Чего ждать от битвы на «Альянц Арене»?

Левандовский против бывшей

Этим летом «Бавария» рассталась с одной из своих главных звезд. Мюнхенцы оказались вынуждены отпустить в «Барселону» Роберта Левандовского — поляк искал для себя новый вызов и ни в какую не хотел оставаться в Германии, где он выиграл все, что только можно. 45 миллионов евро — вполне адекватная цена за возрастного, но все еще эффективного форварда, заплатив которую каталонцы ни разу об этом не пожалели.

К матчу с «Баварией» Левандовский подходит в великолепной форме: в шести матчах за испанцев у Роберта уже 11 результативных действий! Интересно, будет ли поляк праздновать забитый мяч, если ему все-таки удастся забить немцам, с учетом того, как скандально проходило расставание с мюнхенцами?

На место Роберта «Бавария» подписала Садио Мане из «Ливерпуля». Не знаю, на что рассчитывал Нагельсманн, но ведь сенегалец — далеко не центрфорвард. Он комфортно себя чувствует на фланге атаки или на позиции инсайда, но никак ни на острие нападения. Более того, у «Баварии» не было проблемы со скоростными или реактивными футболистами — в составе немцев есть Серж Гнабри, Лерой Сане, Кингсли Коман, Джамал Мусиала и Матис Тель. Теперь к ним добавился еще и Мане. Хотя коуч уверен, что по этому поводу переживать не стоит:

- Нравится ли мне Мане? Очень. С первого же разговора он произвел впечатление игрока, готового на жертвы. Для игрока с таким большим именем это необычно. Он довольно скромно сказал, что может играть на любой позиции. Такое бывает редко. Это сделало наше желание его подписать еще сильнее. Он может играть на 4-5 позициях и переключаться по ходу матча. Мы «Бавария», у нас всегда есть шанс купить большую звезду. Иногда мы достигаем предела, особенно это касается парней, которые играют в Англии. С Садио все было по-другому, потому что он очень хотел стать частью нашего проекта.

Конечно, с момента трансфера прошло еще не так много времени, но главное, чтобы адаптация сенегальца не затянулась на более долгий срок.

Гений Киммиха

Одна из главных звезд нынешней «Баварии», формально действующая в обороне, но на деле оказывающая огромное влияние на игру команды в атаке, — Йозуа Киммих. Немец —универсальный футболист. Он может выйти и крайним правым защитником, и занять место в опорной зоне или на месте «восьмерки», при этом не теряя в эффективности. Киммих умеет отлично разбивать прессинг противника за счет вертикального движения, а также работать на созидание, продвигая мяч в полуфланги, заполнять свободные зоны под движение партнеров и помогать конструировать атаки с помощью быстрого принятия решений. Йозуа — лучший в команде XGBuildup и четвертый по xA и XGChain. Немец положительно влияет на команду в переходных фазах и соединяет линии, делая игру более связной. «Барселоне» стоит обратить на него внимание, ведь «Интер», не закрывший Киммиха в первом туре ЛЧ, поплатился за это поражением.

Де Лигт против Де Йонга

Очень хорошо врезался в память «Аякс» образца сезона-2018/19, который выбивал из лиги чемпионов «Реал» и «Ювентус» и был в шаге от прохода «Тоттенхэма» в полуфинале, где на ведущих ролях находились двое воспитанников голландцев — Маттейс де Лигт и Френки де Йонг. Сейчас оба футболиста — звезды в своих клубах, «Баварии» и «Барселоне».

Возможное противостояние старых друзей в футбольном плане мало что значит — они играют на разных позициях, и их действия на поле вряд ли можно будет хоть как-то сравнить. Здесь дело в другом. Примечательно, что именно в этом сезоне голландцы, наконец, снова сыграют на одном поле в главном еврокубке. «Барса» де Йонга снова становится сильной, а де Лигт летом перешел из кризисного «Ювентуса» в «Баварию» — команды и одного, и другого причисляют к фаворитам турнира. За четыре с лишним года после ухода из «Аякса» они впервые получают реальную возможность побороться за кубок ЛЧ. И это очень символично.

В летнее трансферное окно каталонцы мощно усилились. Помимо Роберта Левандовского испанцы подписали Жюля Кунде и Андреаса Кристенсена в центр обороны, а также Франка Кессье и Рафинью — для усиления опорной зоны и фланга атаки. Последний, судя по первым матчам, разместился в «Барселоне» на правом краю. Таким образом Хави получил целых две равноценных пары вингеров, которые может использовать уже сейчас — Рафинья-Дембеле и Торрес-Фати. В этом сезоне фланги атаки каталонцев смотрятся очень сбалансированно, что не может не радовать. Хави намерен укреплять проблемные позиции постепенно, не разбрасываясь деньгами в сложное для клуба время, и пока идет по правильному пути.

Три предыдущие встречи «Баварии» с сине-гранатовыми закончились разгромами испанцев (2:8, 0:3, 3:0). В этом матче такой сценарий вряд ли возможен. Нас ждет равная игра, заранее определить победителя в которой, кажется, почти невозможно.