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Чемпионат аутсайдеров

В РПЛ интрига осталась только в нижней части таблицы.
Чемпионат аутсайдеров
19 сентября 2022 10:12
автор: Кирилл Шулика
автор фото: ПФК ЦСКА

Прошла треть чемпионата в новых условиях изоляции отечественного футбола. Главное, что бросилось в глаза: турнирная таблица перевернулась. Не в плане изменения мест, которые занимают команды, тут как раз сенсаций нет, а в плане зрелищности матчей и интриги.

По большому счету, зрелищность и главную интригу убил «Зенит», когда потратил кучу денег на легионеров, будто готовился к Лиге чемпионов, и вряд ли есть хотя бы один смотрящий футбол человек, который теперь сомневается в том, кто по весне получит золотые медали. Никакими правилами не запрещено, однако нормального в этом мало, потому что других интриг у топовых клубов практически нет.

Так у нас, конечно, не первый год, однако ранее были команды, которые боролись за места в еврокубках. Теперь никаких еврокубков нет, а что касается медалей, то верно как-то сказал Станислав Черчесов - место есть только первое. Действительно, еврокубки были окном в Европу, а медали, скорее, для любителей статистики и футбольных справочников.

Поэтому матч «Зенита» с «Динамо» не впечатлил совсем. Многие отметили, что футбола не показали москвичи, но в реальности его не показали и гости из Питера. У игроков не было мотивации, ни у кого не горели глаза, потому что матч ровным счетом ничего не решал.

Многие недовольны тем, что Йоканович выпустил на поле неготовых новичков и особенно досталось Матиасу Норманну, привезший первый и решающий гол. Однако тренера можно понять – ему интегрировать по ходу первого круга в состав новых футболистов, часть из которых не просто не проходила сборы с «Динамо», но и не проходило их вообще. Не бороться же ему за чемпионство или еврокубки, поэтому он и решает свои задачи по строительству команды, к чему в «Динамо» относятся очень серьезно.

В субботу также играли «Торпедо» и ЦСКА. У автозаводцев был первый матч в «Лужниках», которые стали их домашним стадионом, но не только это дало команде сверхмотивацию. Если бы новички РПЛ проиграли армейцам, то можно было уже начинать их провожать в первую лигу или - в лучшем случае - в стыковые матчи, поскольку отрыв от спасительного двенадцатого места составлял бы уже восемь очков. С точки зрения накала и эмоций это был, наверное, один из лучших матчей за десять туров.

Честно говоря, я не видел уже легендарную игру «Зенита» с «Оренбургом» и счет 8:0, но в Нижнем Новгороде подопечные Марцела Лички сыграли очень прилично. Особенно на фоне того, что в играх против «Пари НН» показали ЦСКА и «Динамо». Игру же в Питере злые языки называли «Лигой Газпрома», когда все понятно еще до матча. Однако мне думается, что «Оренбургу» этот матч совершенно был не нужен, он не распыляется и готовится к матчам с прямыми конкурентами, чтобы сохранить место в РПЛ. Сейчас команда на девятом месте, то есть выше многих.

После матча с «Ахматом» даже Валерий Карпин, который с «Ростовом» идет вторым, сказал, что надо набрать еще 12–13 очков, чтобы не попасть в зону стыковых матчей. Это заявление я бы не считали шуткой или легких троллингом. Это своего рода мотивация для команды, поскольку в РПЛ сейчас единственная интрига заключается в определении тех аутсайдеров, которые ее покинут. Вот там намечается серьезная заруба с участием некоторых недавних топов.

Поэтому с точки зрения мотивации и эмоций самыми зрелищными будут игры с участием аутсайдеров. И нам к этому придется привыкнуть.

У лидеров же в приоритете может быть ФОНБЕТ Кубок России – кубок теперь проводится по новой формуле, поэтому по весне там ожидаются интересные события, причем, до финала там болельщикам не нужен будет fan-ID.

источник: «Советский спорт»
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