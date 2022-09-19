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Дмитрий Селюк: Если поставить задачу «Зениту» выиграть чемпионат к зиме – выиграет

Вчера завершился 10-й тур РПЛ. Из неожиданных результатов – проигрыш ЦСКА «Торпедо», а «Спартак», наконец, прервал серию из трех поражений, победив «Локомотив» - 1:0.
Дмитрий Селюк: Если поставить задачу «Зениту» выиграть чемпионат к зиме – выиграет
19 сентября 2022 15:00
автор: Юрий Волохов
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Футбольный агент Дмитрий Селюк делиться впечатлениями о ключевых матчах тура.

«Торпедо» - ЦСКА – 1:0

- Мне странно, как, на мой взгляд, лучший российский защитник нашего чемпионата Дивеев сыграл при пропущенном мяче. Вместо того, чтобы прыгнуть, он как-то присел, мяч залетел ему за шкирку и получился гол.

Потом Зайнутдинов с метра не попал в пустые ворота, тоже как-то странно. В таких ситуациях обычно забивают из десяти десять. Видимо, это был не день ЦСКА.

Что касается «Торпедо», здесь можно сказать коротко – выиграли и выиграли, три очка заработали и ладно. Наверное, «Торпедо» всей командой накануне игры сходило в церковь.

«Динамо» - «Зенит» - 0:2

- Кто бы ни хотел пересадить «Зенит» с «Ролс-Ройса» на «Жигули», но класс – есть класс. Они могут сыграть с кем-то вничью, и даже иногда проиграть, но уровень футболистов очевиден.

«Зенит» в России на голову сильнее всех, поэтому они могут поиграть в кошки-мышки с некоторыми соперниками.

Если поставить задачу перед футболистами «Зенита»: выиграйте чемпионат России к зиме – будете играть в Лиге чемпионов. Они выиграют.

«Спартак» - «Локомотив» - 1:0

- «Спартак» просто сильнее «Локомотива», заслуженно выиграл. Об этом я говорил вам перед туром. «Локомотив» сегодня играет на уровне команд из второй восьмерки.

Особенно рад за Соболева, хочу его отдельно похвалить. На каждую игру выходит заряженным и сверхмотивированным. Он прибавляет, из высоких нападающих в России он точно лучший.

Говорили о серии поражений «Спартака», я бы не назвал это серией. Да, были три поражения подряд, бывает. Команда показывает хороший футбол, было очевидно, что эта мини-серия скоро закончится.

источник: «Советский спорт»
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Дмитрий Селюк: Если поставить задачу «Зениту» выиграть чемпионат к зиме – выиграет
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Вчера завершился 10-й тур РПЛ. Из неожиданных результатов – проигрыш ЦСКА «Торпедо», а «Спартак», наконец, прервал серию из трех поражений, победив «Локомотив» - 1:0.
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