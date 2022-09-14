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«Барселоне» не удалось перехитрить «Атлетико Мадрид»

Аккурат под матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Байер» — «Атлетико» пришли обнадеживающие новости для мадридцев. Сага о Гризманне, как обещают испанские спортивные таблоиды, скоро должна завершиться.
«Барселоне» не удалось перехитрить «Атлетико Мадрид»
14 сентября 2022 09:13
автор: Анастасия Лукачи
автор фото: ФК «Атлетико»

Футбольный клуб «Барселона», который требовал у «Атлети» за французского форварда солидные отступные и грозил судом, пошел на попятную. Неожиданно для себя каталонцы, которым пока принадлежит Гризманн, наткнулись на стену под названием «Атлетико Мадрид». Такая уж у «рохибланкос» одна на всех клубная философия - упертость. Но и не будем забывать про законы футбольного бумеранга, конечно: как некрасиво «сине-гранатовые» уводили француза из «Атлетико» в 2019 году, история еще помнит.

А вот в «Барселоне», похоже, уже забыли. Потому, видимо, и переоценили свои возможности. Да, в это летнее трансферное окно «Барселона» всех удивляла кульбитами по части финансовой изворотливости. Но, на каждый пункт мелким шрифтом в конце договора, найдется еще более мелкий. И юристы «Атлетико» сыграли на этом. Согласно версии «Барселоны», «Атлетико» уже как месяц обязан выкупить Гризманна за € 40 млн, поскольку в прошлом сезоне форвард сыграл более 45 минут в 30 из 37 матчей, в которых мог выйти на поле. В свою очередь, мадридский клуб настаивает на том, что каталонцы, как это уже у них давно повелось, целенаправленно «мутят воду» и вводят общественность в заблуждение: «Атлетико» не обязан платить «сине-гранатовым» ни сейчас, ни потом обозначенную сумму, так как Антуан Гризманн должен сыграть более 45 минут в половине матчей за два сезона в клубе. А этого на произошло.

В этом сезоне французский нападающий все матчи начинал на скамейке запасных, на поле его выпускали не раньше 62-й минуты. Так что формально «Атлетико Мадрид» ни одно из правил аренды не нарушил и каталонцев в суде, скорее всего, ждет фиаско. Так что неудивительно, что от каталонцев пришла новая и более миролюбивая информация о том, что они готовы пойти на снижение опции выкупа форварда с 40 млн до 25 млн евро. «Сине-гранатовые» спешат закрыть этот вопрос и надеются завершить переговоры во время паузы на матчи сборных. Мадридский клуб также заинтересован закончить эту историю побыстрее, чтобы, наконец, начать использовать все возможности одного из лучших своих форвардов в полную силу.

Зачем «Барселона» раздула ситуацию с Гризманном, когда быстрее и дешевле было сразу сесть за стол переговоров и были ли у каталонцев реальные шансы настоять на своем, мы попросили прокомментировать спортивного юриста, управляющий директор компании SILA International Lawyers Ильи Чичерова:

- «Барселона», если отталкиваться от их пресс-релизов, действительно надеялась, придя в суд, аппелировать к тому, что «Атлетико» целенаправленно не выпускал Гризманна с первых минут матчей. Клуб планировал настаивать на недобросовестном и неэтичном поведении «Атлетико Мадрид» и просить суд признать условие выполненным и активирующим опцию обязательного выкупа. Но, это бред, конечно. Категории этики несоизмеримы с контрактными обязательствами. Тут стоит учитывать и тот факт, что клубы будут судиться в Испании, а не в ФИФА. Возможно, там есть свои нюансы. Вся эта история, инициированная «Барселоной», больше похожа на фарс или блеф. Если условие не выполнено, то очень маловероятно, что суд его признает выполненным, такой практики нет. Да и зная репутацию юридической команды «Барсы», большинство к этому иску относятся скептически. Так что мяч на стороне «Атлетико Мадрид». Клуб вполне в своем праве выпускать футболиста на столько насколько считают нужным».

источник: «Советский спорт»
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