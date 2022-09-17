Второй тур еврокубков: как его провели представители России

Станислав Черчесов

В первом туре «Ференцварош» со скрипом набрал три очка против «Трабзонспора», поэтому мало кто надеялся на чудо в выездном матче в Монако, но оно случилось.

Венгерский клуб считался явным андердогом против одной из самых сильнейших команд Франции, но Черчесов не стал полагаться исключительно на оборонительные действия. Во многом неожиданно «Ференцварош» смело играл в прессинге, благодаря чему появилось много голевых моментов. Один из них, не без удачи, был реализован на 79-й минуте, когда Балинт Вечеи с помощью рикошета таки загнал мяч в ворота.

По созданным голевым моментам монегаски полностью переиграли гостей (1.42 против 0.28), но удачи и смелости Черчесова на этот раз хватило, чтобы взять три очка и единолично возглавить группу Лиги Европы.

Александр Головин

Российский полузащитник мог бы испортить праздник бывшему тренеру сборной России, но в первом тайме, в чистом голевом моменте, он не смог точно пробить с левой ноги мимо вратаря, попав прямо в него. На 15-й секунде второго тайма Александр вновь получил шанс, но он вновь не смог как следует попасть по мячу нерабочей ногой, из-за чего мяч пролетел в нескольких сантиметрах от штанги.

26-летний игрок провёл не самый лучший матч. Он несколько раз удачно обострил, но этот плюс нивелируется большим количеством брака.

Никита Хайкин

«Будё-Глимт» всё больше адаптируется к Лиге Европы, а показателем этого является минимальная победа над Цюрихом (2:1), у которого пока не очень складывается в текущем сезоне - 2 ничьи и 6 поражений в чемпионате Швейцарии.

Российский вратарь Никита Хайкин провёл на поле весь матч и стал одним из лучших в составе обеих команд. На его счету три сейва и никакой вины в пропущенном голе.

Магомед-Шапи Сулейманов

Сулейманов в прошлых матчах был ярким пятном в составе «Хапоэля», но во втором туре Лиги Европы тренер почему-то не выпустил его с первых минут. Российский вингер, принадлежащий «Краснодару», вышел на поле только на 70-й минуте, когда его команда уже проиграла «Вильярреалу» со счетом 1:2. Израильтяне так и не смогли сравнять счёт, а Сулейманов отметился только двумя ударами из-за пределов штрафной и пятью пасами.