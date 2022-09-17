Пятеро ростовчан в сборной! Карпин – это предвзятость? Или все по делу?

Для начала стоит напомнить, что «Ростов» - это единственная команда России текущего сезона, которая не проиграла ни одного матча. Если брать результаты РПЛ и Кубка России, то у жёлто-синих 7 побед и 4 ничьи, поэтому клуб Валерия Карпина никак нельзя назвать слабым или недостойным для того, чтобы из него вызывались футболисты. А теперь по конкретным кандидатурам.

Николай Комличенко

В финальный список попали Комличенко, Чалов и Соболев, а отцеплен был Тюкавин. Форвард «Динамо» хорош, но он пока уступает по уровню и опыту вышеперечисленным игрокам.

В нынешнем поколении сборная России не особо богата на форвардов, из-за чего 5 голов и одна голевая передача Комличенко в девяти матчах выглядит более чем достаточным для вызова. Если не он, то кто ещё?

Даниил Уткин

Главный помощник Комличенко по атаке тоже попал в окончательную заявку. Помимо четырех голевых передач на его счету 3 гола за 9 матчей. Он может являться важным ключевым звеном при построении атак из центра поля, а других подобных аналогов с российским паспортом попросту нет. В основном, богатый выбор Карпина был на позициях крайних полузащитников или опорников, а креативных хавбеков не хватало, поэтому присутствие Уткина не может вызывать вопросов.

Данил Глебов

Глебов за последние сезоны превратился из обычного опорника в классного универсала, который помимо оборонительных действий проделывает много работы в созидании. Данил - суперважный футболист для Карпина, который идеально балансирует между атакой и защитой. Таких в РПЛ найти сложно.

Максим Осипенко

Один из сильнейших защитников сборной России, на счету которого уже есть три матча за национальную команду. В текущем сезоне он входит в топ-10 по отборам, перехватам, выносам и многим другим статистическим показателям среди всех футболистов РПЛ.

Если у кого-то и вызывает вопрос вызов Осипенко, тогда точно такое же должно происходить по отношению к условным Джикии и Дивееву, но к ним аудитория более лояльна.

Александр Сильянов

Александр Сильянов - правый защитник, что само по себе уже повышает шансы 21-летнего футболиста попасть в сборную Россию. За последние годы на эту позицию не появилось настоящего топ-игрока, но Сильянов по потенциалу претендует на это звание.

Если и придираться к выбору Карпину, то можно упомянуть вызов Караваева, который не проходит даже в основу своей команды.

При большом желании Валерий Карпин мог бы ещё вызвать Чернова, Песяькова, Полоза и некоторых других, и нет никаких поводов называть выбор главного тренера предвзятым. Все игроки «Ростова» вызваны по делу.