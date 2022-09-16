Чемпион не проигрывает москвичам уже 18 матчей. Превью матча «Динамо» - «Зенит»

КАРНАВАЛЬНЫЙ «ЗЕНИТ»

Победитель четырех предыдущих розыгрышей РПЛ и в нынешнем сезоне идет в чемпионском графике – семь побед и две ничьи. Преимущество зенитовцев столь велико, что в девяти турах они одержали уже четыре разгромные победы, а в прошлые выходные обновили рекорд результативности: 8:0 с «Оренбургом» – крупнейшая победа в клубной истории в рамках премьер-лиги.

Увеличение латиноамериканского легиона с одной стороны дало Сергею Семаку возможность перестроить игру команды с акцентом на более комбинационный и техничный футбол, а с другой нес в себе риск потерять нити управления командой. На старте чемпионата временами казалось, что зенитовские бразильцы воспринимают матчи частью программы карнавала и регулярно выключаются из игры. Однако Семак все-таки сумел достучаться до игроков – в пяти последних турах они выиграли с общим счетом 18-2 (!), при том, что в соперниках были в том числе «Спартак» и ЦСКА.

Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Особенно впечатляющий футбол в последние месяцы демонстрируют бразильцы Вендел и Малком. Первый в разы повысил свою результативность (уже пять голов в девяти матчах), но еще ценнее то, как он доминирует в середине поля, управляя атаками команды, при том, что ведет не по-бразильски много единоборств. Второй в основном играет на чистых мячах, зато усложняет жизнь любой обороне – у него уже 10 (6+4) очков результативности в девяти турах.

Вопросы в «Зените» вызывает только линия нападения, где попеременно меняют друг друга в основе Иван Сергеев и Матео Кассьерра. В целом, оба не слишком впечатляют, но россиянин в последнее время наконец начал забивать, а вот колумбиец до сих пор не открыл счет своим голам за питерцев в РПЛ.

ЙОКАНОВИЧ ЛЕПИТ КОМАНДУ НА ХОДУ

«Динамо» же по-прежнему выглядит очень нестабильно – команде ни разу не удалось победить в РПЛ дважды подряд. Славише Йокановичу не позавидуешь, ведь он терял и получал новых игроков прямо по ходу чемпионата. Тем не менее, нельзя не признать, что в атаке команда все еще выглядит бледно.

Поначалу это объяснялось желанием тренера строить игру команды «от печки», но если на старте она действительно мало пропускала, то в последних матчах о крепости оборонительных редутов говорить не приходится. Более того, показательным является тот факт, что бело-голубые дважды упускали победы в матчах, в которых вели в два мяча – в Воронеже (3:3) и в Нижнем Новгороде (2:2).

Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Впереди же по-прежнему остается проблемной позиция левого нападающего, которую вынужденно закрывает Вячеслав Грулев. В прошлом сезоне здесь очень ярко играл Арсен Захарян, но из-за отъезда Себастьяна Шиманьского и Николы Моро ему приходится выходить в полузащите. Эту проблему должны решить трансферы Матиаса Норманна и Эли Дасы, но они только привыкают к новым партнерам. Оба дебютировали за «Динамо» в прошлом туре, однако в чемпионате еще ни разу не выходили в основе.

Против чемпиона норвежец наверняка появился бы с первых минут, но в кубковом матче с «Ахматом» он получил травму и был заменен уже в середине первого тайма. Вроде бы у него ничего страшного, но вряд ли он успеет восстановиться уже к субботе.

ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ В РПЛ

11 побед «Динамо», 15 ничьих и 26 побед «Зенита» при разнице мячей 48-74

Преимущество питерцев над соперником очевидно, однако в Москве их статистика далеко не столь яркая – всего одна победа в четырех последних гостевых играх с бело-голубыми.

С другой стороны, «Зенит» не проигрывает столичным клубам уже на протяжении 18 матчей – 13 побед и 5 ничьих. За всю историю РПЛ длиннее подобная серия была только у «Спартака» (29 матчей в 1992-1995 годах). Зато именно динамовцы были последними среди москвичей, кому удавалось переиграть питерцев – 1:0 в августе 2020-го.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

«Динамо»: Шунин – Паршивлюк, Маричал, Роберто Фернандес, Скопинцев – Фомин, Гагнидзе, Захарян – Макаров, Тюкавин, Грулев.

«Зенит»: Кержаков – Караваев, Ловрен, Родригао, Дуглас Сантос – Барриос, Вендел, Клаудиньо – Малком, Мостовой – Сергеев.

ПРОГНОЗ

Аналитики БК «Тенниси» называют «Зенит» очевидным фаворитом матча. На его победу дают коэффициент 1,47, тогда как успех «Динамо» оценивается аж в 6,40, зато очень вкусно выглядит вариант – хозяева не проиграют за 2,74. В двух последних матчах против «Зенита» в Москве они действительно набрали четыре очка (1:0 и 1:1). Кроме того, в пользу такого исхода говорит и тот факт, что динамовцы в нынешнем сезоне не теряли очки в двух играх подряд, а в прошлом туре уже исчерпали этот «лимит», проиграв «Сочи» (1:2).

Если не хотите рисковать, можно взять ТБ2 за 1,29. Он заходил в матчах трех последних туров с участием этих команд. Питерцы на этой дистанции забили 14 мячей, а динамовцы пропустили – пять.

Прогноз «Советского спорта»: «Динамо» не проиграет с коэффициентом 2,74 в БК «Тенниси».