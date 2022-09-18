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«Я - в одной команде с Баженовым!» - участники турнира ТМК сыграли с амбассадорами РФС

На третий день пребывания в Екатеринбурге амбассадоры РФС в рамках проекта РФС «Футбол в школе» вновь отправились в город Полевской.
«Я - в одной команде с Баженовым!» - участники турнира ТМК сыграли с амбассадорами РФС
18 сентября 2022 17:05
автор: Юрий Волохов

«ПИМЕНОВ? ОТДАЛ МНОГО ГОЛЕВЫХ ПЕРЕДАЧ»

Там на реконструированном стадионе «Труд» проходил корпоративный турнир по мини-футболу предприятий ТМК и группы «Синара». Турнир завершился в воскресенье. Компания ТМК является партнером РФС, а также партнером мероприятий проекта «Футбол в школе» в Екатеринбурге и области.

Надо сказать, что турнир традиционный и проводится уже в 16-й раз. В нынешнем приняли участие 19 команд. География обширная – от Волжского и Ярцева (город в Смоленской области) до Первоуральска и Верхней Пышмы.

На третий день в Полевской отправилась команда амбассадоров в следующем составе: Руслан Пименов («Локомотив», «Динамо», «Мец»), Борис Никаноров (пляжный футбол, «Локомотив», чемпион мира 2021 года) и Никита Баженов («Спартак»). Экс-игрок сборной России Елена Терехова накануне улетела в Москву.

Делегация РФС прибыла на стадион «Труд» в разгар поединков. Уже определились команды первой восьмерки, которые разыграют четыре путевки в финал турнира, он пройдет в Сочи. Хочется подчеркнуть, что на стадионе после реконструкции был постелен искусственный газон последнего поколения. Играть на нем - одно удовольствие.

Пока на двух полях чередой идут матчи, амбассадоры подписывают свои фото и фотографируются со всеми желающими. А желающих много. В турнире участвуют рабочие предприятий компании ТМК, многие из них расположены в районных городах. Амбассадоров участники турнира видели только по телевизору. А тут такая возможность – получить фото легенды с автографом, сделать фотографию на память и лично пожать руку.

Завершал день гала-матч «Восток» – «Запад». За ребят с «востока» играли Баженов и Никаноров, «западники» укрепились Пименовым и игроком мини-футбольного клуба «Синара» Павлом Карповым.

Это не был матч на результат, задача игроков – порадовать многочисленных зрителей. Что участники футбольного шоу и продемонстрировали. Борис Никаноров несколько показал свой коронный номер – удар через себя в падении ножницами, чем вызывал овации на трибуне. Блистал техникой, дриблингом и любимец местной публики Павел Карпов.

По окончании - коллективное фото на память игроков обеих команд под дружное скандирование трибун «Молодцы и спасибо!»

Все очень классно, болельщиков много, им тоже все понравилось, говорит Павел Карпов.

За вашу команду играл Руслан Пименов. Не подвел?

Нет, отдал мне много голевых передач. Борис Никаноров – красавец со своими фирменными бисиклетами.

А это Никита Бражников, футболист команды «Уральские локомотивы» из Верхней Пышмы, игравший в этом матче за «Восток»:

Все очень понравилось. Я первый раз играю в таком турнире, все просто замечательно. Условия прекрасные поле, стадион.

Думали, что когда-нибудь выйдете с Никитой Баженовым в одной команде?

Даже мечтать о таком не мог: я – в команде с Баженовым! И еще, Борис Никаноров в порядке – классно бьет ножницами.

«КАК ОТМЕТИЛИ ПОБЕДУ НАД ЦСКА?»

Вечером на базе «Трубник», где живет подавляющее число команд-участниц турнира, состоялось общение амбассадоров с большой аудиторией.

Команду гостей усилил арбитр международной категории Виктор Филиппов.

Виктор Иванович рассказал, насколько несладок хлеб арбитра. Думаю, после его рассказа никто из собравшихся в зале не рискнет взять в руки судейский свисток.

Вопросы были разные: кто из легенд и как стал заниматься футболом. Впрочем, этот вопрос почему-то задавали почти на каждой встрече. А вот один вопрос запомнился, он выбивался из общего ряда.

Никите Баженову напомнили, как он забил победный гол ЦСКА в 2008 году, прервав 7-летнюю победную серию армейцев. А вопрос заключался в том, как Никита отметил свой личный успех и эту важную победу «Спартака»?

Мы семьями с Володей Быстровым вечером пошли на концерт Земфиры, а после концерта разъехались по домам.

- И все? – разочарованно уточнил спрашивающий.

Ну, немножко напились, признался Никита под общий смех зала.

Один из участников турнира набрался смелости и спросил Руслана Пименова, какой у него вес сейчас и какой был во времена карьеры.

У нас в «Локомотиве» все ребята были фактурные – Чугайнов, Соломатин, Джанашия вообще 90 кг весил. Я, в общем, тоже был достаточно фактурным – при росте 177 см весил 80 кг. Мы своей физической мощью подавляли «Спартак». У них все игроки были хилые. Какой вес сейчас? 81 кг, смеется Руслан.

А затем все вместе смотрели матч «Динамо» «Зенит» на большом экране. Чтобы просмотр был приятным, организаторы заботливо угощали всех гостей пивом разных сортов, которое производят в Полевском. Пиво очень вкусное, официально заявляю вам, как ценитель этого напитка.

СКАЗАНО!

«ВИДЕЛ, КАК ГОРЯТ ГЛАЗА РЕБЯТ»

Мы попросили амбассадоров поделиться впечатлениями от поездки.

РУСЛАН ПИМЕНОВ

Мы побывали в городе Полевском, в школе. Для ребят приезд известных футболистов просто фантастика. Я видел, как горят их глаза. В моем детстве мы о таком даже не могли мечтать.

Для меня очень важно такое общение. Кто-то из этих ребят вполне может заиграть на хорошем уровне. Потому что проект РФС «Футбол в школе» уже охватил тысячи школьников, кто-то из них обязательно выстрелит.

Мальчишки увидели вживую бывших футболистов сборной, поняли, что все очень реально. Для меня лично, это еще и открытие новых городов для себя. Теперь я знаю, что есть такой симпатичный город Полевской, в котором живут замечательные люди.

НИКИТА БАЖЕНОВ

Проект РФС «Футбол в школе» очень важен. Это еще больше понимаешь во время таких поездок. Мы видим глаза ребят: в них – истинная, неподдельная радость. После общения с бывшими известными футболистами кто-то из них обретет мечту.

Еще в чем важность проекта, кроме спортивной составляющей, это его социальная часть. Как это ни банально звучит, но мальчишки начинают серьезно заниматься спортом. И уже хотя бы то, что они начнут вести здоровый образ жизни, окупает все.

Что касается спортивной составляющей, у нас большая страна, в ней много талантов. Проект «Футбол в школе» позволил приобщиться к занятиям футболом еще нескольким тысячам школьников. Из них обязательно кто-то раскроется и выйдет на приличный уровень. Остальные станут преданными болельщиками на всю жизнь и будут в свободное время играть в свое удовольствие на любительском уровне.

БОРИС НИКАНОРОВ

Уже не первый раз принимаю участие в таких поездках, это радость и большое удовольствие. Это очень классная история «Футбол в школе». Проект меняет судьбы детей, они начинают заниматься футболом, им прививаются правильные жизненные ценности.

Благодаря проекту ребята имеют возможность пообщаться с кумирами, сыграть с ними в футбол. А мы хотим показать, что все возможно, что можно добиться много. Надо только поставить цель, и упорно трудиться. В моем детстве такой возможности не было. Поэтому, когда меня приглашают – готов тут же сорваться и полететь в любой город России.

источник: «Советский спорт»
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«Я - в одной команде с Баженовым!» - участники турнира ТМК сыграли с амбассадорами РФС
«Я - в одной команде с Баженовым!» - участники турнира ТМК сыграли с амбассадорами РФС
На третий день пребывания в Екатеринбурге амбассадоры РФС в рамках проекта РФС «Футбол в школе» вновь отправились в город Полевской.
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