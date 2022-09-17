Йоканович обхитрил сам себя. «Зенит» легко одолел «Динамо» в Москве

НОРМАНН В ОСНОВЕ, КЛАУДИНЬО НЕТ

В центральном матче 10 тура РПЛ сошлись чемпион и бронзовый призер прошлого сезона. «Зенит» приехал в Москву, имея за плечами пять побед подряд в премьер-лиге, но после неудачного выезда в Самару в рамках Кубка России. Конечно, Сергей Семак выставил в той игре практически резервный состав, но приятного все равно мало.

Интересно, что на сей раз наставник сине-бело-голубых оставил в запасе Клаудиньо. Бразилец постепенно набирает форму после травмы, но в матче с «Крыльями Советов» играл в основе, так что его появление не стало бы большим сюрпризом. Видимо, кондиции Далера Кузяева Семака в данный момент устраивают больше, тем более, что бразилец в Самаре был удален. В остальном все позиции читались заранее.

Что до Славиши Йокановича, он вписывает футболистов прямо по ходу сезону. Так, на правом фланге обороне появился Элазар Даса, впервые вышедший в стартовом составе матча РПЛ. То же относится и к Муми Нгамале. Впервые с первых минут за «Динамо» в чемпионате вышел и Матиас Норманн, что стало сюрпризом, ведь в кубковой игре с «Ахматом» он покинул поле из-за травмы уже на 25-й минуте. Оказывается, обошлось, но, судя по всему, Йоканович поспешил.

СЛИШКОМ МНОГО НОВИЧКОВ

Общая картина игры была понятная изначально. «Зенит» больше всех в РПЛ контролирует мяч, тогда как хуже «Динамо» по этому показателю только «Торпедо». Естественно, питерцы быстро захватили преимущество, пытаясь прорваться к штрафной соперника по центру, куда с этой целью регулярно смещался Малком. Формально действуя в роли правого вингера, он регулярно оказывался напротив ворот, создавая вместе с Кузяевым и Венделом большинство в этой зоне.

Логика понятна, ведь Норманн еще не успел сыграться с партнерами, а Даниил Фомин в отборе не столь ярок. В результате правый фланг гостей действовал довольно слабо, а все атаки шли через противоположный край, где еще одному новичку Дасе приходилось противостоять Андрею Мостовому и постоянно подключавшемуся Дугласу Сантосу. Идея перспективная, но реализация подкачала. По-настоящему интересным выглядел лишь прорыв Сантоса по диагонали. Динамовцы не разобрались, кто должен его преследовать, поэтому в дело пришлось вступать Сабе Сазонову.

Ставка Семака на ошибки новичков сработала, хотя и не совсем так, как он, наверное, ожидал. При начале атаки у своей штрафной Норманн неудачно обработал передачу Дасы и позволил Ивану Сергееву себя обобрать. Тот, обыгравшись с Венделом, организовал Мостовому выход на убойную позицию. В перерыве Йоканович норвежца снял с игры.

ТАКОЙ ЗАХАРЯН ТОЧНО НУЖЕН «ЧЕЛСИ»?

Нынешний «Зенит» наиболее близок к тому, каким его игру видит Семак. На второй тайм гости вышли с пониманием, что не прочь отдать мяч сопернику. Во-первых, это позволяет быстроногим технарям чемпиона разрывать на пространстве. Во-вторых, бело-голубые после ухода Сандро Шварца имеют минимальное представление о том, как действовать в позиционном нападении. Их максимум – дальние удары, один из которых (Фомина) внезапно угодил в перекладину.

И вновь план Семака сработал – на 64-й минуте Сергеев пробросил мяч мимо уже имевшего предупреждение Роберто Фернандеса и получил по ногам, а «Динамо» осталось в меньшинстве. Естественно, Йокановичу пришлось заполнять дыру в обороне за счет одного из атакующих игроков, и он снял с игры Дениса Макарова.

Стоит отметить, сколь слабый матч провел Арсен Захарян. С каждой игрой все больше сомнений в том, что его действительно хотел приобрести «Челси». А если и хотел, то зимой такими темпами вряд ли вернется к вопросу. Справедливости ради, его подставляет Йоканович, упорно ставя в центр полузащиты, где тому просто не хватает физики, чтобы без перерыва пахать и впереди, и сзади. Захарян чувствует ответственность, но в условиях, когда ничего не получается, начинает психовать. Так он в этот вечер и получил желтую, возмутившись рядовым и справедливым решением Сергея Карасева.

Что до матча, то его исход после удаления Фернандеса был предрешен – «Зенит», конечно, не упустил победу (и даже удвоил преимущество благодаря голу Густаво Мантуана в компенсированное время) и благодаря проигрышу ЦСКА оторвался от второго места на четыре очка. В следующем туре питерцы принимают идущий вторым «Ростов» Валерия Карпина, а потерпевшие второе поражение подряд динамовцы (до того они не проигрывали 8 туров) отправятся в Грозный.

РПЛ. 10-й тур

«Динамо» - «Зенит» - 0:2 (0:1)

Голы: Мостовой, 35 – 0:1. Мантуан, 90+3 – 0:2.

«Динамо»: Шунин, Даса, Сазонов, Роберто Фернандес, Лаксальт (Скопинцев, 77), Норманн (Гагнидзе, 46), Фомин, Захарян (Гладышев, 77), Макаров (Маричал, 67), Нгамале (Тюкавин, 86), Смолов.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ловрен, Родригао, Дуглас Сантос, Барриос, Кузяев, Вендел (Мантуан, 88), Малком (Круговой, 78), Мостовой (Клаудиньо, 70), Сергеев (Кассьерра, 78).

Предупреждения: Дуглас Сантос, 14. Лаксальт, 32. Роберто Фернандес, 43. Захарян, 68. Скопинцев, 79.

Удаление: Роберто Фернандес, 64 (2 жк).

Судья: Карасев (Москва).