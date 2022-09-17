СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Новоселье «Торпедо» отметило первой победой. В Лужниках черно-былые одолели ЦСКА

Первый матч на главной арене страны торпедовцы провели с фантастической самоотдачей. Чего не скажешь о претенденте на медали ЦСКА. Не факт, что черно-белые сохранят прописку в РПЛ, но эта победа надолго запомнится всем – и болельщикам, и специалистам. Армейцев же агрессивными гостями пока не назвать.
Новоселье «Торпедо» отметило первой победой. В Лужниках черно-былые одолели ЦСКА
17 сентября 2022 23:00
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ФК «Торпедо»

РПЛ вернулась в Лужники! На главный стадион России! Спустя 9 с копейками лет. Именно с этой ареной связана победная история торпедовцев. Свое последнее чемпионство (осень-1976) автозаводцы отпраздновали в Лужниках, обыграв в первом туре однокругового турнира из 15 матчей ЦСКА 2:0. Правда, весной 1976-го черно-белые с треском провалились, уступив армейцам 0:4. На глазах автора этих строк.

Лужники помнят два кубковых финала с участием сегодняшних соперников: в 1991-м красно-синие одержали волевую победу 3:2, через два года черно-белые взяли реванш (1:1, 4:3 пен.). Кстати, гол в 1993-м блистательно забил Николай Савичев – ныне номианльно главный тренер «Торпедо».

На этом поле защитник черно-белых Кутепов в форме сборной успешно сдерживал атаки испанцев на ЧМ-2018, в том же году армейцы здесь же сенсационно обыграли в Лиге чемпионов мадридский «Реал» 1:0 благодаря голу Влашича.

Ну, а последнее свидание ЦСКА и «Торпедо» в Лужниках датировано 29 июля 2006 года, соперники разошлись результативным миром 2:2 - нынешний капитан ЦСКА Акинфеев не даст слукавить.

Новый президент «Торпедо» Илья Геркус с чемпионским опытом работы в «Локомотиве» пообещал, что команда сохранит прописку в РПЛ. И буквально флажке трансферной кампании ввел свежие силы. В центральной зоне появились две балканские «башни» - серб Шапич ростом 203 см (выше, чем знаменитый баскетболист Александр Белов – герой мюнхенского финала-72) и босниец Савич (195 см).

Первый из них стал героем первого тайма, открыв счет после навеса Смольникова (тоже участника ЧМ-2018) с сомнительного штрафного. Защитник армейцев Мойзес, конечно, отмахнулся, владея мячом. Но в лицо форварду Караеву не попал. Тот же повалился как подстреленный кабан. Его мат был слышен на верхотуре 70-тысячных трибун, откуда и мяч трудно разглядеть. Интересно, что забил сер-гренадер забил не со второго этажа, а ногой. Мяч перелетел через голову не попавшего в игру защитника Зайнутдинова, а его партнер Дивеев почему-то пригнулся. Возможно, услышав чей-то окрик: «Оставь».

Торпедовцам – респект: они вышли на поле в Лужниках умирать – видели бы вы глаза их ветерана Лебеденко. Армейцы же заставили вспомнить газзаевских «академиков с тросточками».

Уже в самом дебюте рефери Шадыханов лишил Лебеденко и его команду опасного штрафного, когда Зайнутдинов, уступив в борьбе, завалил опередившего его соперника на газон. Рефери дал свисток в пользу… обороны. Вскоре казахстанец вернул должок, промахнувшись с двух метров по пустым воротам. После подачи с углового вратарь Бабурин ошибся на выходе и нечем уже помочь своей команде не мог.

Перед перерывом Мойзес со штрафного заставил звенеть перекладину, послав мяч не над балканским «башнями», а в угол, который должен контролировать вратарь.

Во втором тайме армейцы спохватились и навалились на владения черно-белых. Растворившийся в первом тайме Чалов, завершая изящную комбинацию, из козырной позиции попал в стойку. Напомнив себя прежнего, неуверенного в собственных силах.

На 67-й минуте Лебеденко мог укрепить преимущество в счете. Обокрав Дивеева, ветеран в одиночестве умчался к воротам армейцев – чистый футбольный буллит. Гостей выручил их капитан, ногой парировав мяч.

Тренеры дружно бросили в бой резервы. У ЦСКА ушел пассивный Медина, появился аргентинский форвард Гайч, в последнее время высекающий искру.

Но время шло, а осада красно-синих результата не приносила. Армейцев накрыла спешка-суета. С наступлением осени начал увядать Карраскаль. Правда, сегодня в Москве распогодилось, выглянуло солнышко, отступил дождь, поливавший всю пятницу.

На 83-й минуте сломался Дивеев, проваливший игру. Приземляясь, он повредил голеностоп и попросил замену. Именно его удар головой принес ЦСКА единственную победу в гостях (в Самаре над «Крыльями Советов»).

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов выпустил форварда Заболотного, оголяя тыл. Тот создал полумомент для свежего Ермакова. Но молодой армеец показал неумение бить в касание. В Санкт-Петербурге он после скидки Карраскаля технично катнул мяч в ворота (гол, правда, не засчитали). Теперь пробил выше перекладины. А чуть раньше промазал Гайч. Ни одного точного удара армейцев во втором тайме!

Уже в добавленное время желтую карточку получил Карраскаль, колумбийцу придется пропустить следующий матч.

Концовку черно-белые провели уверенно и хладнокровно. Есть первая победа в чемпионате!

ТАБЛО

«Торпедо» - ЦСКА – 1:0 (1:0).

Голы: 1:0 Шапич (Смольников, штрафной, 33).

«Торпедо»: Бабурин; Самсонов-к, Смольников, Кутепов, Шапич, Ле Таллек (Кожемякин, 60), Эркинов, Каймаков (Рязанцев, 78), Савич, Лебеденко (Турищев, 78) (Енин, 59), Караев (Чурич, 90+2).

ЦСКА: Акинфеев-к; Гайич, Виллиан Роша, Дивеев (Заболотный, 86), Зайнутдинов, Мойзес (Обдяков, 72), Зделар, Медина (Ермаков, 72), Карраскаль, Мендес, Чалов (Гайч, 72).

Предупреждения: Ле Талек (15 мин.), Самсонов (43), Шапич (90+3) – Мойзес (33), Дивеев (77), Карраскаль (90+2).

Удары: 10 (2 – в створ) – 20 (2).

Угловые: 2-7.

Судья: Шадыханов (Москва).

17 сентября. Лужники. 9000 зрителей.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Поменяет ли Абаскаль схему «Спартака»? Чем ответит «Локомотив»? Все о воскресном дерби
Поменяет ли Абаскаль схему «Спартака»? Чем ответит «Локомотив»? Все о воскресном дерби
В воскресенье завершится 10-й тур чемпионата России-2022/23, в котором два московских клуба проведут очередное дерби.
17.09.2022 23:19
Футбол
автор: Никита Шмытов
Обойдет ли Промес Тихонова по голам за красно-белых? Превью матча «Спартак» - «Локомотив»
Обойдет ли Промес Тихонова по голам за красно-белых? Превью матча «Спартак» - «Локомотив»
Программу 10-го тура РПЛ закрывает столичное дерби – первое в нынешнем чемпионате для «Локомотива» и второе для «Спартака» (в августе обидно проиграли «Динамо» 0:1).
17.09.2022 23:13
Футбол
автор: Артем Зибрак
Новоселье «Торпедо» отметило первой победой. В Лужниках черно-былые одолели ЦСКА
Новоселье «Торпедо» отметило первой победой. В Лужниках черно-былые одолели ЦСКА
Первый матч на главной арене страны торпедовцы провели с фантастической самоотдачей. Чего не скажешь о претенденте на медали ЦСКА. Не факт, что черно-белые сохранят прописку в РПЛ, но эта победа надолго запомнится всем – и болельщикам, и специалистам. Армейцев же агрессивными гостями пока не назвать.
17.09.2022 23:00
Футбол
автор: Владислав Домрачев
Йоканович обхитрил сам себя. «Зенит» легко одолел «Динамо» в Москве
Йоканович обхитрил сам себя. «Зенит» легко одолел «Динамо» в Москве
Сергей Семак очень грамотно управлял игрой, а его оппонент перемудрил с количеством новичков в составе.
17.09.2022 21:20
Футбол
автор: Артем Зибрак
Карпин доволен. Перед паузой на матчи сборных «Ростов» стал главным преследователем «Зенита»
Карпин доволен. Перед паузой на матчи сборных «Ростов» стал главным преследователем «Зенита»
В следующем туре ростовчане едут в гости к чемпиону.
17.09.2022 20:54
Футбол
автор: Артем Зибрак
Второй тур еврокубков: как его провели представители России
Второй тур еврокубков: как его провели представители России
Завершился второй тур Лиги Европы и Лиги конференций, в которых сразу несколько российских представителей принимали непосредственное участие в матчах. Разбор их успехов и провалов - в нашем материале.
17.09.2022 20:28
Футбол
автор: Никита Шмытов
По стопам Абрамовича. Российский бизнесмен может продать клуб АПЛ американцам
По стопам Абрамовича. Российский бизнесмен может продать клуб АПЛ американцам
За последние годы много американских и восточных предпринимателей пришли в футбол, а самым лакомым для них кусочком стала английская премьер-лига, в которой они массово стали скупать клубы. Не исключением стал и «Челси», активы которого, хоть и вынужденно, но продал Роман Абрамович. Теперь по его стопам может пойти другой российский олигарх, который уже почти нашёл покупателя.
17.09.2022 20:27
Футбол
автор: Никита Шмытов
ЦСКА проиграл торпедовцам. Почему это поражение так пугает?
ЦСКА проиграл торпедовцам. Почему это поражение так пугает?
ЦСКА до старта десятого тура дышал в затылок лидирующему «Зениту», отставая лишь на три очка, но грядущие матчи могли все изменить, ведь армейцы встречались с тонущим «Торпедо», а питерцы пожаловали в гости к мощному «Динамо». Однако команда Владимира Федотова сама себя лишила возможности подобраться к первому месту, проиграв 0:1. Мы собрали несколько удивительных и даже пугающих фактов этого поражения.
17.09.2022 20:25
Футбол
автор: Никита Шмытов
Пятеро ростовчан в сборной! Карпин – это предвзятость? Или все по делу?
Пятеро ростовчан в сборной! Карпин – это предвзятость? Или все по делу?
Валерий Карпин объявил финальный состав сборной России на товарищеский матч со сборной Киргизии, после чего многие уличили главного тренера в излишней любви к игрокам «Ростова», которые якобы не соответствуют уровню главной команды страны.
17.09.2022 20:24
Футбол
автор: Никита Шмытов
Кариус возвращается в АПЛ! Его покупает богатейший клуб Англии
Кариус возвращается в АПЛ! Его покупает богатейший клуб Англии
Финал Лиги чемпионов-2017/18 получился одним из самых драматичных в современной истории. «Ливерпуль» имел все шансы не дать мадридскому «Реалу» не дать очередной трофей, но голкипер мерсисайдцев совершил ряд ужасных ошибок, став палачом для своей команды. Несмотря на слова поддержки от Юргена Клоппа, «красные» купили Аллисона, а Лорис Кариус со сломанной психологией и под подбитыми амбициями покинул лигу. С тех пор прошло четыре года - и Кариус возвращается в АПЛ!
17.09.2022 20:23
Футбол
автор: Никита Шмытов
«Спросите у Медведева». Кержаков — о премиальных «Зенита» за победу над «Динамо»
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о вызове в сборную, доминировании команды в РПЛ и поддержке болельщиков во время победного матча с динамовцами в 10-м туре РПЛ (2:0).
Питер снова взял Москву! Как «Зенит» победил «Динамо» и не проиграл столичным клубам 19-й матч подряд
Лидер чемпионата одержал в 10-м туре РПЛ гостевую победу над бело-голубыми — 2:0.
Сели в лужу в «Лужниках». Как ЦСКА сенсационно проиграл «Торпедо» на радость «Зениту»
В 10-м туре РПЛ армейцы неожиданно уступили автозаводцам (0:1), одержавшим первую победу в чемпионате в первом же матче сезона на лужниковской арене.
Чемпионат мира по проблемам. За что хейтили и продолжают хейтить Катар-2022
Клубы отказывают сборной Катара в товарищеских матчах, из-за переноса турнира на зиму страдают национальные лиги, на стройках стадионов ЧМ гибнут люди... Чемпионат мира по футболу еще не стартовал, но вокруг него уже масса проблем.
«Уровень команд несопоставим — Питер победит 2:1». Прогноз Ловчева на матч «Динамо» — «Зенит»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от центрального матча 10-го тура РПЛ (17 сентября, 19:00).
«Выиграть больше двадцати матчей подряд? Об этом не думаем». Защитник СКА — о победной серии на старте сезона КХЛ
Защитник СКА и сборной России Александр Никишин ответил на вопросы «Плеймейкера» после выездной победы над московским «Динамо» (3:2).
«Надеюсь, продолжим забрасывать шайбы в стиле Дацюка». Ротенберг — о победе СКА над «Динамо»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги гостевой волевой победы над московским «Динамо» (3:2) в чемпионате КХЛ.
Пожар потушен, но надолго ли? Как «Авангард» наконец выиграл в КХЛ
Предпоследние обладатели Кубка Гагарина лишь в седьмом матче нового сезона смогли одержать первую победу - 5:2 над «Барысом».
Финиш-мечта. История «рывка жизни» Юрия Борзаковского
Серия публикаций, посвященная 30-летию российского спорта, близится к завершению. Сегодня вспоминаем уникальную олимпийскую победу нашего бегуна в Афинах-2004.
Почему Альварес победит Головкина. Аргументы в пользу Канело
18 сентября в Лас-Вегасе боксер из Мексики Сауль Альварес будет защищать титулы во втором среднем весе в бою против казахстанца Геннадия Головкина. «Плеймейкер» перечисляет главные козыри чемпиона.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика