ЦСКА проиграл торпедовцам. Почему это поражение так пугает?

Первая победа «Торпедо»

Большинство экспертов похоронило шансы «Торпедо» в борьбе за спасение места в РПЛ, так как за девять туров новички лиги набрали лишь одно очко и забили четыре гола. Они проигрывали всем, включая прямых конкурентов за выживание. и было трудно представить, что первую победу черно-белые отпразднуют против одной из самых сильных команд сезона.

Теперь положение «Торпедо» не выглядит столь печальным. Команда сравнялась по очкам с «Уралом» и отстает от зоны стыковых матчей лишь на три очка.

Ужасная игра в обороне

«Торпедо» создало 1,3 голевых момента согласно статистике xG, что стало лучшим результатом за весь сезон. Ранее столько же московская команда создала только против «Химок», но тогда она проиграла.

Это говорит не только об улучшении атаки «Торпедо» по сравнению с прошлыми матчами, но и об ужасной обороне ЦСКА, допустившей столько опасных ситуаций.

Плохая реализация в атаке

Согласно статистике созданных голевых моментов в атаке, ЦСКА создал 2,3 голевых моментов, а учитывая ноль забитых голов, нужно сделать вывод о плохой их реализации. Самый явный шанс забить был у Зайнутдинова, но он каким-то чудом пробил выше ворот с полутора метров.

Подобные случаи часто бывают, когда вратари ловят кураж, но этот матч исключение. ЦСКА пробил лишь дважды в створ ворот Егора Бабурина, а во втором тайме, уже проигрывая в счёте, армейцы ни разу не пробили в площадь ворот.

Всего попыток пробить было 20, но большинство из них были либо заблокированы, либо мяч улетал за пределы поля, то есть ЦСКА помимо эпизода с Зайнутдиновым, так и не сумел найти явные способы забить.

Игра Дивеева и его травма

Шлейф поражения от «Торпедо» может потянуться в следующие туры. Не лучший матч провёл Игорь Дивеев, который пригнул голову в эпизоде с пропущенным голом, затем в концовке встречи разнервничался и схлопотал жёлтую карточку за споры, а апогеем провала стала полученная травма на 84-й минуте, из-за которой лидер защиты ЦСКА может пропустить ближайшие матчи.

Главный врач команды Эдуард Безуглов ещё до матча предупреждал, что у Дивеева есть повреждение, но Федотов рискнул и - проиграл.