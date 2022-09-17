«Зенит» — проверка Йокановича на прочность

С приходом Йокановича у «Динамо» сильно изменился рисунок игры. От атакующей модели с агрессивным комбинационным футболом Сандро Шварца не осталось практически ничего. Бело-голубые стали гораздо прагматичнее: меньше рискуют при выходе на чужую половину поля и предпочитают больше играть без мяча (процент владения москвичей в РПЛ — 43%). Удивительно, но изначально Йоканович приходил как тренер с совершенно другими идеями. Вот что говорил серб сразу после назначения в «Динамо»:

— Моя философия будет похожа на философию предыдущего тренера. Я люблю атакующий футбол, когда моя команда доминирует и рискует на поле. Конечно, нам надо найти правильный баланс между обороной и нападением.

Его слова косвенно подтверждали и люди из руководства клуба.

- Мы стремимся к тому, чтобы игра команды становилась лучше и каждый футболист добивался индивидуального прогресса. На данный момент у нас заложена хорошая база, при этом мы используем примерно 80% своего потенциала. Надеемся, что Славиша со своим штабом, который предпочитает хорошо сбалансированный, атакующий стиль игры первым номером, позволит «Динамо» выйти на новый уровень, — рассказывал заместитель генерального директора бело-голубых по спорту Желько Бувач.

Примерно в том же ключе высказывался и член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин:

— Мы особенно признательны Йокановичу за его решение с учетом текущей ситуации. Славиша имеет богатый опыт работы в самых конкурентных лигах. Надеемся, что его высокий профессионализм и желание добиваться побед помогут клубу продолжать прогрессировать, достигать высоких результатов и привлекать зрителей зрелищным футболом на трибуны «ВТБ-Арены».

Одна из главных причин, по которой Йоканович решил отойти от изначально намеченного курса, — проблемы москвичей в обороне. Центральные защитники «Динамо» начали давать сбой еще в конце прошлого сезона — центрбэки (причем в большинстве случаев это не зависело от подбора игроков) косячили в выборе позиции, несогласованно действовали на стандартах и позволяли соперникам беспрепятственно забегать в пустые зоны в штрафной. Йоканович перевел «Динамо» на игру с низким оборонительным блоком, заставил регулярно опускаться к защитной линии опорника и отказался от коллективного прессинга.

Да, «Динамо» действительно стало меньше пропускать (за девять туров — всего девять мячей, третье место в лиге), однако вряд ли «автобусный» футбол будет приносить результат в матчах с сыгранными и хорошо организованными командами: против таких соперников необходимо уметь позиционно атаковать и контролировать мяч — команда не сможет «сидеть» в своей трети все 90 минут.

Еще один важный нюанс — система Йокановича уравнивает всех игроков между собой и не дает возможности выделиться креативным футболистам.

По этой причине при новом тренере сильно сдали Арсен Захарян (из-за отсутствия пространства стал менее эффективным в дриблинге и на рывках, в связи с чем реже разгоняет атаки до финальной трети), Константин Тюкавин (нападающему не забрасывают мячи за спины защитникам, из-за чего он вынужден принимать передачи в статике, в которой форвард не очень полезен) и Даниил Фомин (хавбека наделили большими оборонительными функциями, что не позволяет ему в должной мере участвовать в подготовке и розыгрыше атак). При этом более опытные футболисты (например, Федор Смолов) в такой формации, наоборот, раскрываются — им достаточно буквально одного-двух моментов в течение матча, чтобы себя проявить.

Пока к работе Йокановича очень много вопросов. Матч с «Зенитом» — проверка Славиши на прочность и шанс доказать, что его стратегия и тактика оправданы, а последние неудачи — лишь стечение обстоятельств.