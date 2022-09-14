«Барселоне» просто не повезло. Как каталонцы проиграли «Баварии»?

Во вторник на «Альянц Арене» вновь три очка взяли хозяева поля. Что произошло: «Бавария» вновь оказалась на голову выше или «Барселоне» просто не повезло?

От «Барселоны» ждали яркой и заряженной игры, но даже эти эпитеты не отражают первые 25 минут матча. Гости раз за разом создавали острейшие моменты у Мануэля Нойера, но то спасал голкипер, то подводила реализация, в том числе у Роберта Левандовски, который желал забить в ворота бывшей команды после не самого теплого расставания. Только в середине первого тайма «Бавария», пережив натиск соперников, пришла в себя, организовав фактически одну единственную атаку на ворота Марк-Андре тер Штегена, но даже в ней немецкий голкипер спокойно взял мяч в свои руки. Больше у него работы не было.

Во втором тайме «Барселона» все же могла выйти вперед на первых секундах после свистка, но удар Рафиньи вновь пролетел вблизи от штанги. Казалось, что «Бавария» не отошла от первой половины, но ощущение было ошибочным. Как известно, класс команды подтверждается не в создании моментов, а в их реализации, что подтвердил коллектив Юлиана Нагельсмана. После розыгрыша углового Люка Эрнандес почему-то остался во вратарской площади совсем один, и он наказал за эту ошибку, пробив впритык мимо Тер-Штегена - 1:0. Еще через четыре минуты, из-за неудачной попытки прессинга в опорной зоне «Барселоны» образовалась огромная брешь, которой с радостью воспользовались Мусиала и Сане - 2:0.

После 0:2 «Барселона» активизировалась, и Гави с Левандовски сыграли классную стенку, отрезав четверых мюнхенских защитников, но полузащитник не смог попасть в ворота, ударив в штангу. К сожалению для болельщиков испанской команды, этот эпизод стал единственным во втором тайме, в которой «Барселона» могла забить хотя бы один гол.

«Барселона» в третий раз подряд не сумела распечатать ворота Мануэля Нойера, а общий счет за пять последних очных встреч теперь еще более удручающий - 19:4 в пользу «Баварии». Роберт Левандовски забил на «Альянц Арене» 38 голов в 37 матчах в футболке «Баварии» в рамках Лиги чемпионов, но сегодня он был непривычно расточителен в голевых моментах, из-за чего был вынужден уйти с поля ни с чем под свист местных болельщиков.

Однако справедливости ради стоит отметить, что «Барселона» не была настолько плоха, насколько это может показаться, Согласно статистике созданных моментов, каталонцы были сильнее и должны были выигрывать: 1,58 - 2,00. Просто не повезло с реализацией. Ответный матч может стать совсем другим и «Барселона», как минимум, забьет долгожданный гол в ворота «Баварии».