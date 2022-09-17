Новоселье «Торпедо» отметило первой победой. В Лужниках черно-былые одолели ЦСКА

РПЛ вернулась в Лужники! На главный стадион России! Спустя 9 с копейками лет. Именно с этой ареной связана победная история торпедовцев. Свое последнее чемпионство (осень-1976) автозаводцы отпраздновали в Лужниках, обыграв в первом туре однокругового турнира из 15 матчей ЦСКА 2:0. Правда, весной 1976-го черно-белые с треском провалились, уступив армейцам 0:4. На глазах автора этих строк.

Лужники помнят два кубковых финала с участием сегодняшних соперников: в 1991-м красно-синие одержали волевую победу 3:2, через два года черно-белые взяли реванш (1:1, 4:3 пен.). Кстати, гол в 1993-м блистательно забил Николай Савичев – ныне номианльно главный тренер «Торпедо».

На этом поле защитник черно-белых Кутепов в форме сборной успешно сдерживал атаки испанцев на ЧМ-2018, в том же году армейцы здесь же сенсационно обыграли в Лиге чемпионов мадридский «Реал» 1:0 благодаря голу Влашича.

Ну, а последнее свидание ЦСКА и «Торпедо» в Лужниках датировано 29 июля 2006 года, соперники разошлись результативным миром 2:2 - нынешний капитан ЦСКА Акинфеев не даст слукавить.

Новый президент «Торпедо» Илья Геркус с чемпионским опытом работы в «Локомотиве» пообещал, что команда сохранит прописку в РПЛ. И буквально флажке трансферной кампании ввел свежие силы. В центральной зоне появились две балканские «башни» - серб Шапич ростом 203 см (выше, чем знаменитый баскетболист Александр Белов – герой мюнхенского финала-72) и босниец Савич (195 см).

Первый из них стал героем первого тайма, открыв счет после навеса Смольникова (тоже участника ЧМ-2018) с сомнительного штрафного. Защитник армейцев Мойзес, конечно, отмахнулся, владея мячом. Но в лицо форварду Караеву не попал. Тот же повалился как подстреленный кабан. Его мат был слышен на верхотуре 70-тысячных трибун, откуда и мяч трудно разглядеть. Интересно, что забил сер-гренадер забил не со второго этажа, а ногой. Мяч перелетел через голову не попавшего в игру защитника Зайнутдинова, а его партнер Дивеев почему-то пригнулся. Возможно, услышав чей-то окрик: «Оставь».

Торпедовцам – респект: они вышли на поле в Лужниках умирать – видели бы вы глаза их ветерана Лебеденко. Армейцы же заставили вспомнить газзаевских «академиков с тросточками».

Уже в самом дебюте рефери Шадыханов лишил Лебеденко и его команду опасного штрафного, когда Зайнутдинов, уступив в борьбе, завалил опередившего его соперника на газон. Рефери дал свисток в пользу… обороны. Вскоре казахстанец вернул должок, промахнувшись с двух метров по пустым воротам. После подачи с углового вратарь Бабурин ошибся на выходе и нечем уже помочь своей команде не мог.

Перед перерывом Мойзес со штрафного заставил звенеть перекладину, послав мяч не над балканским «башнями», а в угол, который должен контролировать вратарь.

Во втором тайме армейцы спохватились и навалились на владения черно-белых. Растворившийся в первом тайме Чалов, завершая изящную комбинацию, из козырной позиции попал в стойку. Напомнив себя прежнего, неуверенного в собственных силах.

На 67-й минуте Лебеденко мог укрепить преимущество в счете. Обокрав Дивеева, ветеран в одиночестве умчался к воротам армейцев – чистый футбольный буллит. Гостей выручил их капитан, ногой парировав мяч.

Тренеры дружно бросили в бой резервы. У ЦСКА ушел пассивный Медина, появился аргентинский форвард Гайч, в последнее время высекающий искру.

Но время шло, а осада красно-синих результата не приносила. Армейцев накрыла спешка-суета. С наступлением осени начал увядать Карраскаль. Правда, сегодня в Москве распогодилось, выглянуло солнышко, отступил дождь, поливавший всю пятницу.

На 83-й минуте сломался Дивеев, проваливший игру. Приземляясь, он повредил голеностоп и попросил замену. Именно его удар головой принес ЦСКА единственную победу в гостях (в Самаре над «Крыльями Советов»).

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов выпустил форварда Заболотного, оголяя тыл. Тот создал полумомент для свежего Ермакова. Но молодой армеец показал неумение бить в касание. В Санкт-Петербурге он после скидки Карраскаля технично катнул мяч в ворота (гол, правда, не засчитали). Теперь пробил выше перекладины. А чуть раньше промазал Гайч. Ни одного точного удара армейцев во втором тайме!

Уже в добавленное время желтую карточку получил Карраскаль, колумбийцу придется пропустить следующий матч.

Концовку черно-белые провели уверенно и хладнокровно. Есть первая победа в чемпионате!

ТАБЛО

«Торпедо» - ЦСКА – 1:0 (1:0).

Голы: 1:0 Шапич (Смольников, штрафной, 33).

«Торпедо»: Бабурин; Самсонов-к, Смольников, Кутепов, Шапич, Ле Таллек (Кожемякин, 60), Эркинов, Каймаков (Рязанцев, 78), Савич, Лебеденко (Турищев, 78) (Енин, 59), Караев (Чурич, 90+2).

ЦСКА: Акинфеев-к; Гайич, Виллиан Роша, Дивеев (Заболотный, 86), Зайнутдинов, Мойзес (Обдяков, 72), Зделар, Медина (Ермаков, 72), Карраскаль, Мендес, Чалов (Гайч, 72).

Предупреждения: Ле Талек (15 мин.), Самсонов (43), Шапич (90+3) – Мойзес (33), Дивеев (77), Карраскаль (90+2).

Удары: 10 (2 – в створ) – 20 (2).

Угловые: 2-7.

Судья: Шадыханов (Москва).

17 сентября. Лужники. 9000 зрителей.