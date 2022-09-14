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Шесть отставок в девяти турах. Безумие продолжается

В РПЛ сезона-2022/23 прошло менее трети всего чемпионата, но даже за это короткое время многие руководители клубов пошли на крайние меры, то есть на увольнения главных тренеров. В России не любят ждать результаты, а в этом году тенденция особенно остро усилилась. Мы разобрали все отставки и доказали, что почти никакая из них не была своевременной и по делу.
Шесть отставок в девяти турах. Безумие продолжается
14 сентября 2022 11:11
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК «Химки»

Игорь Шалимов («Урал»)

Первым потерявшим работу тренером стал Игорь Шалимов, который, несмотря на прошлогодний провал команды, не получил почти никакой поддержки от руководства в летнее трансферное окно. Сложностей добавил еще и тяжелый календарь на старте, в котором екатеринбуржцы уступили ЦСКА, «Краснодару», «Спартаку» и «Оренбургу».

Президент «Урала» Григорий Иванов не стал терпеть дальше и уволил Шалимова. Примечательно, что следующему главному тренеру Виктору Гончаренко клуб мгновенно подписал ряд классных игроков, и с таким подбором футболистов «Уралу» уже не грозит никакой вылет. Если бы все эти новички были приобретены под Шалимова, то «Урал» мог начать сезон совсем иначе.

Сергей Юран («Химки»)

Отставка Сергея Юрана была ожидаема, но только потому, что мы говорим о «Химках», в которых он работал. Руководство данного клуба умеет преподносить сюрпризы, причем малопонятные хоть кому-нибудь. Даже сам Сергей Юран после увольнения сказал, что не понимает причину увольнения. В народе ходили разные конспирологические теории: организация договорного матча, конфликт с главным спонсором команды и даже «распил» бюджета, но ни одна из них не была подтверждена. Видимо, мы так и не узнаем, что послужило причиной этого решения.

Клуб шел в середине таблицы, был виден прогресс, но Юрана убрали, а вместе с ним пропали и результаты - «Химки» не могут выиграть уже семь матчей подряд.

Александр Бородюк («Торпедо»)

Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк подарил праздник, сумев вывести московскую команду в РПЛ, но праздник быстро сменился на траур. В первых пяти матчах «автозаводцы» набрали лишь одно очко, а проблему руководство увидело в главном тренере, хотя, как позже стало очевидно, дело было не в нем.

После ухода Бородюка «Торпедо» продолжил лететь вниз, проиграв все пять матчей. Бородюк стал жертвой плохой подготовки команды к РПЛ и слабого состава. Никакая перестановка на тренерском мостике тут не поможет.

Николай Писарев («Химки»)

Если уход Юрана был странным, то уход Писарева стал настоящим безумием. Николай проработал в клубе всего 22 дня, но руководство его уволило за «неудовлетворительные результаты». Ни один тренер мира не сможет принести результаты за столь короткий срок - это невозможно. После такого специалисты будут думать миллион раз, прежде чем возглавить «Химки».

Олег Василенко («Факел»)

«Факел», как и «Торпедо», не стал переформировывать команду в межсезонье после выхода из ФНЛ, но Олег Василенко даже с ограниченным ресурсом сумел забрать очки у многих лидеров. Это уже было большим чудом, поэтому руководство не имело права требовать от Олега Василенко большего. Но оно все же уволило главного тренера в связи со слабыми, по его мнению, результатами.

Андрей Талалаев («Ахмат»)

Андрей Талалаев проработал в клубе больше, чем вышеперечисленные тренеры, но и он вспомнил, что значит быть уволенным. Точная причина решения руководства «Ахмата» неизвестна. Да, были вопросы по взаимоотношениям с некоторыми игроками (с Шелией, например) и использованию Гамида Агаларова, но все-таки Талалаев с командой шел в середине таблицы, что вполне нормально для грозненцев.

То ли «Ахмат» надеялся на более хорошие результаты, то ли стороны просто устали друг от друга. Причина неясна, но отставка нелогичная и незаслуженная.

источник: «Советский спорт»
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Шесть отставок в девяти турах. Безумие продолжается
Шесть отставок в девяти турах. Безумие продолжается
В РПЛ сезона-2022/23 прошло менее трети всего чемпионата, но даже за это короткое время многие руководители клубов пошли на крайние меры, то есть на увольнения главных тренеров. В России не любят ждать результаты, а в этом году тенденция особенно остро усилилась. Мы разобрали все отставки и доказали, что почти никакая из них не была своевременной и по делу.
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