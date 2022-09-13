Это у нас копеечка рубль бережет, а для Роналду четверть миллиарда не деньги

ПОЧЕМУ ПРЕДЛОЖЕНИЕ САУДИТОВ – РЕАЛЬНОСТЬ

Цифра настолько безумная, что трудно в нее поверить: четверть миллиарда не за три года, не за пять, а всего за один сезон!

Но когда речь идет об арабских миллиардерах, а тем более, о ребятах из Саудовской Аравии, этому вполне можно верить. Дело в том, что после того, как во главе страны встал принц Салман ибн Абдул-Азииз ибн Абдуррахман Аль Сауд, в королевстве начались реформы. До этого абсолютно закрытая страна, куда был запрещен въезд не мусульманам, уже несколько лет развивает туристический проект, приглашает в гости весь мир – только приезжайте, ребята!Саудиты насмотрелись на успехи в развитии туризма в соседних Эмиратах. Однако туризм только один из больших проектов, который призван переформатировать государство. Послабление идет во всех сферах. Например, женщинам разрешили садиться за руль, запрет на вождение авто был отменен летом 2018 года.

Приезд футбольной мегазвезды нужен не столько для поднятия футбола в стране, хотя и это тоже, сколько для рекламы королевства в мире.

Поэтому повторю: все совершенно реально, если речь идет о саудитах. Понятно, что зарплату в 240 млн Кришу не предложат ни в Италии, ни в Испании, ни в Германии.

ХОРОШАЯ ПРИБАВКА К МИЛЛИАРДУ

Более того, сам Рони очень хотел уйти из «МЮ» летом. Он недоволен своим положением в «Юнайтед», недоволен атмосферой в команде. С его приходом в прошлом сезоне команда разделилась на его поклонников и противников. В поклонниках были португальцы и все южноамериканцы, а ЭдинсонКаванидобровольно и с удовольствием отдал ему майку с седьмым номером.

Так как СР-7 неприкасаемый, он всегда должен играть, его даже менять нельзя, из-за этого с приходом португальца кто-то потерял место в основе. Плюс принято больше играть на звезду, так было всегда и везде. Поэтому всегда должен выходить на полеБруно Фернандеш - у них с Кришем взаимопонимание, Бруно должен питать лидерамячами. И это значит, минус еще одно место в основе – кто-то из полузащитников должен остаться на лавке.

Прошлый сезоне у «Юнайтед» не заладился ни в Англии, ни в Европе. Это очень злило португальца, который всегда хочет выигрывать титулы.

Поэтому он и просил своего агента Жорже Мендеша найти ему клуб. Но кто потянет зарплату звезды, и кому из топов нужен 37-летний нападающий, явно едущий с ярмарки?

Нынешний сезон начался еще хуже прежнего и для команды, и для Роналду. Он уже несколько раз оставался на скамейке (что невиданно!) и дажепорой выходил на замену. Когда такое было в его карьере?!

Итог: Роналду провел семь матчей, в которых не забил ни одного мяча.Действующее соглашение 37-летнего форварда с манкунианцами рассчитано до 30 июня 2023 года.

И тут предложение саудитов на безумную сумму. Но Рони все еще мечтает о титулах и хочет играть в топ-чемпионатах. Титул чемпиона Саудовской Аравии его явно не прельщает.

Состояние Роналду оценивается примерно в 1,1 мрлд евро. Любой другой не отказался бы за год увеличить его еще почти на четверть миллиарда. Как говорил незабвенный Леня Голубков, неплохая прибавка к пенсии. Но Роналду - не Леня, да и по поводу пенсии ему волноваться не надо. Поэтому он гордо отверг предложение саудитов. Хотя будет еще зимнее трансферное окно, а там, глядишь, звезда созреет.