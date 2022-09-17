Обойдет ли Промес Тихонова по голам за красно-белых? Превью матча «Спартак» - «Локомотив»

КУБОК, КАК ОТДУШИНА

К очной встрече команды подходят в хорошем расположении духа, несмотря на неудачные серии в последних турах премьер-лиги – обе команды потерпели по два поражения подряд: «Спартак» уступил «Зениту» (1:2) и «Ростову» (2:4), а «Локо» – «Ахмату» (1:2) и «Факелу» (0:2).

Повод для оптимизма подарили кубковые встречи, в которых футболисты получили возможность вернуть веру в свои силы. Красно-зеленые в среду бились в родных стенах с на удивление сильным «Краснодаром», сыграли с ним на равных, во втором тайме ушли от поражения и вытянули серию пенальти, в которой блеснул двумя сейвами Даниил Худяков.

Спартаковцам в игре с «Факелом», конечно, было куда проще, зато они использовали свой шанс на все сто, отправив в ворота соперника три безответных мяча. А Квинси Промес еще и сравнялся по количеству голов за «Спартак» (по 90) с легендарным Андреем Тихоновым. Впереди него теперь лишь шестеро: Егор Титов, Юрий Гаврилов, Федор Черенков, Галимзян Хусаинов, Сергей Родионов и Никита Симонян.

ТЕХНИКА ПРОТИВ СКОРОСТИ

Очную встречу команд, пожалуй, можно назвать столкновением техники с боевитостью. Красно-белые входят в топ-5 команд РПЛ по владению мячом (53,9%), точности передач (81,6%) и количеству ударов по воротам (18,4 за матч), тогда как конек железнодорожников – отчаянная борьба (53,3% выигранных воздушных единоборств), порой за гранью фола (22 предупреждения и 3 удаления в 9 турах – это мощно).

Так что в целом предсказать общую картину поединка не так сложно – хозяева будут пытаться комбинировать на подступах к штрафной, а гости вгрызаться в каждый мяч и при первой возможности отправлять его Вильсону Изидору. Француз довольно невзрачно начал сезон (1 гол в 6 матчах РПЛ), все 90 минут в чемпионате в последний раз провел аж 6 августа, а через пару недель еще и выбыл из-за травмы. Тем не менее, матч с «Краснодаром», в котором он открыл счет уже на 6-й минуте и реализовал послематчевый пенальти, показал, что форвард быстро набирает кондиции.

Также примечательно, что в этой игре с первых минут вышел бразильский новичок Педриньо, занявший позицию на левом фланге атаки. Поскольку состав Йозефа Циннбауэра был более чем боеспособным, без скидки на кубковый характер матча, стоит ожидать вингера с первых минут и в воскресенье. С ним атакующая четверка «Локо» (Гирано Керк – Франсуа Камано – Педриньо – Изидор) будет предельно быстрой.

Фото: ФК «Локомотив»

НОВАЯ РАССТАНОВКА АБАСКАЛЯ?

«Спартак» по сравнению с соперником имел на один день меньше для подготовки, поэтому против «Факела» Гильермо Абаскаль выпустил в основе много резервистов, распределив нагрузку между игроками основы. Полный матч из важных полевых игроков провели только Георгий Джикия (отметился классным проходом с последующей голевой на Александра Соболева) и Промес.

Примечательно, что в этой игре Абаскаль попробовал схему с тремя центральными защитниками, в числе которых дебютировал новичок Миха Мевля. Этим наставник несколько спутал карты, ведь после трех поражений в четырех турах действительно может попробовать отойти от привычного ромба в центре поля, что осложнит подготовку сопернику.

Такой расстановке способствует и целая череда кадровых потерь – из-за травм отсутствуют Кристофер Мартинс, Виктор Мозес и Руслан Литвинов, а Антон Зиньковский только набирает форму. В результате для игры в середине поля испанцу приходится выбирать из Романа Зобнина, Наиля Умярова и Данилы Пруцева, которым не слишком подходит роль волнореза. А раз ни количеством, ни качеством взять не получится, может, и логично добавить одного исполнителя в оборону.

У «Локо», кстати, не будет Маринато Гилерме, Лукаса Фассона и Рифата Жемалетдинова.

Фото: ФК «Спартак»

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ В РПЛ

26 побед «Спартака», 16 ничьих и 20 побед «Локомотива» при разнице мячей 93-68

В последние годы команды между собой больше рубятся, чем играют в футбол, так что голов забивают не так много. В девяти последних встречах в чемпионате лишь в трех играх болельщики увидели более двух мячей, а два матча и вовсе завершились нулевыми ничьими.

Пока это на руку «Локо», не проигрывающему в трех последних встречах (2 победы и ничья). С другой стороны, в Тушино железнодорожники не так хороши – 2 ничьи и 2 поражения в 4 последних играх. Последняя гостевая победа здесь датирована августом 2017-го, когда будущий чемпион оказался более метким в перестрелке с бывшим чемпионом – 4:3. Впрочем, спартаковцам тогда сломало игру удаление Александра Самедова при счете 2:0 в их пользу.

Среди участников той встречи за «Спартак» до сих пор играют Александр Селихов, Промес и Джикия (остался тогда в запасе), а за «Локо» – Гилерме, Дмитрий Баринов и Антон Миранчук. Ну, и как не добавить, что Мацей Рыбус тогда выступал в красно-зеленой футболке?

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ:

«Спартак»: Максименко – Чернов, Мевля, Джикия – Денисов, Умяров, Зобнин, Хлусевич – Игнатов, Промес – Соболев.

«Локомотив»: Худяков – Ненахов, Мампасси, Магкеев, Тикнизян – Карпукас, Баринов – Керк, Камано, Педриньо – Изидор.

ПРОГНОЗ

Эксперты БК «Тенниси» считают «Спартак» очевидным фаворитом встречи. Коэффициент на его победу составляет 1,69 против 4,15 на ничью и 4,65 на победу «Локо». При этом исход матча совсем не очевиден.

Статистически более надежный вариант, что первым забьет «Спартак». В девяти турах красно-белые открывали счет шесть раз, тогда как железнодорожники так же часто оказывались в положении отыгрывающихся. Такое пари букмекер готов заключить с коэффициентом 1,53.

При этом в двух последних матчах спартаковцам, даже ведя в счете, не удавалось удержать хотя бы ничью, да и «Локо» как будто нашел ключи к воротам соперников, так что довольно привлекательно выглядит и ставка «обе забьют»+ТБ2,5 за 1,97. Она заходила в трех последних матчах «Спартака» в чемпионате и двух из трех играх «Локомотива». Железнодорожникам не удалось поразить ворота только в Воронеже, но ведь тогда еще не вернулся Изидор и только присматривался к партнерам Педриньо. Хотя бы раз они должны убежать от не самых надежных и быстрых защитников красно-белых.

Прогноз «Советского спорта»: «обе забьют»+ТБ2,5 с коэффициентом 1,97 в БК «Тенниси».