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Федотов — главное тренерское открытие этого сезона РПЛ

Его ЦСКА стал главным конкурентом «Зениту».
Федотов — главное тренерское открытие этого сезона РПЛ
15 сентября 2022 15:28
автор: Матвей Морозов
автор фото: ПФК ЦСКА

После девяти туров ЦСКА идет на втором месте в чемпионате, всего на три очка отставая от «Зенита». Армейцы — третьи в РПЛ по созданным xG, вторые по DC (показатель, оценивающий качество позиционной атаки) и допущенным моментам. Главная причина успехов москвичей на старте сезона — тренер Владимир Федотов. В чем его уникальность? Что изменилось в команде с приходом нового коуча? Давайте разбираться.

Во-первых, Федотов — очень классный психолог. Вспомните эпизод из фильма Нобеля Арустамяна о ЦСКА, когда Владимир Валентинович во время тренировки вместе с помощниками объяснял Карраскалю и Эджуке про необходимость отрабатывать в обороне. Весь разговор проходил в достаточно комфортной обстановке — Федотов старался общаться с футболистами очень спокойно и за время беседы ни разу не повысил голос.

Или вспомните момент с уходом на замену все того же Карраскаля в матче с «Краснодаром»: Федотов протягивает колумбийцу руку, а тот, не сочтя нужным ее пожать и демонстративно опустив голу, направляется в сторону скамейки. Коуч останавливает подопечного и, положа руку на плечо, прямо во время игры объясняет причину своего решения — конфликт оказался исчерпан.

Во-вторых, Федотов оказался очень гибким тренером в плане тактики. Да, базовая формация ЦСКА — 3-4-3, но по ходу матча она может трансформироваться. Например, в первом тайме с «Зенитом» у армейцев почти не получалось доходить до чужой трети — Федотов это понял и после перерыва красно-синие перешли на схему с двумя форвардами — Фелипе Мендес поднялся в пару к Федору Чалову, а Хесус Медина стал чаще действовать из глубины и больше атаковать вторым темпом. Решение Федотова сработало — ЦСКА перехватил инициативу, смог отыграться и проиграл во многом из-за спорного решения судьи.

В-третьих, Федотов сделал футбол ЦСКА гораздо более сбалансированным — при Владимире Валентиновиче у армейцев наладилась игра как в переходных фазах и на контратаках, так и в обороне.

- Сейчас в ЦСКА мы на стадии того, чтобы центральные защитники участвовали в атакующих действиях. Мы изучаем ребят, посмотрели всех на разных позициях. Осталось прийти к гармонии. Должны владеть аритмией – быстрые переходы тоже никто не отменял. Надо хорошо владеть моментами, когда соперник не расставился: когда оборона не сформирована – забиваются голы. Ну а позиционные атаки – самое сложное в футболе, здесь нам есть над чем работать. Футбол – противоборство атаки и обороны – ни больше, ни меньше. Чтобы забивать голы, нужно делать передачу вперед, быстро вскрывать свободное пространство. А чтобы не пропускать, нужно эти действия нивелировать. Организованный прессинг – один из лучших вариантов для этого. Это интеллектуальный процесс, команда должна все четко анализировать и выполнять. Но это то направление, которое позволяет допускать меньше моментов у своих ворот, — объясняет специалист.

В-четвертых, при Федотове прогрессируют отдельные футболисты. Отличную форму набрал Константин Кучаев — один из лучших в команде с точки зрения созидания, активности в зоне полуфлангов и подготовки голевых моментов. Вышел из тени Федор Чалов. Россиянин обрел себя в роли оттянутого форварда — часто смещается к полузащитникам для перепаса, много работает спиной к чужим воротам и сваливается на фланг для выхода на ударную позицию. В нынешнем сезоне РПЛ на его счету уже шесть результативных действий — больше только у Хесуса Медины. Также ярко себя проявляет Иван Обляков. Он может быть полезен как в обороне (на месте латераля), так и в атаке (в роли инсайда). Неудивительно, что Обляков входит в топ-5 игроков ЦСКА по xG, xA, xGChain, xGBuildup и передачам под удар.

ЦСКА провел этим летом масштабную трансферную кампанию. Армейцы точечно усилились и качественно закрыли проблемные позиции. В новом сезоне в составе москвичей появились Виктор Мендес, Виллиан Роша, Мойзес, Саша Зделар и Милан Гаич. Федотов активно встраивает новичков в свою систему и к каждому пытается применить индивидуальный подход. Если план тренера сработает, то у ЦСКА будут все шансы побороться с «Зенитом» на золото.

источник: «Советский спорт»
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