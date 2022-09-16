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«Виден уровень – это мастера» - амбассадоры РФС сыграли в Полевском с учащимися техникума

Амбассадоры РФС, звезды российского футбола недавнего прошлого во второй день пребывания в Екатеринбурге в рамках проекта РФС «Футбол в школе» вновь отправились в город Полевской.
«Виден уровень – это мастера» - амбассадоры РФС сыграли в Полевском с учащимися техникума
16 сентября 2022 20:53
автор: Юрий Волохов
автор фото: РФС

КОРПОРАТИВНЫЙ ТУРНИР КОМПАНИИ ТМК И ГРУППЫ СИНАРА

Цель поездки в Полевской – принять участие в открытие корпоративного турнира по мини-футболу предприятий ТМК и группы «Синара». Но это первая часть плана поездки, вторая – сыграть с командой местного техникума.

Напомним, компания ТМК является партнером РФС, а также партнером мероприятий программы РФС «Футбол в школе» в Екатеринбурге и области.

На это раз команда амбассадоров РФС, которые прибыли в Екатеринбург для поддержки проекта РФС «Футбол в школе», сократилась на одного человека – Динияр Билялетдинов вчера улетел в Москву. Бронзовый призер Евро-2008 будет выступать за команду РФС в стартующем сезоне Медийной футбольной лиги.

Поэтому в Полевской отправились Руслан Пименов («Локомотив», «Динамо», «Мец»), Елена Терехова («Спартак», ЦСКА, «Россиянка», экс-игрок женской сборной России, вице-чемпионка Универсиады-2015), Борис Никаноров (пляжный футбол, «Локомотив», чемпион мира 2021 года) и Никита Баженов («Спартак»).

Дорога заняла около часа, и мы успели как раз к открытию турнира, которое проходило на реконструированном стадионе «Труд». Где был постелен искусственный газон последнего поколения. Играть на нем - одно удовольствие.

Надо сказать, что турнир традиционный и проводится уже в 16-й раз. В нынешнем приняли участие 19 команд. География обширная – от Волжского до Омска и Верхней Пышмы.

Ведущий церемонии открытия предложил Никите Баженову поприветствовать участников от имени амбассадоров РФС.

- Говорили, что здесь будет небольшой турнир, однако турнир проводится в 16-й раз и очень представительный по количеству участников, - сказал экс-форвард «Спартака». В заключение Никита пожелал всем участникам удачи и здоровья.

«ДЛЯ РЕБЯТ ЭТОТ МАТЧ – ПАМЯТЬ НА ВСЮ ЖИЗНЬ»

А затем мы переместились в зал дворца спорта, амбассадоров там поджидала пара десятков футболистов разных возрастов. Старшие – учащиеся местного техникума, остальные – школьники, но все занимаются футболом.

Так как играли четыре на четыре плюс вратарь, а у амбассадоров всего четыре человека, гостям выделили голкипера из местной команды. Парень сыграл очень неплохо, несколько раз выручил.

Судить матч поручили автору этих строк, который вспомнил молодость, так как имел некоторый опыт судейства – когда-то обслуживал матчи чемпионата Вильнюса. Правда, в качестве арбитра на линии.

Свисток – начали. Руслан Пименов сразу занял позицию последнего защитника, хотя всю свою карьеру играл форвардом. Болельщики помнят, как быстроногий, техничный Пима легко убегал от защитников соперников «Локомотива».

Местные ребята постоянно менялись, поддерживали хороший темп и играли строго на результат, без изысков. Понятно, очень хочется обыграть звездных гостей.

Амбассадоры старались забивать красиво, с изрядной долей эстетства, что им постоянно удавалось. Матч получился, а уж какое удовольствие получили ребята, играя против звезд недавнего прошлого!

Счет? Электронное табло не работало, а арбитр хотя и обязан считать голы, но немного сбился со счета. Но, кажется, была зафиксирована ничья – 8:8.

- Как тебе соперник? – задаю после матча вопрос вратарю команды хозяев Юре Скакову.

- Можно было обыгрывать, - отвечает Юра, но тут же становится серьезным. – Нет, конечно, все они в порядке – играли комбинационно, техника у всех на высоте. Никаноров все хотел забить через себя. Я знаю, это его любимый трюк, часто пляжный смотрю футбол.

- Кто из команды соперников понравился?

- Конечно, Борис Никаноров и еще Елена Терехова.

Пока ребята приходят в себя после игры, отвожу в сторонку тренера команды техникума Владимира Вячеславовича Розвадовского.

- Как вам соперник?

- Конечно, скорости уже не те, но мастерство никуда не делось. Плюс видение поля, высокая техника. Приятно наблюдать за игрой таких мастеров.

- Кого узнали?

- Да, я всех их прекрасно и давно знаю. Моим ребятам такой матч – память на всю жизнь и отличный урок, когда тебе такие мастера противостоят.

Затем была уже традиционная пресс-конференция. Ребята задавали вопросы знаменитостям, общее фото на память. Автограф-сессия, а также любой желающий мог сфотографироваться с гостями индивидуально.

А завтра амбассадоров РФС опять ждет Полевской – на этот раз наши звезды усилят какие-то команды, участвующие в корпоративном турнире по мини-футболу предприятий ТМК и группы «Синара».

источник: «Советский спорт»
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