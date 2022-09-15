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«В это невозможно поверить» - амбассадоры проекта РФС «Футбол в школе» гостят в Екатеринбурге

Амбассадоры РФС, звезды российского футбола недавнего прошлого провели первый день в Екатеринбурге в рамках проекта РФС «Футбол в школе». Партнер РФС компания ТМК является также партнером мероприятий проекта в Екатеринбурге.
«В это невозможно поверить» - амбассадоры проекта РФС «Футбол в школе» гостят в Екатеринбурге
15 сентября 2022 17:16
автор: Юрий Волохов

«НИКОГДА НЕ ДУМАЛ, ЧТО СЫГРАЮ С ДИНИЯРОМ»

В нынешний приезд в столицу Урала состав амбассадоров РФС выглядит следующим образом: Руслан Пименов («Локомотив», «Динамо», «Мец»), Елена Терехова («Спартак», ЦСКА, «Россиянка», экс-игрок женской сборной России, вице-чемпионка Универсиады-2015), Динияр Билялетдинов («Локомотив», «Эвертон», «Спартак», бронзовый призер Евро-2008), Борис Никаноров (пляжный футбол, «Локомотив», чемпион мира 2021 года) и Никита Баженов («Спартак»).

День для амбассадоров РФС, к которым примкнул защитник ФК «Урал» Артем Мамин, начался с посещения школы №17 в городе Полевском, что в часе езды от Екатеринбурга.

Приезда таких гостей здесь ждали – готовились, волновались. Много ребят занимаются футболом в этой школе, поэтому желающих сыграть со знаменитостями тоже было предостаточно.

Мероприятие началось на школьном стадионе. Газон, понятно - все-таки не «Камп Ноу», но играть вполне себе можно. «Поле нашего детства», - емко и точно охарактеризовал поляну Руслан Пименов.

Начали с разминки, каждый из амбассадров взял себе группу ребят. Автор этих строк не удержался и подключился к квадрату, который проводил Динияр Билялетдинов.

- Молодец, хорошо сыграл, - не скупится на похвалы бронзовый призер Евро-2008. – Как тебя зовут?

- Марсель, - скромно отвечает мальчуган.

- Да, ладно?! У меня сын Марсель.

Потом последовали двусторонки, где приезжие знаменитости разделись на две команды и взяли себе в партнеры местных ребят. Так как желающих много, то команды мальчишек менялись. Табло на школьном стадионе нет, забитые голы никто не считал, но очевидно, что победила дружба.

Затем гости попали в объятия местной прессы.

- Мне понравился парень, Марсель, техничный мальчишка, - похвалил Динияр своего недавнего партнера по команде.

Было много вопросов о проекте, о впечатлениях.

- Ты знал, кто такой Динияр Билялетдинов? – отвожу в сторонку Марселя.

- Да, мне брат про него рассказывал, как он в «Локомотиве» играл и в «Эвертоне». Я даже не мог мечтать, что когда-то смогу сыграть с ним в одной команде. Это впечатление на всю жизнь.

Когда все стали перемещаться в актовый зал школы, один мальчишка по дороге произнес: «В это невозможно поверить, кажется, мне это снится».

Только ради вот таких слов пацанов из небольшого города Свердловской области стоило организовывать этот проект. А сколько таких школьников осчастливили своим приездом амбассадоры РФС за время, как был запущен проект «Футбол в школе»? Вопрос, как принято говорить в таких случаях, риторический.

Дальше последовала своеобразная пресс-конференция. Ребята засыпали вопросами амбассадоров, те терпеливо отвечали, хотя часто вопросы повторялись. Авторы интересных вопросов получали подарки от компании ТМК и футбольного клуба «Урал».

А затем был обед в школьной столовой – рассольник и пюре с котлетой. Ну, и, конечно, компот, как без него? Гости поблагодарили заботливых хозяев за теплую встречу, вкусный обед и отправились в Екатеринбург.

«МНОГО БЫЛО ЖЕЛАЮЩИХ, ОТОБРАЛИ 50 ЧЕЛОВЕК»

Там амбассадоров РФС ждали в школе №52. А по дороге в команде «Урал» произошла замена: вместо Артема Мамина в игру вступил другой защитник клуба Алексей Герасимов.

- Третий год у нас реализуется проект «Футбол в школе», - поясняет директор Юлия Барашкина. – Школа у нас большая, 1800 учащихся и футболом занимается очень много школьников. Поэтому желающих поучаствовать в мастер-классе, а затем сыграть бок о бок со знаменитостями, было много. Пришлось отобрать 50 человек.

Кстати, Юлия Александровна участвует во Всероссийском конкурсе «Директор школы-2022», на первом этапе она попала в число 30 лучших учителей России из 775 участвовавших в конкурсе. И теперь 28 сентября поедет в столицу на финал конкурса. Поэтому пожелаем Юлии Александровне победы в конкурсе «Учитель года России».

В этой школе коробка с искусственным покрытием. Так что условия для занятий футболом хорошие.

Началось опять с небольшой разминки, она же – мастер-класс. Каждый из гостей взял себе группку ребят. А потом начался футбол.

Команд разных возрастов, в цветах разных футболок было то ли четыре, то ли пять. Это не суть важно. Они менялись, а Динияр, с Русланом и Алексеем Герасимовым, а также Елена с Никитой и Борисом остались на поле. Борис Никаноров, чемпион мира по пляжному футболу, трижды в игре продемонстрировал свой коронный трюк – забил ударом через себя. Чем вызвал бурю эмоций у мальчишек.

Завершила футбольную программу встреча команды легенд против команды тренеров 52-й школы. Скажем так – матч завершился боевой ничьей. Потом опять были вопросы, призы за интересный вопрос от компании ТМК и футбольного клуба «Урал».

- Все очень понравилось, мы часто ездим по таким мероприятиям, а каждый раз безумно радостно видеть этих детей, дарить им такие эмоции, - говорит Елена Терехова. – Мы даем ребятам надежду, они смотрят на нас. И понимают, что все возможно.

источник: «Советский спорт»
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