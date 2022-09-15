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Кубок России. Футбол по будням в рабочее время

Для кого клубы РПЛ играют в три часа дня?
Кубок России. Футбол по будням в рабочее время
15 сентября 2022 14:59
автор: Кирилл Шулика
автор фото: Социальные сети клуба «Амкал»

Реформа Кубка России подавалась нам РФС как одно из достижений этого сезона. Однако начавшийся турнир показал много неудачных решений, к которым необходимо возвращаться, чтобы пересматривать или, скажем мягко, уточнять.

Если говорить об успехах, то это, безусловно, команды Медиалиги, которые далеко не прошли, но стали тем самым футбольным событием, которое все обсуждали, потому что это было, во-первых, необычно и нестандартно, а, во-вторых, привнесло свежую струю в сильно забронзовевший отечественный футбол.

Посещаемость игр 2DROTS и «Амкала» была сопоставима с не самыми топовыми матчами РПЛ (особенно в регионах, где уже есть fan-ID). Но раз речь о Медиалиге, то надо учитывать еще и статистику просмотров. Хайлаты игры 2DROTS – «Чертаново» посмотрело 455 тысяч человек, а «Динамо» с «Краснодаром» в РПЛ, например, 469 тысяч. Охват телеаудитории игры 2DROTS с «Чертаново» - 2 миллиона человек, а дерби «Динамо» и «Спартака» - 3,3 миллиона.

Понятно, что интерес телеаудитории к кубковым играм медиакоманд оказался выше, чем команд профессиональных. И жаль, что тот же «Амкал» проиграл питерской «Звезде» по пенальти из-за странных судейских решений, потому что полулюбители могли бы и дальше давать пример привлечения аудитории, в том числе и большим клубам.

С другой стороны, ведь это не клубы, а РФС и вещатель ставят кубковые матчи на 15.00 будних дней, когда люди на работе, а не у телевизора и тем более не на стадионе. Понятно, что иначе телевидение не сможет транслировать футбол. Но дело в том, что аудитория уже умеет смотреть футбол в интернете. Более того, именно там футбол и может найти новую аудиторию. Товарищеская игра «Динамо» с «Амкалом» во «ВКонтакте» собрала 2 120 696 просмотров, что больше аудитории игры того же «Динамо» с «Ростовом» в РПЛ на «Матч ТВ», пусть и на пару сотен тысяч.

Но такой концепт, предложенный «Яндексом» для трансляции Кубка, футбольные начальники отвергли, предпочтя традиционное «Матч ТВ».

Кроме того, довольно спорным оказалось решение внедрить в Кубок России формулу, которая готовилась для Кубка РПЛ. Сейчас команды РПЛ играют в группах по четыре команды, где каждая сыграет с каждой дома и в гостях. С учетом матчей РПЛ, большинство из которых идет в выходные в удобное время, получается у «Спартака» четыре матча с «Факелом», а у «Динамо» - с «Оренбургом» и Ахматом». Довольно сложно найти мотивацию смотреть в неудобное время то, что ты можешь увидеть в удобное. Тем более что на Кубок команды РПЛ, как правило, выставляют тех игроков, у которых мало игровой практики или вообще необстрелянную молодежь.

Так что получается, что интерес к Кубку есть только в Ростове, правда исключительно потому, что на РПЛ там требуется fan-ID, а не кубковые матчи - нет. Само по себе все это выглядит странным, но даже на «Оренбург» подопечные Валерия Карпина собрали 22 тысяч человек. Во всех остальных случаях количество зрителей не всегда перевалило даже отметку в 5 тысяч человек.

Оставшимися матчами, то есть теми, что называются «путем регионов», интересуются вообще только футбольные гики и местные наиболее преданные болельщики, потому что команды второго дивизиона там пока играют с себе подобными. Вряд ли что-то изменится, когда в соревнования вступят клубы первой лиги. Болельщики там уже и без Кубка насмотрятся на противостояния «Родины» и «Акрона» или «Шинника» с КАМАЗом.

Честно признаюсь, мне была очень симпатична система розыгрыша прошлого сезона, когда лучшие команды страны играли в еврокубках, а остальные разъезжались по стране на матчи с клубами ФНЛ и ПФЛ. Причем, команды из элиты играли исключительно в гостях и это оживляло региональный футбол. То же «Динамо» после поездки в Ставрополь сделало знаменитой на всю страну диктора местного стадиона Валерию Константиновку Кленовскую, голос которой болельщики слышат с 1967 года и которой приходилось объявлять выход на поле самого Льва Яшина.

Кроме того, в небольших городках на футбол придут в будний день хоть в полдень, если в гости к местной команде приедут кумиры из телевизора. Я до сих пор помню атмосферные репортажи «Футбольного клуба» 1997 года об игре московского «Спартака» в Красном Сулине Ростовской области с местным «Металлургом». По-моему, после уже столь значимых событий в нем не было и по сегодняшний день. Причем, ни в сфере спорта, а вообще в городской жизни.

И если действительно стоит цель развивать футбол в регионах, то ничего лучше, чем проводить там матчи ранних стадий Кубка с клубами РПЛ, не придумать. Даже для Рязани или Новороссийска визит «Зенита» или ЦСКА будет событием сродни матчам чемпионата мира для столицы. Я уж не говорю про поселок Вурнары в Чувашии, где играет команда с весьма романтичным названием «Химик-Август». При этом у болельщиков команд РПЛ интерес к Кубку начинается в лучшем случае со стадии четвертьфиналов.

Кроме того, ранние стадии кубка еще могут стать полем для экспериментов. Скажем, почему бы не внедрять на них практики медиафутбола? Ведь это не будет стоить больших денег. Судья с видеокамерой на лбу, чтобы все могли смотреть за футболом таким, каким его видит рефери. Или тренер на бровке с петличкой микрофоном, хотя тут надо, правда, выбирать тех, кто не ругается матом. Тренерские установки в прямом эфире и много чего еще, что привлекает молодую аудиторию интернета. Таким образом, будет расти и ширина аудитории, то есть региональный охват, и глубина, то есть просмотр хайлайтов и телетрансляций.

Пока же ничего этого не случилось, наверное, болельщики и далее будут вспоминать 2DROTS и сетовать на то, что игры любой команды можно увидеть в среду строго в рабочее время, ибо вечером уже начинаются матчи Лиги Чемпионов, которые должен показывать «Матч ТВ».

источник: «Советский спорт»
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