Дзюба «прирос» к лавке? Артему нужно срочно переломить ситуацию. В Турции ждать не любят

ПОРА БИТЬ ТРЕВОГУ

Это тревожный сигнал для Артема. Победный состав обычно не меняют. Хотя это старое правило не всегда работает.

После этой победы «Адана Демирспор» возглавил турнирную таблицу с 16-ю очками. Зачем что-то менять, когда все идет хорошо?

Поэтому поводов для беспокойства за судьбу Артема несколько.

Повод первый. На замену вышел не Дзюба, а норвежский форвард Фредрик Гульбрандсен, прямой конкурент Артема за место в основе, и не просто вышел, а забил гол.

Повод второй. В предыдущем туре без российского нападающего в составе «Адана Демирспор» обыграл дома действующего чемпиона Турции «Трабзонспор» - 3:2. И вот сейчас вторая победа без россиянина на выезде. В следующем туре «Адана Демирспор» принимает одного из грандов - «Галатасарай». Выпустит ли Дзюбу Винченцо Монтелла на поле хотя бы на замену?

Кстати, в Анталье был удален на 39-й минуте бывший партнер Артема по «Зениту», а ныне защитник «Адана Демирспор» Ярослав Ракицкий. За что был подвергнут обструкции фанатами своей команды. Защитник хозяев Федор Кудряшов был заменен на 77-й минуте. Его болельщики «Антальяспор» считают одним из главных виновников поражения.

ПОСЛЕДНИЙ МАТЧ ДЗЮБЫ

Напомним, как Дзюба начинал в «Адана Демирспоре». В первом же матче выходит в основе и забивает гол «Фенербахче», хотя его команда проиграла - 2:4. Во втором матче Артем опять в основе, но к его игре уже есть нарекания – пассивный, постоянно попадет в офсайды. Затем выход на замену на 63-й минуте против «Хатайспора».

«Адана Демирспор» ушел от поражения в концовке – 1:1. Вог эпизоде в голом при подаче в штрафную Дзюба навязал борьбу защитникам, хотя в самом голевом эпизоде непосредственно не участвовал.

Интересно, что фанаты прямо во время игры в соцсетях требовали от Винченцо Монтеллы выпустить Дзюбу, чтобы спасти матч.

Итого: Артем провел всего три матча, в которых забил один гол.

Вывод. Понятно, что Дзюба приехал в Турцию в далеко не лучшей форме. И на это есть объективные причины – форвард не проходил предсезонку централизовано. Леонид Слуцкий по доброте душевной разрешил нападающему тренироваться с «Рубином» какое-то время. Но как он нагружал игрока, который не входит в его команду, непонятно.

Артему срочно нужно набирать форму, а в его классе сомнений нет никаких. Уж в чемпионате Турции он точно может оставить яркий след. Но необходимо срочно переломить ситуацию, за границей не любят долго ждать, а Турции, где горячие нравы, особенно. А переломить ситуацию Артем может только быстро приведя себя в кондиции и убедить в этом Монтеллу на тренировках. Тогда второй шанс он получит и будет важно его не упустить. Третьего в Европе давать не любят.