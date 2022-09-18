СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Первая победа Абаскаля в топ-матче. «Спартак» переиграл «Локомотив» в столичном дерби

Успех красно-белым очередным классным голом принес Александр Соболев.
Первая победа Абаскаля в топ-матче. «Спартак» переиграл «Локомотив» в столичном дерби
18 сентября 2022 21:47
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК «Спартак»

НИКОЛСОН ПРОТИВ КУЗЬМИЧЕВА

Перед столичным дерби внезапно оказалось, что «Локомотив» - любимый клиент «Спартака» во всех турнирах. Именно в матчах с железнодорожниками красно-белые набрали больше всего очков – 256. Столько же «подарили» только динамовцы, но они провели с 10-кратными чемпионами на 33 очные встречи больше. Из 140 игр спартаковцы выиграли 74 при всего 32 поражениях и балансе мячей +94 (статистика transfermarkt).

И в нынешнем сезоне красно-белые явно чувствуют себя лучше, правда, в последний месяц с обилием травмированных яркая атакующая игра стала теряться, и в четырех последних турах они потерпели три поражения. Так что в этот вечер были настроены предельно серьезно, ведь очередная неудача ставила под вопрос возможность взлететь по итогам сезона в тройку. «Локо» же сейчас важнее оторваться от зоны переходных матчей, от которой его отделяет одно очко.

В кубковом матче среди недели Гильермо Абаскаль выставил сразу троих центральных защитников, чем всех заинтриговал. В он дерби вернулся к привычной расстановке в четыре защитника, но поменял конфигурацию впереди – 4-3-3 с Шамаром Николсоном (после первого тура он появился в старте впервые), Александром Соболевым и Квинси Промесом. Россиянин при этом занимал позицию правого нападающего.

Сюрприз приготовил и Йозеф Циннбауэр, давший в этой игре дебютировать за «Локо» в РПЛ защитнику Ивану Кузьмичеву, перешедшему перед закрытием трансферного окна из «Урала». Если учесть проблемы уральцев в этой зоне, его позиция перед матчем казалась для красно-зеленых наиболее проблемной, однако молодой защитник выглядел как минимум не хуже партнеров.

ОЧЕРЕДНАЯ ВЕРТУШКА СОБОЛЕВА

Начало матча получилось интенсивным и прошло под диктовку красно-белых. Поначалу они чуть меньше соперника владели мячом, но лишь потому, что каждую атаку пытались довести до штрафной максимально быстро, а тормозили только в том случае, если железнодорожникам удавалось быстро сесть в оборону. На скорости получалось опасно. Тот же Николсон убегал под углом к воротам и здорово открылся на подачу Даниила Денисова справа.

Рано или поздно это давление должно было сказаться. По истечении получаса игры Марк Мампасси ошибся в передаче на Дмитрия Баринова и привез результативную атаку. Правда, она пару раз за несколько секунд захлебнулась (защитники сразу навязали борьбу), но Соболев великолепно сыграл корпусом, развернулся вокруг своей оси (как часто он стал применять этот прием) мимо Наира Тикнизяна и положил мяч в дальний угол.

Гол логично вытекал из происходящего, чему свидетельством тот факт, что статистика ударов в тот момент стала 10-2 в пользу «Спартака». «Локо» бросился вперед и чуть не получил второй – Николсон вновь убежал в отрыв, но из похожей позиции не попал в дальний угол.

ДВА СПАСЕНИЯ СЕЛИХОВА

В двух предыдущих турах красно-белые тоже открывали счет, но терпели поражение, и кажется, об этом помнили на поле все. С выходом из раздевалок хозяева стали действовать нервно и много фолить, дольше принимать решение, и в итоге комбинационная игра разладилась.

Железнодорожники, в составе которых вышли Антон Миранчук и Марио Митай, стали выше и агрессивнее прессинговать и заставили соперников ошибаться. Так, в очередной раз в сезоне обрезался у своей штрафной Наиль Умяров, шикарный момент имел Вильсон Изидор, не сумевший в ближнем бою переиграть Александра Селихова.

Абаскаль отреагировал на происходящее появлением Антона Зиньковского вместо Николсона и сразу изменил тональность игры. Мяч вернулся в ноги его футболистов и вновь стал ходить заметно быстрее. Правда, обе команды уже заметно устали, поэтому моменты стали редкостью. Появлялись они только когда кто-то из футболистов не успевал закрывать зону. Так, Даниил Денисов проворонил проникающую передачу на Миранчука, и только Селихов спас партнеров от беды.

Концовка получилась хаотичной, повезти в ней могло любому, но голов болельщики больше не увидели, и «Спартак» одержал первую победу в топ-матче сезона. С одной стороны, он переиграл соперника с запасом (более 20 ударов за матч), с другой – пережил очень нервную концовку, которую должен был избегать, да еще и дал пару возможностей «Локо» отыграться». Для борьбы за медали нужны еще игроки. Неслучайно ведь Абаскаль до компенсированного времени провел всего две замены.

РПЛ
10-й тур

«Спартак» - «Локомотив» - 1:0 (1:0)

Гол: Соболев, 35.

«Спартак»: Селихов, Денисов, Литвинов, Джикия, Хлусевич, Пруцев (Н. Чернов, 90+3), Умяров (Мевля, 80), Зобнин, Промес, Николсон (Зиньковский, 60), Соболев (Мелешин, 90+3).

«Локомотив»: Худяков, Ненахов (Живоглядов, 83), Кузьмичев, Мампасси, Тикнизян, Баринов, Карпукас, Керк (Миранчук, 46), Камано (Митай, 46), Педро Габриэль (И. Игнатьев, 73), Изидор.

Предупреждение: Соболев, 47.

Судья: Левников (Санкт-Петербург).

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Первая победа Абаскаля в топ-матче. «Спартак» переиграл «Локомотив» в столичном дерби
Первая победа Абаскаля в топ-матче. «Спартак» переиграл «Локомотив» в столичном дерби
Успех красно-белым очередным классным голом принес Александр Соболев.
18.09.2022 21:47
Футбол
автор: Артем Зибрак
Снова в «Спартаке» допингер
Снова в «Спартаке» допингер
Нападающего «Спартака» дисквалифицировали из-за допинга. Что об этом известно?
18.09.2022 19:35
Футбол
автор: Матвей Морозов
«Я - в одной команде с Баженовым!» - участники турнира ТМК сыграли с амбассадорами РФС
«Я - в одной команде с Баженовым!» - участники турнира ТМК сыграли с амбассадорами РФС
На третий день пребывания в Екатеринбурге амбассадоры РФС в рамках проекта РФС «Футбол в школе» вновь отправились в город Полевской.
18.09.2022 17:05
Футбол
автор: Юрий Волохов
«Ростов» заставил Самару сложить «Крылья» и взлетел сам. Чем важна эта победа
«Ростов» заставил Самару сложить «Крылья» и взлетел сам. Чем важна эта победа
В десятом туре чемпионата России-2022/23 «Ростов» со счётом 2:1 выиграл у «Крыльев Советов», но это не просто победа, а знаковое событие для клуба и примечательное - для РПЛ.
18.09.2022 09:42
Футбол
автор: Никита Шмытов
Поменяет ли Абаскаль схему «Спартака»? Чем ответит «Локомотив»? Все о воскресном дерби
Поменяет ли Абаскаль схему «Спартака»? Чем ответит «Локомотив»? Все о воскресном дерби
В воскресенье завершится 10-й тур чемпионата России-2022/23, в котором два московских клуба проведут очередное дерби.
17.09.2022 23:19
Футбол
автор: Никита Шмытов
Обойдет ли Промес Тихонова по голам за красно-белых? Превью матча «Спартак» - «Локомотив»
Обойдет ли Промес Тихонова по голам за красно-белых? Превью матча «Спартак» - «Локомотив»
Программу 10-го тура РПЛ закрывает столичное дерби – первое в нынешнем чемпионате для «Локомотива» и второе для «Спартака» (в августе обидно проиграли «Динамо» 0:1).
17.09.2022 23:13
Футбол
автор: Артем Зибрак
Новоселье «Торпедо» отметило первой победой. В Лужниках черно-былые одолели ЦСКА
Новоселье «Торпедо» отметило первой победой. В Лужниках черно-былые одолели ЦСКА
Первый матч на главной арене страны торпедовцы провели с фантастической самоотдачей. Чего не скажешь о претенденте на медали ЦСКА. Не факт, что черно-белые сохранят прописку в РПЛ, но эта победа надолго запомнится всем – и болельщикам, и специалистам. Армейцев же агрессивными гостями пока не назвать.
17.09.2022 23:00
Футбол
автор: Владислав Домрачев
Йоканович обхитрил сам себя. «Зенит» легко одолел «Динамо» в Москве
Йоканович обхитрил сам себя. «Зенит» легко одолел «Динамо» в Москве
Сергей Семак очень грамотно управлял игрой, а его оппонент перемудрил с количеством новичков в составе.
17.09.2022 21:20
Футбол
автор: Артем Зибрак
Карпин доволен. Перед паузой на матчи сборных «Ростов» стал главным преследователем «Зенита»
Карпин доволен. Перед паузой на матчи сборных «Ростов» стал главным преследователем «Зенита»
В следующем туре ростовчане едут в гости к чемпиону.
17.09.2022 20:54
Футбол
автор: Артем Зибрак
Второй тур еврокубков: как его провели представители России
Второй тур еврокубков: как его провели представители России
Завершился второй тур Лиги Европы и Лиги конференций, в которых сразу несколько российских представителей принимали непосредственное участие в матчах. Разбор их успехов и провалов - в нашем материале.
17.09.2022 20:28
Футбол
автор: Никита Шмытов
«Спартак» в погоне, «Локомотив» в агонии! Каким получилось очередное московское дерби
В 10-м туре РПЛ железнодорожники в гостях уступили красно-белым (0:1).
Немке Варфоломеевой — Олимпиада, сестрам Авериным – «пенсия»? Отбор в Париж-2024 начался без России
До ближайших Олимпийских игр почти два года, но квалификационные соревнования уже идут. И кое-где россияне из-за санкций потеряли все шансы выступить в Париже. Увы, чем дальше, тем таких видов спорта будет больше.
«Красно-белые должны забить не меньше трех мячей». Прогноз Ловчева на дерби «Спартак» — «Локомотив»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от центрального воскресного матча 10-го тура РПЛ (18 сентября, 19:00).
Ни зрелища, ни скандала. Как завершилась трилогия Альварес — Головкин
Третий поединок Сауля Альвареса и Геннадия Головкин завершился в Лас-Вегасе закономерной и невероятно легкой победой мексиканца, который сохранил титулы в суперсреднем весе.
«Спросите у Медведева». Кержаков — о премиальных «Зенита» за победу над «Динамо»
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о вызове в сборную, доминировании команды в РПЛ и поддержке болельщиков во время победного матча с динамовцами в 10-м туре РПЛ (2:0).
Питер снова взял Москву! Как «Зенит» победил «Динамо» и не проиграл столичным клубам 19-й матч подряд
Лидер чемпионата одержал в 10-м туре РПЛ гостевую победу над бело-голубыми — 2:0.
Сели в лужу в «Лужниках». Как ЦСКА сенсационно проиграл «Торпедо» на радость «Зениту»
В 10-м туре РПЛ армейцы неожиданно уступили автозаводцам (0:1), одержавшим первую победу в чемпионате в первом же матче сезона на лужниковской арене.
Чемпионат мира по проблемам. За что хейтили и продолжают хейтить Катар-2022
Клубы отказывают сборной Катара в товарищеских матчах, из-за переноса турнира на зиму страдают национальные лиги, на стройках стадионов ЧМ гибнут люди... Чемпионат мира по футболу еще не стартовал, но вокруг него уже масса проблем.
«Уровень команд несопоставим — Питер победит 2:1». Прогноз Ловчева на матч «Динамо» — «Зенит»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от центрального матча 10-го тура РПЛ (17 сентября, 19:00).
«Выиграть больше двадцати матчей подряд? Об этом не думаем». Защитник СКА — о победной серии на старте сезона КХЛ
Защитник СКА и сборной России Александр Никишин ответил на вопросы «Плеймейкера» после выездной победы над московским «Динамо» (3:2).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика