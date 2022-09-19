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Захарян все дальше от Лондона, Соболев тащит «Спартак» наверх. Впечатления от 10-го тура РПЛ

Субъективный взгляд обозревателя «Советского спорта» Артема Зибрака на заключительный перед паузой на матчи сборных тур чемпионата России.
Захарян все дальше от Лондона, Соболев тащит «Спартак» наверх. Впечатления от 10-го тура РПЛ
19 сентября 2022 16:29
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК "Динамо"

БЕЗ СРЕДНЕГО КЛАССА

Начну с общего наблюдения – колоссальной разницы в классе между командами лиги. Она, конечно, была и раньше, но никогда настолько очевидной. Показательно, что сразу четыре команды РПЛ набирают в среднем от двух очков за матч («Зенит», «Ростов», ЦСКА и «Краснодар»), а «Спартаку» для этого не хватает всего одного очка. Это вполне чемпионский график. Для сравнения, в прошлом сезоне и после 10 туров, и после 30 его выдерживал только «Зенит».

В то же время на противоположном полюсе аж у пяти команд меньше очков, чем матчей: «Локомотива», «Химок», «Факела», «Урала» и «Торпедо». Год назад на аналогичной дистанции их было столько же, но к финишу сезона с багажом менее чем в 30 очков добрались только двое (вылетевшие «Рубин» и «Арсенал»). Не исключено, что ситуация со временем выровняется и на этот раз, но слишком уж много команд, в матчах с которыми аутсайдерам рассчитывать не на что.

Ситуация, на самом деле, печальная, потому что плотность в таблице и примерное равенство большинства команд в классе были последними преимуществами РПЛ для зрителей, ведь само качество футбола, как подчеркивали еврокубки, и до всех бед было крайне низким. А еще такое положение говорит о том, что, вопреки ожиданиям, проблемы с приобретением легионеров в первую очередь ударили по бедным командам второго эшелона, тогда как гранды по-прежнему находят аргументы в переговорах с иностранцами.

ЦСКА И «РОСТОВ» НЕ УДЕРЖАТСЯ В ГОНКЕ С «ЗЕНИТОМ»

Печально и то, что преследователей у «Зенита» не предвидится. Питерцы вполноги побеждают во всех значимых матчах. В одном телеграм-канале после игры с «Динамо» всерьез запустили опрос: «Кто против чемпионов смотрелся лучше – динамовцы, «Спартак» или ЦСКА?» Хотя это все равно, что пытаться найти, какое поражение было менее нестыдным, чем мы не так давно и занимались в еврокубках.

Армейцам для погони за сине-бело-голубыми слишком не хватает стабильности. В 10 матчах они лишь дважды побеждали в двух играх подряд, а в прошедшем туре сенсационно проиграли «Торпедо» (0:1), нанеся всего один удар в створ. Справедливости ради, автозаводцам с трибун наверняка помогал Хоттабыч. Как иначе объяснить, что гости из 23 ударов лишь раз попали в створ, зато еще по разу – в штангу и перекладину, а Бактийор Зайнутдинов пробил выше ворот с метра?! Ко всем бедам Владимир Федотов потерял ключевого центрального защитника – Игорь Дивеев получил перелом большеберцовой кости и выбыл до конца года.

Благодаря этой осечке на вторую строчку поднялся «Ростов» Валерия Карпина, не потерпевший ни одного поражения на трети дистанции (6 побед и 4 ничьи). И все же натужная победа над «Крыльями Советов» (2:1) показала, что у наставника сборной России в клубе слишком короткая скамейка запасных. Даниил Уткин и Николай Комличенко провели посредственный матч, и желто-синие смотрелись ничем не лучше самарцев, а за три очка должны благодарить защитника гостей Гленна Бейла, размахивающего в своей штрафной руками, как лопастями мельницы.

ЗАХАРЯН НУЖЕН «ДИНАМО» В НАПАДЕНИИ

Тем не менее, эти две команды наверняка будут в пятерке по итогам сезона, а вот за прошлогодних призеров из «Динамо» тревожно.

Многие критикуют бело-голубых за отсутствие игры с «Зенитом», но против команды Сергея Семака, когда она играет всерьез, все выглядят тухло. Проблема скорее в том, что распалось прошлогоднее трио Фомин – Шиманьски – Моро. Это было уникальное сочетание идеально подходивших друг другу футболистов, и их сменщикам, каким бы крутым ни был Матиас Норманн, потребуется много времени, чтобы достичь того же уровня взаимодействия.

Надеюсь, что паузой Славиша Йоканович воспользуется для того, чтобы собрать пазл в центре поля без участия Арсена Захаряна, потому что все его таланты позиция в полузащите банально нивелирует. Он вынужден много бегать туда-сюда, теряя свежесть, за счет которой в прошлом так ярко шел в дриблинг, и вообще значительно реже оказывается в непосредственной близости от штрафной, отчего в последних восьми матчах не сделал ни одного (!) результативного действия и стал еще дальше от переезда в Лондон.

«СОЧИ» СЛИШКОМ ЗАВИСИМ ОТ ЛИДЕРОВ

Существуют кадровые трудности и у «Сочи», чему свидетельством домашняя ничья с «Факелом» (1:1). Хозяев сильно подкосило отсутствие дисквалифицированного Артема Макарчука на фоне травм Викторьена Ангбана и Ибрагима Цаллагова (он впервые попал в заявку, но на поле так и не вышел).

Тренерский штаб Владимира Федотова выбирал на позицию слева между Сергеем Тереховым и Никитой Бурмистровым и прогадал, поскольку перевод первого налево потребовал выпустить в центр Кирилла Кравцова. Как следствие, в первом тайме у южан не было привычного преимущества в середине поля (это после игры нам подтвердил и Александр Точилин), и только с выходом в перерыве Владислава Сарвели (Терехов вернулся в центр, а налево отправился Бурмистров) контроль наладился.

Это нормально, когда тренеры не сразу разгадывают загадку, с которой еще не сталкивались (Макарчук до сих пор игр чемпионата не пропускал), но им было бы куда проще, если бы у них было больше вариантов по исполнителям. Как показали матчи Кубка России, на молодых сочинцев вроде Кравцова, Тимофея Шипунова, Амира Батырева и Даниила Мартового рано возлагать ответственность за результат на высшем уровне, а обойма опытных игроков невелика.

БЕЗ БИКФАЛВИ НЕТ «УРАЛА»

Наверное, нельзя обойти стороной «Локомотив», оказавшийся после трети дистанции в одном очке от переходных матчей, но о его проблемах написаны миллионы слов, и ничего нового я тут не добавлю, поэтому обращу внимание на его конкурента в борьбе за выживание «Урал».

Екатеринбуржцы проиграли дома «Ахмату», прибывшему к ним в гости без главного тренера (его обязанности исполнял Юрий Нагайцев) и с экспериментальной парой в центре обороны: Антон Швец (номинальный опорник) – Марат Быстров (крайний защитник). И все равно хозяева пропустили больше, чем забили.

Этот матч показал, что без Эрика Бикфалви футболисты «Урала» – серая масса. Румын из-за повреждения попросил замену уже на 4-й минуте, и его партнеры остались в растерянности. Характера им хватает (сравняли счет на 83-й минуте), но этим их достоинства исчерпываются, и как Виктор Гончаренко будет спасать ситуацию, если основной нападающий Алексей Каштанов не может пробить вратаря с пяти метров, неясно.

БЕЗБАШЕННЫЙ «ОРЕНБУРГ» – ПРИМЕР ДЛЯ МНОГИХ

Похвалить же стоит руководство «Оренбурга», демонстрирующего всем пример того, что означает словосочетание «доверие тренеру». Марцел Личка ставит команде безбашенный футбол. Настолько, что в четырех матчах из 10 его футболисты пропускали не менее четырех (!) мячей: 2:4 от «Крыльев», 1:4 от «Спартака», 1:5 от «Локомотива» и 0:8 (!) от «Зенита». 26 пропущенных мячей (то есть по 2,6 за матч!) – с отрывом худший показатель в лиге (у «Торпедо» он равен 21).

В «Торпедо», «Химках» или «Урале» уже наверняка последовали бы оргвыводы, однако в Оренбурге не дергаются и дают чеху развлекать себя и болельщиков. Как следствие, победа в Нижнем Новгороде (2:0), 12 очков (больше, чем у «Крыльев», «Локо» или «Химок») и 9-е место в таблице, всего в паре очков от ее верхней половины.

«СПАРТАК» ХОРОШ, НО ЗАПАСА ПРОЧНОСТИ НЕ ВИДНО

Наверное, надо что-то сказать и про «Спартак», победивший в первом топ-матче сезона. Пусть, «Локо» в нынешнем виде и не является столь большой угрозой, дерби есть дерби. Пожалуй, тут буду банален – красно-белые провели очень хороший матч, в котором обязаны были выигрывать крупнее. Особое удовольствие доставляет их комбинационная игра, в которой никто из футболистов не жадничает, даже Квинси Промес.

Тем не менее, смущает финальный выхолоп. Несмотря на качественную игру, подопечные Гильермо Абаскаля допустили срывы в играх с «Динамо» (0:1) и «Ростовом» (2:4) и вполне могли потерять два очка в воскресенье, ведь у «Локо» были два железных момента, в которых выручил Александр Селихов. Спартаковцам как будто не хватает запаса прочности, чтобы заранее решать все вопросы – низкая реализация впереди и легкая тревога сзади.

Хочется верить, что виной тому высокая интенсивной игры, которую ставит испанский тренер. В завершающую стадию атаки футболисты зачастую прибегают вымотанными, отсюда низкое качество ударов и слабая реализация. Если так, то есть надежда, что со временем игроки адаптируются к объему работы, станут сильнее физически и смогут выдерживать этот темп.

НОСТАЛЬГИЯ В «ЛУЖНИКАХ»

«Торпедо» в минувшем туре подарило нам очень ностальгический матч – стадион «Лужники», победа в дерби над ЦСКА, первая для команды в РПЛ за 2667 дней… Но пока ничего, кроме славного прошлого, черно-белые предложить не могут. Как я уже говорил выше, в этот раз они откровенно отскочили.

СПЕРЦЯН И СОБОЛЕВ – ВАУ!

Герои тура: Андрей Мостовой («Зенит»), Эдуард Сперцян («Краснодар») и Александр Соболев («Спартак»).

Я очень долго не верил в зенитовца. Он хорошо смотрелся в «Сочи», но по возвращении в Петербург слишком явно проигрывал конкуренцию легионерам. Однако в этом сезоне вдруг научился пользоваться своей скоростью и стал лучше находить перспективные позиции в штрафной. Против «Динамо» Мостовой выдал не лучший матч, но забил, оказавшись в нужное время в нужном месте, и продлил результативную серию голов и передач до четырех игр (3+1).

Наряду со Сперцяном и Соболевым он демонстрирует лучший футбол в карьере. Причем двое последних впечатляют еще сильнее. Краснодарец продолжает тащить не самую громкую по именам команду в каждом матче – забивал или отдавал в семи из 10 туров и всего набил 11 (8+3) очков результативности, а всего в 2022 году Эдуард забил уже 13 мячей.

Спартаковец же научился блестяще работать корпусом, одновременно демонстрируя невероятную координацию. Он роскошно забил, развернувшись вокруг своей оси, «Зениту», а в игре с «Локо» здорово укрыл мяч от Наира Тикнизяна и метко пробил в дальний угол. Кстати, на неделе в Кубке он похожим образом «спрятал» мяч от защитника «Факела» в кубковой игре, и тогда тоже мастерски воспользовался эпизодом. То есть это системная работа, а не случайность.

Еще похвалы за игру в туре заслужили Сергей Пиняев («Крылья Советов») и Батчи («Краснодар»). Первый вышел в основе впервые после выздоровления (и второй раз в сезоне РПЛ) и забил роскошный мяч – сместился в центр и уложил мяч в дальнюю девятку. Второй запомнился невероятной настырностью (и жадностью) в матче с «Химками» (3:1). Пока анголец выглядит несколько безумным, но видно, что техникой у него все в порядке. Он еще обязательно сверкнет.

ХЛУСЕВИЧ – БОЛЕЕ ВЫНОСЛИВАЯ ВЕРСИЯ ЛОМОВИЦКОГО

Антигерои тура: Даниил Хлусевич («Спартак») и Матвей Ивахнов («Факел»).

Спартаковец выглядит инородным телом в комбинационной игре Абаскаля. Он словно более выносливая версия Александра Ломовицкого – бегает быстро и много, но по мячу бьет, как по камню, и тот летит в любую сторону, кроме необходимой. Смотреть на это физически больно, особенно после техничного умницы Айртона. Апофеоз происходящего в минувшем туре – когда Хлусевич подставился под очень перспективную передачу Квинси Промеса на другого партнера и в касание отправил мяч за лицевую.

А нападающий «Факела» «легендарно» вышел на замену на «Фиште», получив две желтые карточки за 10 минут. И это при том, что на этот период пришлись водопой и серия замен, съевшие солидную долю игрового времени.

ПРЫЖОК ЛОМАЕВА, РЫВОК БЕЗБОРОДОВА

Два самых запоминающихся момента тура. Первый: удар Даниила Уткина со своей половины поля за шиворот вышедшему из ворот Ивану Ломаеву. Вратарь рванул назад и в красивом прыжке перевел мяч на угловой. Комментатор Дмитрий Шнякин назвал эпизод «самым красивым голом сезона, который не был забит».

А еще впечатлил фантастический рывок арбитра Владислава Безбородова на 80-й минуте матча «Краснодар» - «Химки». В 49 лет рефери промчался через полполя быстрее большинства защитников гостей. Потрясающая форма!

источник: «Советский спорт»
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