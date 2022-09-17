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Поменяет ли Абаскаль схему «Спартака»? Чем ответит «Локомотив»? Все о воскресном дерби

В воскресенье завершится 10-й тур чемпионата России-2022/23, в котором два московских клуба проведут очередное дерби.
Поменяет ли Абаскаль схему «Спартака»? Чем ответит «Локомотив»? Все о воскресном дерби
17 сентября 2022 23:19
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК "Спартак"

РЕЗУЛЬТАТЫ И ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

«Спартак» молниеносно начал сезон, загребая к себе всевозможные очки, но затем команда забуксовала, проиграв сначала «Зениту» (1:2), а затем «Ростову» (2:4). Из-за этого клуб откатился на пятую строчку, пропустив вперёд ЦСКА, «Краснодар», «Ростов» и «Зенит». Двухматчевую безвыигрышную серию удалось прервать в Кубке России, в котором красно-белые без проблем разобрались с «Факелом» со счётом 3:0, что может стать важным психологическим моментом перед дерби с «Локомотивом». И это отличный повод для пари. Ведь в акции «Джекпот «Большой куш» у вас есть шанс одной ставкой получить сразу двойной выигрыш – за успешный прогноз на матч и за счастливый джекпон. Призовой фонд акции составляет 450 миллионов рублей – присоединяйтесь к клубу победителей!

«Локомотив» продолжает искать свою игру, и команда не может похвастаться стабильностью. За победами над «Химками» (3:0) и «Оренбургом» (5:1) последовали неожиданные поражения от «Пари НН» (0:2), «Ахмата» (1:2) и «Факела» (0:2). Зато, как и «Спартак», железнодорожники реабилитировались в кубке, где по серии пенальти они оказались сильнее «Краснодара». Из-за серии поражений «Локо» располагается лишь на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ, опережая «Оренбург» лишь по дополнительным показателям.

Фото: ФК «Локомотив»

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Несколько игроков «Спартака» провалили матч против «Ростова», из-за чего Гильермо Абаскаль может вернуться к привычной схеме с Денисовым и Хлусевичем на флангах обороны. Мартинс, Мозес и Зиньковский по-прежнему в лазарете, зато к команде присоединился Миха Мевля, который уже провел первый матч против «Факела». Возможно именно словенский защитник составит пару Джикии в центре обороны. Также «Спартак» сообщил о восстановлении Шамара Николсона и Руслана Литвинова, но они ещё не готовы к проведению полного матча.

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр ввиду не очень хороших результатов не стал проводить масштабную ротацию в кубке, продолжая опираться на основной костяк. Поэтому болельщикам стоит испытать удачу вместе с букмекерской компанией «Лига Ставок». Крутите «Колесо фортуны» и получайте возможность выиграть бесплатную ставку до 10 000 рублей и VIP-статус с первого дня! Пройти регистрацию можно тут.

Против «Спартака» состав железнодорожников угадать трудно, так как есть сразу несколько проблемных позиций, которые не смогли за собой застолбить даже новички. Например, на острие атаки могут сыграть несколько футболистов, но никто из них не гарантирует качество и забитые голы.

СТАТИСТИКА И ФАКТЫ

«Спартак» не забил только в одном матче РПЛ (против «Динамо» - 0:1).

«Спартак» забивает «Локомотиву» на домашнем стадионе в 9 матчах РПЛ подряд.

«Спартак» забил 21 гол за 9 матчей, больше только у «Зенита» (27).

«Локомотив» забил 13 голов, в семи которых непосредственное участие принял Антон Миранчук, на счету которого 4 гола и 3 голевые передачи.

В последних 10 очных матчах «Локомотив» и «Спартак» выигрывали по три раза, ещё четыре встречи закончились вничью.

В последних 10 матчах лишь один раз было зафиксировано более трех голов. Чаще всего соперники забивают меньше двух голов.

Главным арбитром встречи станет Кирилл Левников. В последних десяти матчах он показал 4 красные карточки, а в 6 из них было назначено минимум одно пенальти.

источник: «Советский спорт»
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