По стопам Абрамовича. Российский бизнесмен может продать клуб АПЛ американцам

Кто он?

Максим Демин - российский долларовый миллионер, чье состояние оценивается примерно в 900 млн. Он построил богатство на нефтехимической промышленности, в частности долгое время он работал в структуре «Татнефти».

В 2011 году, тогда ещё президент клуба Эдди Митчелл, находился в тяжелейшей ситуации, из-за чего ему пришлось занять у Демина около 450 тысяч евро. Но не сумев отдать обратно деньги, Митчелл решился на продажу части акций «Борнмута». Тогда Дёмин доплатил ещё порядка 500 тысяч евро и стал владельцем 50% клуба. Однако ситуация у «Борнмута» от этого сильно не улучшилась. Клуб по-прежнему находился на грани банкротства и ссылки в полупрофессиональную лигу Англии. В 2013 году Митчелл окончательно отчаялся и продал Демину еще 50% акций.

Что стало с клубом?

Став полноценным владельцем «Борнмута», Дёмин начал делать большие финансовые вливания, благодаря чему спустя несколько лет болельщики команды уже не вспоминали о недавней угрозе банкротства, а радовались выходу в АПЛ.

Спустя сезон «Борнмут» вновь вылетел из лучшей лиги Европы, но уже в сезоне-2021/22 черно-красные смогли вернуться. Несмотря на феерический успех, проект Дёмина нельзя назвать успешным с финансовой точки зрения. Например, клуб серьёзно недобирает в домашних матчах, так как у него нет собственного стадиона, из-за чего ему приходиться арендовать другую арену, а это сильный удар по бюджету.

Что теперь?

Перед седьмым туром АПЛ «Борнмут» занимает место в середине таблицы, но при этом клуб уже успел уволить главного тренера, а причиной стало даже не поражение 0:9 от «Ливерпуля», а критика Скотта Паркера в адрес руководства, которое, по его мнению, плохо поработало на трансферном рынке.

И возможно, экс-тренер команды прав, но это не какая-то безалаберность Дёмина, а хитрый просчет. По некоторой информации, владелец клуба рассматривал продажу клуба в 2020 году арабским бизнесменам во главе с королевской семьёй из Абу-Даби, но тогда стороны не сошлись в цене. На этом россиянин не оставил попытки продать клуб, а решил сделать это на пике, ведь клуб в АПЛ - это очень привлекательный объект для вложений.

Сообщается, что некий американский консорциум готов удовлетворить требования Дёмина и заплатить более 160 млн евро. Если сделка увенчается успехом, то «Борнмут» станет очередным клубом Англии, которым будет управлять американцы.