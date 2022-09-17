Марсело, Хамес Родригес и еще три классных подписания «Олимпиакоса»

Главным инициатором перестройки состава стал владелец английского клуба Эвангелос Маринакис, но мало кто заметил, что он провел масштабную и очень впечатляющую трансферную кампанию в еще одном клубе. «Олимпиакос» подписал несколько игроков, но здесь важно не их количество, а качество и звездность. Разбираем главных новичков греческой команды.

Шиме Врсалько

Хорватский защитник прошлый сезон провёл в «Атлетико», где не был основным игроком, но все же поучаствовал в 21 матче Ла Лиги. Однако этого не хватило для того, чтобы убедить испанское руководство предложить новый контракт. В итоге, экс-защитник «Интера» быстро договорился с «Олимпиакосом», подписал трехлетний контракт.

Также стоит напомнить, что у Врсалько 52 матча за сборную Хорватии, а ему всего 30 лет, так что для греков его можно считать шикарным подписанием.

Пеп Бьель

Несмотря на обилие новых звезд «Олимпиакоса», самым дорогим игроком в трансферное окно стал не самый известный Пеп Бьель.

26-летний воспитанник испанского футбола качественно провел последний евросезон, где за «Копенгаген» отметился 4 голами и 4 голевыми передачами в 8 матчах. И этого хватило, чтобы «Олимпиакос» выплатил за полузащитника 6 млн евро, перебив менее привлекательные предложения из европейских чемпионатов, в том числе из Ла Лиги.

Марсело

Многолетний лидер «Реала» после окончания контракта со «сливочными» имел предложения из клубов со всего мира, но выбрал «Олимпиакос». Домашний стадион «Караискакис» был переполнен при презентации Марсело, и болельщиков можно понять, ведь не каждый день в любимый клуб приходит пятикратный победитель Лиги чемпионов.

Контракт заключен до лета 2023 года, что вполне устраивает 34-летнего защитника.

Хамес Родригес

Казалось, что трансфер Марсело уже никто не сможет переплюнуть, но грекам удалось убедить Хамеса Родригеса, который ради «Олимпиакоса» разорвал контракт с катарским клубом «Аль-Райян», за который играл последний год.

Хамес, как и Марсело, подписал всего годичный контракт. Напомним, что на ЧМ-2014 колумбиец стал лучшим бомбардиром мундиаля, после чего он играл за «Реал», «Баварию» и «Эвертон». Возможно, перезагрузить карьеру удастся в Греции, ведь Хамесу всего 31 год.

Седрик Бакамбу

Надежных крайних защитников подписали, креативные полузащитники появились, а где же форварды? Видимо, по такой схеме действовали руководители «Олимпиакоса», которые только на днях объявили о переходе Седрика Бакамбу. В отличие от нескольких других новичков, экс-игрок «Марселя» подписал долгосрочный контракт до летнего трансферного окна 2025 года.

Всего за карьеру конголезец провел 260 полных матчей, в которых забил 151 гол и отдал 40 голевых передач. В 2020 году им интересовалась даже «Барселона», но карьера Бакамбу пошла по другому пути и Бакамбу оказался в стане действующих чемпионов Греции.