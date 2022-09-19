«Реал» на классе убрал «Атлетико», Винисиус танцем отпраздновал гол Родриго

ДЕРБИ БЕЗ БЕНЗЕМА

Команда Карло Анчелотти выдала сумасшедший старт сезона – 8 побед подряд во всех турнирах, включая матчи Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА. Это лучший показатель за полвека – с сезона-1968/69, когда сливочные выиграли 11 игр подряд. Понятно, что болельщики мадридского «Атлетико» жаждали, чтобы их любимцы обломали соседям поход за рекордом.

У Диего Симеоне дела обстоят прямо противоположным образом – поражения от «Вильярреала» в ла лиге и «Байера» в Лиге чемпионов плюс ничья с «Реалом Сосьедад» и всего седьмое место в таблице после пяти туров. Аргентинец в мадридском дерби не мог рассчитывать на Хосе Хименеса, Стефана Савича, Тома Лемара и Хосе Регилона, зато в ворота вернулся Ян Облак.

Впрочем, всех этих потерь стоила одна у «Реала», ведь из-за травмы отсутствовал главный претендент на «Золотой мяч» 2022 года Карим Бензема. В его отсутствие роль центрального нападающего отошла Родриго. В остальном королевский клуб предстал в привычном виде. К Орельену Тчуамени на позиции Карлоса Казимиро уже ведь уже почти привыкли, правда?

АНЧЕЛОТТИ НЕ ОШИБСЯ В ВАЛЬВЕРДЕ

Первым делом футболисты «Атлетико» с помощью пары стычек дали сопернику понять, что каждый шаг ему будет даваться крайне трудно, чем как будто запугали гостей. Первые минуты прошли с заметным преимуществом «матрасников», первые четыре удара в матче нанесли именно они.

Тем удивительнее, что первая же стоящая атака «Реала» на 18-й минуте завершилась голом – проводящий классную пару месяцев Федерико Вальверде первым пришел в себя и протащил мяч мимо двоих оппонентов в центре поля, а Тчуамени мастерски забросил мяч за спины защитникам на ход Родриго. Бразилец технично в касание уложил мяч под перекладину. Помешать ему мог Фелипе, но защитник «упал с велосипеда», не попав по мячу.

Для хозяев этот гол стал ударом под дых, ведь теперь гости спокойно отошли на свою половину поля, а в позиционных атаках «Атлетико» далеко не так хорош, а дальние удары для Тибо Куртуа (пожалуй, самого ненавистного для болельщиков хозяев персона в «Реале») сверхзадачей не являются.

Выждав некоторое время, сливочные провели и вторую результативную атаку, которую организовал Лука Модрич – пришел в левый полуфланг (обычно он в противоположной зоне), получил мяч от Винисиуса и идеальной передачей на ход бросил его к воротам. Бразилец с близкого расстояния пробил в штангу, но первым к мячу успел Федерико Вальверде. Уругваец выдает роскошный старт сезона, полностью оправдывая доверие Анчелотти, заявившего, что «порвет лицензию», если тот не забьет за сезон 10 мячей. На счету Федерико их уже четыре к середине сентября.

НА КЛАССЕ

Особенно активен в составе хозяев был Антуан Гризманн, вышедший в старте впервые в сезоне. С этим связана любопытная история. Дело в том, что он находится в аренде из «Барселоны», и по завершении сезона мадридцам придется заплатить 40 млн евро, если форвард проведет на поле определенное количество времени. Поэтому обычно Симеоне выпускает его только после 60-й минуты. Дождавшись этой возможности, француз очень старался, но получал мяч далеко от штрафной и реальной угрозы воротам Куртуа не нес.

«Атлетико» атаковал на протяжении всего второго тайма, но как-то механически, без выдумки и изюминки, поэтому никакой сложности сопернику не создавал, хотя и набил 90% точности передач. Удивительно слабый матч провел Янник Феррейра-Карраско, слишком редко для такой игры встречавшийся с мячом. Симеоне делал все, что мог, для усиления игры – тасовал замены, перешел с 3-5-2 на 4-4-2, но ничто не давало результата.

«Реал» же атаковал в лучшем случае двумя-тремя футболистами, так что игра пошла совсем без ворот – за первые 30 минут второй половины команды нанесли всего по одному (!) удару. Так что курьезный гол Марио Эрмосо (Куртуа промазал кулаком по мячу, и тот попал в спину футболисту «Атлетико») стал большой неожиданностью. Тем не менее, «Реал» одержал закономерную победу, и что самое обидное для хозяев, сделал это на классе – приложив к этому минимум усилий. И продлил победную серию до девяти матчей.

ТАНЦЫ ВИНИ

В завершение стоит сказать о Винисиусе. На днях он оказался втянут в скандал по поводу стиля празднования своих голов – президент Ассоциации футбольных агентов Испании Педро Браво обвинил его в «обезьянничестве». Форвард ответил, что будет праздновать, как хочет, но матч провел излишне «артистично», падая при каждой возможности и реагируя на каждый контакт, чем дико бесил трибуны «Ванды Метрополитано». В том числе танцем, которым отпраздновал гол Родриго…

Болельщики «Атлетико» с удовольствием встали на сторону футбольного чиновника. Судя по сообщениям местной прессы, они не только скандировали традиционные оскорбления в адрес бразильца и швыряли в него зажигалки, но и принесли с собой обезьянку, которую одели в белые мадридские цвета. Думаю, после игры по этому поводу будет очередной расистский скандал.

Ла лига. 6-й тур

«Атлетико» - «Реал» - 1:2 (0:2)

Голы: Родриго, 18 – 0:1. Вальверде, 36 – 0:2. Эрмосо, 83 – 1:2.

«Атлетико»: Облак, Фелипе, Витсель, Мандава, Льоренте, де Пауль (Мората, 62), Кондогбия (Сауль, 81), Коке (Корреа, 72), Феррейра-Карраско (Эрмосо, 72), Феликс (Кунья, 62), Гризманн.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Ф. Менди (Рюдигер, 75), Тчуамени, Модрич (Камавинга, 82), Кроос (Асенсио, 86), Вальверде, Винисиус, Родриго (Себальос, 86).

Предупреждения: Мандава, 28. Ф. Менди, 33. Эрмосо, 89. Карвахаль, 89.

Удаление: Эрмосо, 90+1 (2 жк).

Судья: Монтера.