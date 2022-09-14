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Победа для Кевина и не только. «Динамо» выиграли в кубковом матче

«Динамо» обыграло «Ахмат» без особого напряжения, хотя и могло упустить победу в финале встречи.
Победа для Кевина и не только. «Динамо» выиграли в кубковом матче
14 сентября 2022 08:39
автор: Николай Яременко

Встречи «Динамо» с чеченской командой не относятся к разряду принципиальных: не всегда, как правило – с трудом, на волоске, но бело-голубые все-таки обыгрывают гостей из Грозного. Поэтому и зрителей собралось лишь 6 тысяч с небольшим – обычно в Петровский парк приходит зрителей в 2-3, а то и в 4 раза больше. Аншлаг ждут в ближайшую субботу, когда случится матч с «Зенитом».

На фоне надвигающего питерского катка, перекормленного деньгами и административным ресурсом, мало кто рассчитывает на удачу в предстоящий уик-энд. А с учетом недавнего кубкового фиаско в Ростове и крайне неудовлетворительной игры в Сочи, хозяевам надо было только побеждать. И желательно – уверенно.

«Динамо» было на голову выше «Ахмата» в этой встрече. Не сказать, что встреча потребовала неимоверной концентрации сил, но видно было, что две команды – из несколько разных вселенных. Хотя в таблице чемпионата их и разделяет пять очков, но это ни о чем не говорит.

«Ахмату» не помогла даже отставка Андрея Талалаева – поговаривают, что суровые братья-начальники уволили его прямо в перерыве последней игры с «Пари НН», и во втором тайме тренерское место на скамейке пустовало. Обычно команда получает встряску и какое-то время – на эмоциях или же от волшебного пендаля новой метлы – начинает двигаться. Клуб выглядел разобранным на составные части, каждая из которых двигалась, играла с желанием, но вообще не была похожа хотя бы на подобие единого механизма. Впрочем, даже индивидуальных действий игроков гостей хватило для того, чтобы раз за разом Лещук спасал свою команду или же трибуны провожали мяч, чуть-чуть разминающийся со штангой динамовских ворот дружным «уфффф».

Один раз в первом тайме мяч даже залетел в ворота хозяев, но на ритме и настроении матча это не сильно сказалось – «Динамо» продолжало лететь вперед. Счет уже в первом тайме мог быть и 4:1, и 5:1, но бело-голубые слишком уж транжирили стопроцентные моменты.

Надо отметить, что все новые приобретения последних дней вышли на поле. Вышел, наконец, и долгожданный Диего Лаксальт, несколько месяцев восстанавливавшийся после травмы. Было очевидно, что Славиша Йоканович дал отдохнуть перед игрой с «Зенитом» всем лидерам – игру на скамейке запасных начали Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Грулев, Гагнидзе, Захарян, Тюкавин, Фомин! Когда еще такое припомнишь?

Пока что в этом кубке «Динамо» мало чем рискует – достаточно оказаться выше ползающего на дне «Оренбурга» и этого будет достаточно, чтобы выйти в плей-офф. Впрочем, проблемы подступили на ровном месте: уже на старте игры пришлось менять получившего травму Матиаса Норманна. Дай бог, чтоб не кресты! Человек, вокруг трансфера которого было сломана столько копий. Футболист, который очень нужен сейчас московскому «Динамо». Впрочем, дождемся вердикта медицинского штаба, чтобы цокать языком.

Почти всем топам, в итоге, довелось оказаться на поле. На пользу им это или нет – узнаем в субботу, когда сюда же, в Петровский парк, пожалует «Зенит».

Счет первого тайма 2:1 так и удержался до конца матча. Хотя и не без «помощи» питерского судьи-затейника в розовых гетрах Казарцева. Он слишком вольно трактовал правила. Особенно в вопросе неназначения пенальти.

Я лично ждал гола от Карапузова - это ж известный динамовский феномен - пропускать от своих, отданных в аренду. Но в этот раз обошлось.

«Динамо» выиграло, чем сделали подарок своему спортивному директору Желько Бувачу, отмечавшему свой день рождения.

Надо отдать должное динамовскому руководству - каков бы ни был статус матча, делается все и для привлечения болельщиков на трибуны, и для создания атмосферы.

Наверное, все уже знают, что в VVIP-ложе на игру со «Спартаком» запекают поросенка, к «Уралу» все с удовольствием поглощают уральские пельмени и все вместе с динамовскими бургерами с вытатуированной литерой «Д» - в этот раз кормили - тематически, под соперника - чеченским супом «жижиган чорпа» и телячьей ножкой.

Та самая жижиган чорпа

Подошел к Кевину Кураньи – он до матча, во время и после раздавал автографы и лучезарно улыбался:

- С победой, Кевин! Вы переживали за свою бывшую команду?

- Она не бывшая!

Кевин Кураньи с автором
Герои вчерашнего матча стали героями обложки

источник: «Советский спорт»
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