Нападающего «Спартака» дисквалифицировали из-за допинга. Что об этом известно?

ЧТО ВООБЩЕ ПРОИЗОШЛО?

Вот официальное заявление красно-белых, которое они опубликовали на своем сайте:

— В связи с нарушением процедуры допинг-контроля во время выступлений за «Кальяри» Кейта Бальде дисквалифицирован Национальным антидопинговым судом Италии до 5 декабря. В пробе, взятой в тот день у Кейта, запрещенных субстанций не обнаружено. Тем не менее в соответствии с дисциплинарным кодексом любая санкция, связанная с допингом и примененная другой национальной или международной спортивной ассоциацией, национальной антидопинговой организацией, автоматически принимается ФИФА и должна признаваться всеми конфедерациями и ассоциациями.

Соответственно, санкция, примененная Итальянской антидопинговой организацией, подлежит признанию РФС. По условиям дисквалификации футболист сможет вернуться к тренировочному процессу не ранее чем за 22 дня до истечения срока наказания.

ТАК БАЛЬДЕ ВСЕ-ТАКИ УПОТРЕБЛЯЛ ДОПИНГ?

Нет. Форвард дисквалифицирован именно за нарушение антидопинговой процедуры. Вот как этот инцидент объясняет партнер юридической фирмы SILA International Lawyers Михаил Прокопец, который осуществлял сопровождение трансфера Бальде в «Спартак»: «Решение вынесено Антидопинговым комитетом, но к приему допинга это отношение не имеет, допинг-проба игрока дала отрицательный результат. Был матч «Кальяри» и «Лацио», и после поражения 1:5 тренер «Кальяри» запер команду в раздевалке, устроил разнос – и допинг-офицер потерял визуальный контакт с игроком. С одной стороны, ерунда, с другой – офицер формально подошел к вопросу и записал это как нарушение правил. Ни футболист, ни «Кальяри» не думали, что это приведет к дисквалификации, максимум – к штрафу. Всем этим процессом занимались юристы «Кальяри», и игрока заверили, что ничего страшного не происходит, риск максимум получить штраф.

Это не вопрос недоработки «Спартака» или футболиста – обычно за такие вещи не дают дисквалификации», — цитирует юриста «РБ Спорт».

ПОЧЕМУ «СПАРТАК» НЕ ЗАМЕТИЛ ЭТОГО ПРИ ПОДПИСАНИИ КОНТРАКТА?

«На момент трансфера было открыто дело, которым занимался «Кальяри» и по которому никто не предполагал дисквалификации. Тем более – с учетом того, что проба чистая. Эта информация не была донесена до «Спартака», потому что юристы «Кальяри» уверяли, что все будет в порядке и никто не воспринимал это дело, как проблему», — рассказывает Прокопец. По его словам, до окончания срока дисквалификации Бальде будет поддерживать форму самостоятельно — тренироваться со «Спартаком» ему запрещено.

Еще несколько важных фактов:

— По информации инсайдера Ивана Карпова, «Спартак» в период дисквалификации не будет выплачивать 27-летнему игроку зарплату.

— Отстранение Бальде рассчитано до 5 декабря, но приступить к тренировочному процессу он сможет за 22 дня до этой даты.

— Из-за дисквалификации сенегалец пропустит чемпионат мира.

— Контракт футболиста с красно-белыми действует до июня 2025 года.