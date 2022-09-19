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Дзюба «прирос» к лавке? Артему нужно срочно переломить ситуацию. В Турции ждать не любят

Второй матч «Адану Демирспор» в чемпионате Турции провел без Артема Дзюбы. Экс-капитан сборной России был в заявке, но на поле так и не вышел. А его команда в матче 7-го тура без проблем обыграла на выезде «Антальяспор» - 3:0.
Дзюба «прирос» к лавке? Артему нужно срочно переломить ситуацию. В Турции ждать не любят
19 сентября 2022 14:06
автор: Юрий Волохов

ПОРА БИТЬ ТРЕВОГУ

Это тревожный сигнал для Артема. Победный состав обычно не меняют. Хотя это старое правило не всегда работает.

После этой победы «Адана Демирспор» возглавил турнирную таблицу с 16-ю очками. Зачем что-то менять, когда все идет хорошо?

Поэтому поводов для беспокойства за судьбу Артема несколько.

Повод первый. На замену вышел не Дзюба, а норвежский форвард Фредрик Гульбрандсен, прямой конкурент Артема за место в основе, и не просто вышел, а забил гол.

Повод второй. В предыдущем туре без российского нападающего в составе «Адана Демирспор» обыграл дома действующего чемпиона Турции «Трабзонспор» - 3:2. И вот сейчас вторая победа без россиянина на выезде. В следующем туре «Адана Демирспор» принимает одного из грандов - «Галатасарай». Выпустит ли Дзюбу Винченцо Монтелла на поле хотя бы на замену?

Кстати, в Анталье был удален на 39-й минуте бывший партнер Артема по «Зениту», а ныне защитник «Адана Демирспор» Ярослав Ракицкий. За что был подвергнут обструкции фанатами своей команды. Защитник хозяев Федор Кудряшов был заменен на 77-й минуте. Его болельщики «Антальяспор» считают одним из главных виновников поражения.

ПОСЛЕДНИЙ МАТЧ ДЗЮБЫ

Напомним, как Дзюба начинал в «Адана Демирспоре». В первом же матче выходит в основе и забивает гол «Фенербахче», хотя его команда проиграла - 2:4. Во втором матче Артем опять в основе, но к его игре уже есть нарекания – пассивный, постоянно попадет в офсайды. Затем выход на замену на 63-й минуте против «Хатайспора».

«Адана Демирспор» ушел от поражения в концовке – 1:1. Вог эпизоде в голом при подаче в штрафную Дзюба навязал борьбу защитникам, хотя в самом голевом эпизоде непосредственно не участвовал.

Интересно, что фанаты прямо во время игры в соцсетях требовали от Винченцо Монтеллы выпустить Дзюбу, чтобы спасти матч.

Итого: Артем провел всего три матча, в которых забил один гол.

Вывод. Понятно, что Дзюба приехал в Турцию в далеко не лучшей форме. И на это есть объективные причины – форвард не проходил предсезонку централизовано. Леонид Слуцкий по доброте душевной разрешил нападающему тренироваться с «Рубином» какое-то время. Но как он нагружал игрока, который не входит в его команду, непонятно.

Артему срочно нужно набирать форму, а в его классе сомнений нет никаких. Уж в чемпионате Турции он точно может оставить яркий след. Но необходимо срочно переломить ситуацию, за границей не любят долго ждать, а Турции, где горячие нравы, особенно. А переломить ситуацию Артем может только быстро приведя себя в кондиции и убедить в этом Монтеллу на тренировках. Тогда второй шанс он получит и будет важно его не упустить. Третьего в Европе давать не любят.

источник: «Советский спорт»
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Дзюба «прирос» к лавке? Артему нужно срочно переломить ситуацию. В Турции ждать не любят
Дзюба «прирос» к лавке? Артему нужно срочно переломить ситуацию. В Турции ждать не любят
Второй матч «Адану Демирспор» в чемпионате Турции провел без Артема Дзюбы. Экс-капитан сборной России был в заявке, но на поле так и не вышел. А его команда в матче 7-го тура без проблем обыграла на выезде «Антальяспор» - 3:0.
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