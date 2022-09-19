Европейский уик-энд: букет неожиданностей

Чемпионат Нидерландов, 7-й тур.

АЗ Алкмаар 2:1 «Аякс»

К седьмому туру Эредивизи три команды лиги подошли без поражений, но после него осталась лишь одна. И вопреки ожиданиям, ею стал не «Аякс» или «Фейеноорд», а АЗ.

Действующий чемпион имел все шансы, чтобы именно у него остался ноль в графе «поражения», но несмотря на первый забитый мяч, игроки из Алкмара одержали волевую победу, забив два ответных гола еще в первом тайме. Интрига в Нидерландах накаляется.

Чемпионат Шотландии, 8-й тур.

«Сент-Миррен» 2:0 «Селтик»

Мало кто следит за чемпионатом Шотландии, но туи повод достоин, чтобы обратить на него внимание. Один из двух грандов местного футбола пожаловал в гости к «Сент-Миррену», который не показывает выдающийся футбол, но именно этот соперник сумел прервать фантастическую 38-матчевую серию. Более того, «Селтик» до этого тура не допустил даже ничьи - и тут внезапное поражение.

«Кельтам» не хватило всего одного дня для того, чтобы они были непобежденными один год, остановились на отметке в 364 дня.

Чемпионат Италии, 7-й тур.

«Монца» 1:0 «Ювентус»

«Ювентус» не выиграл у «Фиорентины» (1:1), ожидаемо проиграл «ПСЖ» (1:2), оступился против «Салернитаны» (2:2), а напоследок вновь уступил в ЛЧ «Бенфике» (1:2), поэтому матч с «Монцой» воспринимался как прекрасный шанс «оторваться» на слабом сопернике, хоть немного восстановив настроение коллектива.

Однако команда Массимилиано Аллегри умудрилась проиграть клубу-новичку Серии А, находящемуся до 7-го тура на последнем месте. И победа вовсе не случайна: «Монцала» создала 2,53 голевых момента, «Ювентус» - 1,21. Бьянконери - в кризисе.

Чемпионат Германии, 7-й тур.

«Аугсбург» 1:0 «Бавария»

Если разгромным поражением «РБ Лейпцига» и очередной потерей очков «Байера» уже никого не удивишь, то проигрыш «Баварии» в Бундеслиге - всегда сенсация и тема для обсуждений. Середняк немецкого футбола просто взял и прихлопнул звездных гостей, а статистика ожидаемых голов показывает, что «Аугсбург» должен был забивать даже больше, чем один гол.

Это поражение стало первым для мюнхенцев в Бундеслиге текущего сезона, что породило другую проблему: теперь отставание от лидирующего «Униона» составляет пять очков. «Бавария» уступает не только ему, но и дортмундской «Боруссии», «Хоффенхайму» и «Фрайбургу».

Чемпионат Чехии, 9-й тур.

«Спарта» 1:1 «Баник» Острава

В уже далёком 2015 году армавирское «Торпедо» под руководством Валерия Карпина установило, наверное, рекорд в российском футболе, сыграв четыре матча подряд со счётом 0:0. Пражской «Спарте» до этого результата далеко, но они выдали по-своему уникальный результат. Клуб из столицы Чехии последним матчем против «Баника» увеличил ничейную серию, доведя её до пяти встреч.Не помогла даже голевая передача Яна Кухты, права на которого принадлежат московскому «Локомотиву». Ждём шестую ничью?