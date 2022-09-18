Первая победа Абаскаля в топ-матче. «Спартак» переиграл «Локомотив» в столичном дерби

НИКОЛСОН ПРОТИВ КУЗЬМИЧЕВА

Перед столичным дерби внезапно оказалось, что «Локомотив» - любимый клиент «Спартака» во всех турнирах. Именно в матчах с железнодорожниками красно-белые набрали больше всего очков – 256. Столько же «подарили» только динамовцы, но они провели с 10-кратными чемпионами на 33 очные встречи больше. Из 140 игр спартаковцы выиграли 74 при всего 32 поражениях и балансе мячей +94 (статистика transfermarkt).

И в нынешнем сезоне красно-белые явно чувствуют себя лучше, правда, в последний месяц с обилием травмированных яркая атакующая игра стала теряться, и в четырех последних турах они потерпели три поражения. Так что в этот вечер были настроены предельно серьезно, ведь очередная неудача ставила под вопрос возможность взлететь по итогам сезона в тройку. «Локо» же сейчас важнее оторваться от зоны переходных матчей, от которой его отделяет одно очко.

В кубковом матче среди недели Гильермо Абаскаль выставил сразу троих центральных защитников, чем всех заинтриговал. В он дерби вернулся к привычной расстановке в четыре защитника, но поменял конфигурацию впереди – 4-3-3 с Шамаром Николсоном (после первого тура он появился в старте впервые), Александром Соболевым и Квинси Промесом. Россиянин при этом занимал позицию правого нападающего.

Сюрприз приготовил и Йозеф Циннбауэр, давший в этой игре дебютировать за «Локо» в РПЛ защитнику Ивану Кузьмичеву, перешедшему перед закрытием трансферного окна из «Урала». Если учесть проблемы уральцев в этой зоне, его позиция перед матчем казалась для красно-зеленых наиболее проблемной, однако молодой защитник выглядел как минимум не хуже партнеров.

ОЧЕРЕДНАЯ ВЕРТУШКА СОБОЛЕВА

Начало матча получилось интенсивным и прошло под диктовку красно-белых. Поначалу они чуть меньше соперника владели мячом, но лишь потому, что каждую атаку пытались довести до штрафной максимально быстро, а тормозили только в том случае, если железнодорожникам удавалось быстро сесть в оборону. На скорости получалось опасно. Тот же Николсон убегал под углом к воротам и здорово открылся на подачу Даниила Денисова справа.

Рано или поздно это давление должно было сказаться. По истечении получаса игры Марк Мампасси ошибся в передаче на Дмитрия Баринова и привез результативную атаку. Правда, она пару раз за несколько секунд захлебнулась (защитники сразу навязали борьбу), но Соболев великолепно сыграл корпусом, развернулся вокруг своей оси (как часто он стал применять этот прием) мимо Наира Тикнизяна и положил мяч в дальний угол.

Гол логично вытекал из происходящего, чему свидетельством тот факт, что статистика ударов в тот момент стала 10-2 в пользу «Спартака». «Локо» бросился вперед и чуть не получил второй – Николсон вновь убежал в отрыв, но из похожей позиции не попал в дальний угол.

ДВА СПАСЕНИЯ СЕЛИХОВА

В двух предыдущих турах красно-белые тоже открывали счет, но терпели поражение, и кажется, об этом помнили на поле все. С выходом из раздевалок хозяева стали действовать нервно и много фолить, дольше принимать решение, и в итоге комбинационная игра разладилась.

Железнодорожники, в составе которых вышли Антон Миранчук и Марио Митай, стали выше и агрессивнее прессинговать и заставили соперников ошибаться. Так, в очередной раз в сезоне обрезался у своей штрафной Наиль Умяров, шикарный момент имел Вильсон Изидор, не сумевший в ближнем бою переиграть Александра Селихова.

Абаскаль отреагировал на происходящее появлением Антона Зиньковского вместо Николсона и сразу изменил тональность игры. Мяч вернулся в ноги его футболистов и вновь стал ходить заметно быстрее. Правда, обе команды уже заметно устали, поэтому моменты стали редкостью. Появлялись они только когда кто-то из футболистов не успевал закрывать зону. Так, Даниил Денисов проворонил проникающую передачу на Миранчука, и только Селихов спас партнеров от беды.

Концовка получилась хаотичной, повезти в ней могло любому, но голов болельщики больше не увидели, и «Спартак» одержал первую победу в топ-матче сезона. С одной стороны, он переиграл соперника с запасом (более 20 ударов за матч), с другой – пережил очень нервную концовку, которую должен был избегать, да еще и дал пару возможностей «Локо» отыграться». Для борьбы за медали нужны еще игроки. Неслучайно ведь Абаскаль до компенсированного времени провел всего две замены.

РПЛ

10-й тур

«Спартак» - «Локомотив» - 1:0 (1:0)

Гол: Соболев, 35.

«Спартак»: Селихов, Денисов, Литвинов, Джикия, Хлусевич, Пруцев (Н. Чернов, 90+3), Умяров (Мевля, 80), Зобнин, Промес, Николсон (Зиньковский, 60), Соболев (Мелешин, 90+3).

«Локомотив»: Худяков, Ненахов (Живоглядов, 83), Кузьмичев, Мампасси, Тикнизян, Баринов, Карпукас, Керк (Миранчук, 46), Камано (Митай, 46), Педро Габриэль (И. Игнатьев, 73), Изидор.

Предупреждение: Соболев, 47.

Судья: Левников (Санкт-Петербург).