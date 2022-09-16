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Идея группового этапа для клубов РПЛ в Кубке проваливается. Почти все играют вторыми составами

Сизифов труд по модернизации российского футбола.
Идея группового этапа для клубов РПЛ в Кубке проваливается. Почти все играют вторыми составами
16 сентября 2022 11:56
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК «Спартак»

ИМПЕРСКИЙ СИНДРОМ

Сколько бы РФС в лице Александра Дюкова ни пытался сдвинуть с места глыбу под названием «Российский футбол», каждый раз натыкается на то, что камень живой и сопротивляется. Футбольные власти нанимали голландский Hypercube, пытались реструктурировать чемпионат (как показывает практика, это единственное рабочее решение, но об этом ниже), пытались организовать новый турнир, играли с форматом Кубка... Матчи этой недели показали, что последний пример весьма показателен.

Тут стоит вспомнить, с чего все началось. Российские клубы стали синхронно и стабильно позориться в еврокубках, и в РФС логично пришли к мнению, что наши команды уступают соперникам как минимум в интенсивности и количестве матчей, а потому просто не готовы к такому противодействию. Начали думать, как одновременно увеличить количество игр и их качество. Были предложены различные форматы чемпионата, но всякий раз они упирались в то, что руководителям клубов не удается осмыслить что-то более сложное, чем 2+2. Те упорно голосуют за гладкий чемпионат, «как у них», то есть в АПЛ, ла лиге и прочих чемпионатах, от нашего бесконечно далеких по всем показателям. Это какой-то имперский синдром, выражающийся в невозможности признать очевидное – нет смысла опираться на опыт элитных лиг в наших реалиях.

ЕВРОБАН

Дело не двигалось с мертвой точки, пока нас не лишили международных матчей. В календаре «Зенита» и других грандов обнаружились многочисленные «окна», которых с лихвой хватало на портал в новый турнир. Начали ломать голову над Кубком премьер-лиги – затеей весьма привлекательной, но так и не осуществленной, хотя у нее хватало сторонников в РПЛ (например, турнир активно продвигали боссы «Локомотива») и даже спонсоров (говорят, букмекеры были готовы вложить около 3 млрд рублей).

Однако оказалось, что в нашем футболе есть еще одна заинтересованная сторона, влияющая на процессы. «No pasarán» вдруг сказал «Матч ТВ», посчитавший, что уже достаточно заплатил по новому контракту с премьер-лигой, и не желавший снова просить газпромовского владельца выделить еще денег на показ матчей с теми же самыми участниками. Ну, а отпустить турнир к другому вещателю («Яндекс», OKKO) не позволила гордость и своеобразное представление о репутации. Телеканал угрожал в случае создания Кубка премьер-лиги сократить контракт с РПЛ, и РФС счел за благо не ввязываться в конфликт.

Было принято иное решение – второй год подряд реформировать Кубок, в котором для клубов элиты создали «турнир в турнире». В теории, групповой этап с участием 16 сильнейших команд страны должен был дать им хорошую календарную нагрузку при сравнительно высоком уровне соперничества. Ведь это было изначальной целью РФС в попытках завести машину российского футбола.

ЕСЛИ НЕТ РАЗНИЦЫ, ЗАЧЕМ СТРАДАТЬ БОЛЬШЕ?

Увы, первые два тура показали, что футбольные власти просчитались – клубам РПЛ на Кубок наплевать. И особенно – в таком формате, когда даже два поражения на старте никак не влияют на их шансы выиграть трофей. Во-первых, в групповом этапе целых шесть игр, позволяющих наверстать упущенное, а во-вторых, даже третье место, куда можно попасть и с тремя-четырьмя очками (только обыграй худшую команду группы, и всего делов), позволяет продолжить участие, только в Пути регионов.

Оказалось, отечественные клубы элиты не столь уж амбициозны. РФС полагал, что они будут цепляться за плей-офф Пути РПЛ, где больше денег, трансляций, внимания СМИ и интереса болельщиков, но те быстро подсчитали, что убиваться шесть игр ради того, чтобы в первом же раунде получить от «Зенита» или ЦСКА (и оказаться в Пути регионов), смысла нет, и куда проще сразу пройти по сетке, обыгрывая всякие «Велесы». Ведь если нет разницы, зачем страдать больше, да?

НЕ АНАЛОГ ЕВРОКУБКОВ, А ТУРНИР ДУБЛЕРОВ

В результате матчи группового этапа превратились в профанацию. Еще посмотрим, в каком виде предстанут в очной встрече «Зенит» и «Спартак», но пока обе команды играют здесь практически резервным составом. Можно привести десятки примеров, но пусть будет один – в составе чемпиона в Самаре в основе вышли Иван, Арсен Адамов, Нуралы Алип, Дмитрий Чистяков, Данил Круговой, Александр Ерохин, Густаво Мантуан и Зелимхан Бакаев, у которых на всех в РПЛ три (!) появления в старте. Плюс получивший всего минуту в четырех последних турах Алексей Сутормин и набирающий форму после травмы Клаудиньо.

То же можно сказать про подавляющее большинство команд. Даже «Факел» против «Спартака» играл далеким от оптимального составом, просто у команды не столь большой ростер, чтобы заменить вообще всех. В результате Кубок России вместо того, чтобы стать нашим аналогом еврокубков, превратился в турнир дублирующих составов, от которого отказались много лет назад из-за нецелесообразности. Интересно, как настроение у букмекеров, которых развели на спонсорство сего действа?

ГОД НАЗАД ЦЕЛИ РЕФОРМЫ БЫЛИ ПРОТИВОПОЛОЖНЫМИ

Есть и еще одна сторона этой проблемы. Команды не так чтобы очень заинтересованы в том, чтобы все время рубиться с топами, потому что это никак не сказывается на зрительском интересе, а конкретно на посещаемости, которую они могли бы монетизировать. Горжусь болельщиками «Ростова», которых на матче с «Динамо» собралось под 30 тысяч, но это все же исключение из правил, потому что большинство фанатских объединений бойкотируют матчи Кубка из-за Fan ID точно так же, как и премьер-лиги. А нет зрителей – нет денег – и нет мотивации на уровне клубной стратегии.

Самое печальное во всем этом заключается в том, что год назад Кубок уже реформировали, и тогда цели были совершенно иные – дать командам Первой и Второй лиг сыграть с клубами элиты, привезти их в свои города, создать аншлаги на российских олдскульных стадионах, разгоняя интерес к футболу по всей стране. Тогда, как вы помните, эту задачу решал групповой этап из двух матчей и трех соперников в каждой группе (из РПЛ, ФНЛ и ПФЛ). Каждая из этих игр еще и была «от ножа», ведь права на осечку у команд не было, зато было куда больше драйва. И все это широко освещалось в прессе.

Теперь же клубы РПЛ в три раза дольше варятся в собственном соку, пока все остальные при минимуме интереса СМИ (когда не играют блогеры) месят грязь в играх между собой, коих в Первой и Второй лигах и так полно.

КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ

Отдельно проговорю, что не вижу большой вины РФС в происходящем. Да, подобное развитие событий читалось, но футбольные власти сделали все возможное в сложившихся обстоятельствах (третий турнир бойкотирует «Матч ТВ», реформы в РПЛ – сами клубы): организовали дополнительное количество матчей для клубов премьер-лиги в себе подобными, мотивировали их финансово, воспользовались прогрессивной формулой из киберспорта. Но уткнулись в российские реалии – абсолютно не уважающие тренерский труд руководители клубов РПЛ за 9 туров сменили уже шесть главных тренеров (не считая Марвина Комппера), так что специалистам важнее усидеть в своем кресле, давая результат в РПЛ, чем биться за эфемерный титул в Кубке, по играм которого их никак не оценивают.

В заключение, наверное, надо дать свой вариант выхода из ситуации. Как говорится, критикуешь – предлагай. На самом деле, он довольно очевиден, и уже давно – для увеличения количества и интенсивности матчей надо вернуться к идее с обновленной формулой чемпионата, будь то третий круг или последующий плей-офф. Только в РПЛ командам принципиально важен результат каждого матча, а раз так, надо заставить их биться за него среди равных в самом изматывающем графике. Тогда мы и получим адаптированных к европейским реалиям футболистов. Ну, а Кубку надо вернуть прошлогодний формат. По-моему, он всем понравился. Осталось только придумать, как уговорить на это руководителей команд. Может, это получится у Александра Алаева?

источник: «Советский спорт»
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