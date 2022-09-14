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Холанд похоронил Дортмунд! «Манчестер Сити» был хуже 80 минут, но одержал волевую победу

«Боруссия» была очень близка к тому, чтобы увезти из Манчестера три очка, но сначала вдруг обнаружился поставленный удар у Стоунза, а затем Холанд выдал очередной трюк.
Холанд похоронил Дортмунд! «Манчестер Сити» был хуже 80 минут, но одержал волевую победу
14 сентября 2022 23:57
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК «Манчестер Сити»

ХОЛАНД ПРОТИВ ДОРТМУНДА

В среду на «Сити оф Манчестер» (он же «Этихад») встретились лидеры группы G «Манчестер Сити» и «Боруссия» Дортмунд, стартовавшие в Лиге чемпионов с разгромных побед. «Горожане» разобрали на части «Севилью» (4:0), а немцы чуть скромнее расправились с «Копенгагеном» (3:0).

Команды подошли к очной встрече в разном состоянии. Черно-желтые в выходные сенсационно крупно проиграли «Лейпцигу» (0:3), проводившего первый матч после отставки Доменико Тедеско, а «Сити» вообще отдыхал – из-за кончины королевы Елизаветы II весь тур АПЛ был перенесен, а в Великобритании до сих пор траур. Так что даже гимн Лиги чемпионов в этот вечер в Манчестере не звучал. Вместо него была минута молчания.

Конечно, перед игрой все СМИ написали о первой встрече Эрлинга Холанда с бывшей командой. В 89 матчах за «Боруссию» он забил 86 мячей, а летом за 60 млн евро перебрался к Хосепу Гвардиоле. Впрочем, вряд ли у него была бы какая-то особая мотивация забивать немцам, если бы не спортивный директор Себастьян Кель. Тот перед игрой зачем-то дополнительно настроил норвежца, заявив, что «в конце своего пребывания Холанд стал проблемой».

Кстати, опыт игры в «Боруссии» за плечами есть и у защитника Мануэля Аканджи, проведшего в Дортмунде четыре с половиной сезона и перебравшегося на Туманный Альбион всего две недели назад.

«ГОРОЖАНЕ» В ТРАУРЕ

В составе хозяев всего два англичанина – Джон Стоунз да Джек Грилиш, но на поле они вышли, как будто все еще пребывая в состоянии траура. Действовали неторопливо, тягуче и никак не могли растянуть оборону соперника. Раз за разом немцы создавали численное преимущество на флангах и не позволяли загружать свою штрафную передачами.

Удивительно пассивен был Кевин де Брейне, передвигавшийся по большей части пешком и словно специально прятавшийся за спинами оппонентов. Так что в кадр он попадал в основном только при подаче угловых. Джек Грилиш и Рияд Марез оказались заперты на флангах, так что найти в штрафной Холанда оказалось некому (11 касаний за тайм). Показательно, что за тайм хозяева нанесли четыре удара, три из которых на счету Грилиша, в отчаянии лупившего мячом в ближайшего защитника.

У «Боруссии» очень приличный первый тайм провел Тома Менье, противостоявший на краю Грилишу и не позволивший ему ничего придумать. За 45 минут он совершил семь удачных оборонительных действий: три отбора, два заблокированных удара и по одному выносу и перехвату.

КЛАССИЧЕСКИЙ КАМБЭК «СИТИ»

В начале второго тайма создалось впечатление, что Хосеп Гвардиола дал игрокам еще одну порцию снотворного. Они уснули еще крепче и проспали результативный розыгрыш углового гостями. Марко Ройс грамотно сыграл на подборе на дальнем углу штрафной и вновь подал на линию вратарской, где Джуд Беллингем выскочил из-за спин троих (!) защитников и с близкого расстояния отправил мяч в ворота.

Гвардиола понял, что дело запахло жареным, и разом поменял четверых игроков, бросив в бой в первую очередь Бернарду Силву и Фила Фодена. Только после этого у «Сити» появилось движение, а главное – преимущество в переходных фазах, благодаря чему хозяева получили возможность атаковать на скаку, а Холанд – врываться в свободные зоны. В одном из таких эпизодов он с острого угла пробил в штангу.

«Сити» не был бы собой, если бы бросал играть в матчах, в которых не идет. И как нередко бывает в таких ситуациях, помощь приходит оттуда, откуда их не ждешь (помните, как Венсан Компани в 2019-м метров с 30 на этом же стадионе прибил «Лестер»?) – номинальный центральный защитник Джон Стоунз, вышедший в этот раз почему-то на правом фланге, подключился к атаке и мощным ударом из-за пределов штрафной отправил мяч под перекладину. Александер Майер-Шаде явно не ожидал такого подвоха.

Вероятно, в этот момент «горожане» поняли, что дожмут соперника, и сделали это спустя всего четыре минуты – Канселу подал на дальний угол вратарской, а Холанд в каком-то невероятном прыжке опередил защитников и, максимально неестественно выгнув стопу, отправил мяч в сетку. Такие волевые победы они забирают, как никто в Европе. «Сити» чудом победил (два удара в створ – два гола) и вышел на единоличное первое место в группе.

Лига чемпионов
Группа G
2-й тур

«Манчестер Сити» - «Боруссия» Дортмунд – 2:1 (0:1)

Голы: Беллингем, 56 – 0:1. Стоунз, 80 – 1:1. Холанд, 84 – 2:1.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунз, Аканджи, Аке (Уилсон-Эсбранд, 58), Канселу, Родри, Гюндоган (Бернарду Силва, 58), де Брейне, Марез (Альварес, 58), Грилиш (Фоден, 58), Холанд (Филлипс, 90+2).

«Боруссия» Д: Майер-Шаде, Менье, Зюле, Хуммельс, Геррейру, Джан, Озджан (Мукоко, 89), Беллингем, Ройс (Адейеми, 89), Рейна (Мален, 62), Модест (Шлоттербек, 78).

Предупреждения: Родри, 54. Мален, 79. Озджан, 88. Фоден, 90+4. Зюле, 90+4.

Судья: Орсато (Италия).

источник: «Советский спорт»
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