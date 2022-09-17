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Кариус возвращается в АПЛ! Его покупает богатейший клуб Англии

Финал Лиги чемпионов-2017/18 получился одним из самых драматичных в современной истории. «Ливерпуль» имел все шансы не дать мадридскому «Реалу» не дать очередной трофей, но голкипер мерсисайдцев совершил ряд ужасных ошибок, став палачом для своей команды. Несмотря на слова поддержки от Юргена Клоппа, «красные» купили Аллисона, а Лорис Кариус со сломанной психологией и под подбитыми амбициями покинул лигу. С тех пор прошло четыре года - и Кариус возвращается в АПЛ!
Кариус возвращается в АПЛ! Его покупает богатейший клуб Англии
17 сентября 2022 20:23
автор: Никита Шмытов

Что случилось?

«Ньюкасл» в летнее трансферное окно получил огромный трансферный бюджет, благодаря чему мог купить чуть ли не любого доступного игрока на рынке. Английский клуб намеревался обновить многие позиции, в том числе вратарскую. На место игравшего долгое время Мартина Дубравку был приобретён Ник Поуп, а словацкий голкипер отправился подменять основного голкипера в «Манчестер Юнайтед».

Место второго вратаря в «Ньюкасле» было отдано Карлу Дарлоу, но уже после закрытия трансферного окна он получил серьёзную травму, из-за чего у главного тренера фактически остался только Поуп и несколько молодых парней. И это слишком рискованно на столь длительный сезон.

Почему именно Кариус?

На рынке свободных агентов было не так много вратарей, и одним из лучших вариантов был как раз Лорис Кариус, которого подписал «Ньюкасл» на полгода с возможностью продления.

Немецкий голкипер станет второй опцией во вратарской линии, который будет довольствоваться лишь кубковыми матчами, а «Ньюкаслу» нужно молиться, чтобы ничего не случилось с Поупом. Кариус, откровенно говоря, плох, и дело вовсе не в тех ошибках, из-за которых он всем запомнился.

Всё дело в том, что после «Ливерпуля» у 29-летнего голкипера были шансы реанимировать карьеру в «Бешикташе» и «Унионе», но и в них он регулярно ошибался, «привозя» нелепые голы в свои ворота. Главная проблема Кариуса - психология, которая полностью ломается после любой ошибки. Например, в 2019 году, в матче против «Слована» Кариус ошибся на выходе из штрафной площади, махнув головой после мяча, а позже еще дважды сыграл невразумительно, допустив детские ошибки.

«Бешикташ» быстро осознал уровень Кариуса, отказался от него, а Лорис перебрался в «Унион», где продолжил заниматься самокопанием и разбором переломного момента в его карьере:

- Это было два года назад. С того момента я сыграл больше 60 матчей. Я в «Унионе», чтобы показывать свои лучшие стороны. Конечно, меня долго не было в Германии, но это не играет никакой роли. Это случилось давно. Единственные, кто хотят про это говорить, – журналисты. Мне это уже наскучило, – рассуждал кипер о своей жизни после финала ЛЧ-2017/18.

Несмотря на заряженность играть, Кариус провёл в Германии всего пять матчей, а в остальное время просиживал на скамейке запасных.

Кариус - экстренный, но крайне рискованный вариант для «Ньюкасла». Ему 29 лет, что ещё совсем мало для голкипера, но есть ощущение, что немец так и не справился с ударом, который произошел почти пять лет назад. Он возвращается в Англию, где хорошо помнят о том случае, а значит, что и давление будет завышенным.

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