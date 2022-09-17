Кариус возвращается в АПЛ! Его покупает богатейший клуб Англии

Что случилось?

«Ньюкасл» в летнее трансферное окно получил огромный трансферный бюджет, благодаря чему мог купить чуть ли не любого доступного игрока на рынке. Английский клуб намеревался обновить многие позиции, в том числе вратарскую. На место игравшего долгое время Мартина Дубравку был приобретён Ник Поуп, а словацкий голкипер отправился подменять основного голкипера в «Манчестер Юнайтед».

Место второго вратаря в «Ньюкасле» было отдано Карлу Дарлоу, но уже после закрытия трансферного окна он получил серьёзную травму, из-за чего у главного тренера фактически остался только Поуп и несколько молодых парней. И это слишком рискованно на столь длительный сезон.

Почему именно Кариус?

На рынке свободных агентов было не так много вратарей, и одним из лучших вариантов был как раз Лорис Кариус, которого подписал «Ньюкасл» на полгода с возможностью продления.

Немецкий голкипер станет второй опцией во вратарской линии, который будет довольствоваться лишь кубковыми матчами, а «Ньюкаслу» нужно молиться, чтобы ничего не случилось с Поупом. Кариус, откровенно говоря, плох, и дело вовсе не в тех ошибках, из-за которых он всем запомнился.

Всё дело в том, что после «Ливерпуля» у 29-летнего голкипера были шансы реанимировать карьеру в «Бешикташе» и «Унионе», но и в них он регулярно ошибался, «привозя» нелепые голы в свои ворота. Главная проблема Кариуса - психология, которая полностью ломается после любой ошибки. Например, в 2019 году, в матче против «Слована» Кариус ошибся на выходе из штрафной площади, махнув головой после мяча, а позже еще дважды сыграл невразумительно, допустив детские ошибки.

«Бешикташ» быстро осознал уровень Кариуса, отказался от него, а Лорис перебрался в «Унион», где продолжил заниматься самокопанием и разбором переломного момента в его карьере:

- Это было два года назад. С того момента я сыграл больше 60 матчей. Я в «Унионе», чтобы показывать свои лучшие стороны. Конечно, меня долго не было в Германии, но это не играет никакой роли. Это случилось давно. Единственные, кто хотят про это говорить, – журналисты. Мне это уже наскучило, – рассуждал кипер о своей жизни после финала ЛЧ-2017/18.

Несмотря на заряженность играть, Кариус провёл в Германии всего пять матчей, а в остальное время просиживал на скамейке запасных.

Кариус - экстренный, но крайне рискованный вариант для «Ньюкасла». Ему 29 лет, что ещё совсем мало для голкипера, но есть ощущение, что немец так и не справился с ударом, который произошел почти пять лет назад. Он возвращается в Англию, где хорошо помнят о том случае, а значит, что и давление будет завышенным.