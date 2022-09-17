Карпин доволен. Перед паузой на матчи сборных «Ростов» стал главным преследователем «Зенита»

ПЕРВЫЕ ГОЛЫ БАЙРАМЯНА И ПИНЯЕВА

В последние дни у Валерия Карпина очень насыщенные дни. Помимо ростовской команды, с которой он одержал четыре победы подряд, включая матчи со «Спартаком» (4:2) и «Динамо» (2:0) в Кубке России, он активно занимался делами сборной – следил за кандидатами, выбирал исполнителей. Перед стартовым свистком этого матча он наверняка уже прочел в СМИ, что скорее всего лишился основного защитника ЦСКА Игоря Дивеева, покинувшего поле «Лужников» в слезах и при помощи медиков.

Впрочем, с началом этой игры все мысли Карпина вернулись в Ростов-на-Дону, ведь Хорен Байрамян поразил ворота Ивана Ломаева уже на 45-й секунде! Гол получился очень командным: Евгений Чернов обманул соперников при вбрасывании аута, Николай Комличенко зацепился за мяч и сбросил его Байрамяну, а тот разыграл тонкую стеночку с Алексеем Мироновым и вколотил мяч в сетку. Даже удивительно, что это всего лишь первый гол армянского полузащитника в девяти матчах РПЛ.

Однако гол не выбил гостей из колеи, и уже через десяток минут великолепным ударом в дальнюю девятку счет сравнял Сергей Пиняев – тот самый, что ездил в «Манчестер Юнайтед» и от которого мы так долго ждем прорыва. Это очень радует, ведь нынешний сезон для него начался неважно. В первом туре 17-летний полузащитник вышел в старте, а потом вдруг прямо с тренировки попал в реанимацию из-за проблем с легкими, и вот только сейчас во второй раз вышел в основе.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАХМАНОВИЧА?

Изюминки этим голам добавляет тот факт, что забивались они первыми ударами в створ, а всего за тайм их было три, так что столь высокая результативность в дебюте не характеризует игру как открытую. Радует, что команды стараются играть в прогрессивный, агрессивный, атакующий футбол и с удовольствием идут в прессинг, но пока привычки действовать на скорости безошибочно у футболистов нет, поэтому количество брака было солидным.

Кроме того, не хватает нашим футболистам и выносливости для интенсивной игры, поэтому к середине тайма розыгрыш мяча стал куда более медленным. В начальной стадии атак футболисты вообще перешли на ходьбу и периодически стали выдерживать слишком большую паузу при выборе адресата. В дело вступали даже вратари Ломаев и Сергей Песьяков, которым надоедало следить за ленивым перепасом товарищей, но их попытки отправить мяч вперед точностью не отличались.

Удивляет еще и то, что самарцы не торопились задействовать свое тайное оружие – рост высоченного нападающего Амара Рахмановича. 192-сантиметровый босниец дебютировал за «Крылья Советов» в РПЛ, но большинство передач получал в ноги, даже поучаствовал в контратаке, которую завершил неточным ударом с острого угла, а вот верхом гости на него почему-то не грузили. Хотя в отсутствие доступа в чужую штрафную это было бы логично. Более того, и сам форвард зачастую открывался не на острие, а как бы вторым темпом. Не сыгрался с новыми партнерами?

РУКА БЕЙЛА

После перерыва игра изменилась лишь незначительно – осталась такой же вязкой, но уже с преимуществом «Ростова», у которого наконец наладилась игра в середине поля и появились подходы к штрафной. Одна из таких атак завершилась абсолютно справедливым пенальти, назначенным за необъяснимую игру рукой Гленна Бейла. Проводивший на редкость слабый матч Дмитрий Полоз и с «точки» пробил не лучшим образом, но Ломаев рукой отбил мяч под перекладину.

В целом, для желто-синих это была далеко не лучшая игра. Она мало чем напоминала саму себя недельной давности, когда здесь же был разобран «Спартак». У того же Даниила Уткина куда-то пропал пас, в том числе со стандартов, и он запомнился лишь лихой попыткой перебросить Ломаева со своей половины (вратарь в последний момент дотянулся до мяча). Николай Комличенко слабо цеплялся за мячи, а Полоз пассивно открывался под партнеров.

Тем не менее, «свои» три очка ростовчане взяли, продлив победную серию во всех турнирах до пяти матчей, и обошли в турнирной таблице опростоволосившийся в Лужниках ЦСКА. Теперь именно команда Карпина принимает на себя роль главного преследователя «Зенита». И в следующе туре (уже после паузы на матчи сборных) лидеры чемпионата сойдутся в Санкт-Петербурге.

РПЛ. 10-й тур

«Ростов» - «Крылья Советов» - 2:1 (1:1)

Голы: Байрамян, 1 – 1:0. Пиняев, 12 – 1:1. Полоз, 68 – с пенальти – 2:1.

«Ростов»: Песьяков, Сильянов, Мелехин, Осипенко (Прохин, 73), Е. Чернов, Глебов, Миронов (Щутинин, 62), Уткин, Байрамян (Нтумба Муамба, 81), Полоз (Мельников, 81), Комличенко (Голенков, 73).

«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Горшков, Ежов, Якуба (Витюгов, 68), Коваленко (В. Шитов, 87), Пиняев (Чиркович, 68), Глушенков (Хубулов, 90+1), Рахманович (Цыпченко, 87).

Предупреждения: Пиняев, 31. Солдатенков, 36. Евгеньев, 75. Сильянов, 76. Е. Чернов, 80.

Судья: Кукуян (Сочи).