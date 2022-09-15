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Матч звезд – плохая идея? Разберемся в нюансах

В мае 2022 года Роман Абрамович продал все активы футбольного клуба «Челси», новым хозяином которого стал американский миллиардер Тодд Боули. 48-летний бизнесмен планирует провести революцию в европейском футболе, в том числе благодаря идеям из североамериканского спорта, которые обогащают клубы на сотни миллионов. Что именно он предлагает, и почему это плохо?
Матч звезд – плохая идея? Разберемся в нюансах
15 сентября 2022 19:37
автор: Никита Шмытов
автор фото: Mirror.co.uk

Все началось с его высказывания:

«Люди спрашивают, почему у всей пирамиды клубов нет больше денег?

MLB (Главная американская лига бейсбола – прим.) провела матч всех звезд в этом году. Они заработали 200 миллионов долларов за понедельник и вторник.

Можно было бы очень легко провести матч всех звезд Премьер-лиги «Север против Юга», чтобы профинансировать лигу», – сказал Тодд Боули.

Сама по себе идея матча звезд существует в футболе давно, но обычно она реализуется только с футболистами, которые закончили карьеры. Это сильно контрастирует с подобными матчами в NBA и NHL, где действующие лучшие баскетболисты и хоккеисты планеты устраивают эффектное шоу, генерируя миллионные доходы и повышенный интерес к спорту.

Даже сейчас, представляя матч сборной команды из «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» против сборной «Тоттенхэма», «Арсенала» и «Челси», возникает ощущение интриги и повышенного интереса к чему-то новому и необычному, что в какой-то степени даже переворачивает сознание. Но это лишь на первый взгляд. На самом деле, в осуществлении подобной встречи кроется масса подводных камней. Об одной из проблем мгновенно высказался главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, напомнив Тодду Боули, что в американских лигах бывают огромные перерывы, в отличие от футбольного английского сезона, и матч звезд просто некуда будет «воткнуть» в календарь.

В футболе и правда есть проблема большого количества матчей, из-за чего некоторые клубы вынуждены проводить по 50-60 энергозатратных матчей за сезон. Главные тренеры часто жертвуют даже Кубком Англии, давая отдохнуть основным игрокам, а отпускать их на шоу-матч, где они могут получить травму, просто нелогично.

И все-таки идея Боули имеет право на жизнь, но и она может не реализоваться в том виде, в котором ее представляют. Матч звезд можно устраивать перед сезоном, ведь многие топ-клубы летят в турне по США для заработка денег, а в случае матча «Севера против Юга» можно будет заработать куда больше, но при условии, что лиге и клубам удастся договориться о распределении доходов.

С точки зрения футбола тоже есть вопросы. Будут ли несыгранные, не готовые к сезону, немотивированные и наполненные звездами команды показывать привлекательный футбол? Игрокам не будет никакого смысла выжимать себя на 100% перед сезоном на потеху зрителям. Матч звезд интересен только тем, кто поверхностно знаком с футболом, ведь именно в нем можно будет увидеть на самых ярких и знаменитых игроков лиги, сконцентрированных в одном месте.

источник: «Советский спорт»
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