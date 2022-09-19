Возвращаясь к теме. Что на самом деле происходило с футболкой новичка «Локо»?

Информация в наше время столь скорострельна, что иногда легко вводит тебя в заблуждение. Вот и появляется порой то, что крайне далеко от действительности. Каждому СМИ приходится выбирать: лишний раз перепроверять любое известие, проигрывая соцсетям, либо точно так же, как телеграм-каналы, «ловить хайп».

История с новым игроком «Локомотива», вокруг имени которого развернулась дискуссия - как раз именно из этой оперы.

Сначала телекомментатор Сергей Дурасов в эфире разогнал тему, что ему якобы нельзя говорить Педриньо, хотя это не так.

После этого два журналиста - Терлецкий и Фабио - разогнали тему с некорректным переводом. Потом многие просто подхватили волну и совсем перевернули смысл, что якобы клуб запретил Педриньо писать его прозвище на футболке, что уж совсем далеко от правды.

Не совсем корректную информацию разогнали - и пошло-поехало.

Хорошо, когда есть возможность уточнить - в конечном итоге - у представителей клуба, за что московскому «Локомотиву» хочется сказать отдельное спасибо.

Теперь у нас есть точный перевод. И лучше всего привести точную расшифровку диалога.

0:02 – Они хотят знать, как лучше тебя называть, Педро Габриэл, Педриньо.

0:06 – Педриньо.

0:09 – Он спрашивает, почему тебя так не называют «Педриньо» в России, но называют Педро Габриэл.

0:15 – Ну, я хотел, чтобы написали «Педриньо» на футболке, но там половина слова, которая не была бы согласована, поэтому написали «Педро Габриэл».

(Eu queria que colocasse Pedrinho na camisa, mas tinha uma palavra meio que não ia combinar aí por isso que colocaram Perdro Gabriel)

0:39 – Тебе объяснили почему?

0:41 – Оу, могу сказать?

0:42 – Можешь

0:42 – Половина слова означает гей.

0:44 – Поэтому решили не писать.

Если тут хоть слово о введенном запрете? Ни слова. Есть ли хоть одна фраза о руководстве? Тоже нет.

Внимательность и проверка фактов – основа любой журналистики.

Со своей стороны желаем и игроку, и команде успехов и только положительных результатов!