Захарян все дальше от Лондона, Соболев тащит «Спартак» наверх. Впечатления от 10-го тура РПЛ

БЕЗ СРЕДНЕГО КЛАССА

Начну с общего наблюдения – колоссальной разницы в классе между командами лиги. Она, конечно, была и раньше, но никогда настолько очевидной. Показательно, что сразу четыре команды РПЛ набирают в среднем от двух очков за матч («Зенит», «Ростов», ЦСКА и «Краснодар»), а «Спартаку» для этого не хватает всего одного очка. Это вполне чемпионский график. Для сравнения, в прошлом сезоне и после 10 туров, и после 30 его выдерживал только «Зенит».

В то же время на противоположном полюсе аж у пяти команд меньше очков, чем матчей: «Локомотива», «Химок», «Факела», «Урала» и «Торпедо». Год назад на аналогичной дистанции их было столько же, но к финишу сезона с багажом менее чем в 30 очков добрались только двое (вылетевшие «Рубин» и «Арсенал»). Не исключено, что ситуация со временем выровняется и на этот раз, но слишком уж много команд, в матчах с которыми аутсайдерам рассчитывать не на что.

Ситуация, на самом деле, печальная, потому что плотность в таблице и примерное равенство большинства команд в классе были последними преимуществами РПЛ для зрителей, ведь само качество футбола, как подчеркивали еврокубки, и до всех бед было крайне низким. А еще такое положение говорит о том, что, вопреки ожиданиям, проблемы с приобретением легионеров в первую очередь ударили по бедным командам второго эшелона, тогда как гранды по-прежнему находят аргументы в переговорах с иностранцами.

ЦСКА И «РОСТОВ» НЕ УДЕРЖАТСЯ В ГОНКЕ С «ЗЕНИТОМ»

Печально и то, что преследователей у «Зенита» не предвидится. Питерцы вполноги побеждают во всех значимых матчах. В одном телеграм-канале после игры с «Динамо» всерьез запустили опрос: «Кто против чемпионов смотрелся лучше – динамовцы, «Спартак» или ЦСКА?» Хотя это все равно, что пытаться найти, какое поражение было менее нестыдным, чем мы не так давно и занимались в еврокубках.

Армейцам для погони за сине-бело-голубыми слишком не хватает стабильности. В 10 матчах они лишь дважды побеждали в двух играх подряд, а в прошедшем туре сенсационно проиграли «Торпедо» (0:1), нанеся всего один удар в створ. Справедливости ради, автозаводцам с трибун наверняка помогал Хоттабыч. Как иначе объяснить, что гости из 23 ударов лишь раз попали в створ, зато еще по разу – в штангу и перекладину, а Бактийор Зайнутдинов пробил выше ворот с метра?! Ко всем бедам Владимир Федотов потерял ключевого центрального защитника – Игорь Дивеев получил перелом большеберцовой кости и выбыл до конца года.

Благодаря этой осечке на вторую строчку поднялся «Ростов» Валерия Карпина, не потерпевший ни одного поражения на трети дистанции (6 побед и 4 ничьи). И все же натужная победа над «Крыльями Советов» (2:1) показала, что у наставника сборной России в клубе слишком короткая скамейка запасных. Даниил Уткин и Николай Комличенко провели посредственный матч, и желто-синие смотрелись ничем не лучше самарцев, а за три очка должны благодарить защитника гостей Гленна Бейла, размахивающего в своей штрафной руками, как лопастями мельницы.

ЗАХАРЯН НУЖЕН «ДИНАМО» В НАПАДЕНИИ

Тем не менее, эти две команды наверняка будут в пятерке по итогам сезона, а вот за прошлогодних призеров из «Динамо» тревожно.

Многие критикуют бело-голубых за отсутствие игры с «Зенитом», но против команды Сергея Семака, когда она играет всерьез, все выглядят тухло. Проблема скорее в том, что распалось прошлогоднее трио Фомин – Шиманьски – Моро. Это было уникальное сочетание идеально подходивших друг другу футболистов, и их сменщикам, каким бы крутым ни был Матиас Норманн, потребуется много времени, чтобы достичь того же уровня взаимодействия.

Надеюсь, что паузой Славиша Йоканович воспользуется для того, чтобы собрать пазл в центре поля без участия Арсена Захаряна, потому что все его таланты позиция в полузащите банально нивелирует. Он вынужден много бегать туда-сюда, теряя свежесть, за счет которой в прошлом так ярко шел в дриблинг, и вообще значительно реже оказывается в непосредственной близости от штрафной, отчего в последних восьми матчах не сделал ни одного (!) результативного действия и стал еще дальше от переезда в Лондон.

«СОЧИ» СЛИШКОМ ЗАВИСИМ ОТ ЛИДЕРОВ

Существуют кадровые трудности и у «Сочи», чему свидетельством домашняя ничья с «Факелом» (1:1). Хозяев сильно подкосило отсутствие дисквалифицированного Артема Макарчука на фоне травм Викторьена Ангбана и Ибрагима Цаллагова (он впервые попал в заявку, но на поле так и не вышел).

Тренерский штаб Владимира Федотова выбирал на позицию слева между Сергеем Тереховым и Никитой Бурмистровым и прогадал, поскольку перевод первого налево потребовал выпустить в центр Кирилла Кравцова. Как следствие, в первом тайме у южан не было привычного преимущества в середине поля (это после игры нам подтвердил и Александр Точилин), и только с выходом в перерыве Владислава Сарвели (Терехов вернулся в центр, а налево отправился Бурмистров) контроль наладился.

Это нормально, когда тренеры не сразу разгадывают загадку, с которой еще не сталкивались (Макарчук до сих пор игр чемпионата не пропускал), но им было бы куда проще, если бы у них было больше вариантов по исполнителям. Как показали матчи Кубка России, на молодых сочинцев вроде Кравцова, Тимофея Шипунова, Амира Батырева и Даниила Мартового рано возлагать ответственность за результат на высшем уровне, а обойма опытных игроков невелика.

БЕЗ БИКФАЛВИ НЕТ «УРАЛА»

Наверное, нельзя обойти стороной «Локомотив», оказавшийся после трети дистанции в одном очке от переходных матчей, но о его проблемах написаны миллионы слов, и ничего нового я тут не добавлю, поэтому обращу внимание на его конкурента в борьбе за выживание «Урал».

Екатеринбуржцы проиграли дома «Ахмату», прибывшему к ним в гости без главного тренера (его обязанности исполнял Юрий Нагайцев) и с экспериментальной парой в центре обороны: Антон Швец (номинальный опорник) – Марат Быстров (крайний защитник). И все равно хозяева пропустили больше, чем забили.

Этот матч показал, что без Эрика Бикфалви футболисты «Урала» – серая масса. Румын из-за повреждения попросил замену уже на 4-й минуте, и его партнеры остались в растерянности. Характера им хватает (сравняли счет на 83-й минуте), но этим их достоинства исчерпываются, и как Виктор Гончаренко будет спасать ситуацию, если основной нападающий Алексей Каштанов не может пробить вратаря с пяти метров, неясно.

БЕЗБАШЕННЫЙ «ОРЕНБУРГ» – ПРИМЕР ДЛЯ МНОГИХ

Похвалить же стоит руководство «Оренбурга», демонстрирующего всем пример того, что означает словосочетание «доверие тренеру». Марцел Личка ставит команде безбашенный футбол. Настолько, что в четырех матчах из 10 его футболисты пропускали не менее четырех (!) мячей: 2:4 от «Крыльев», 1:4 от «Спартака», 1:5 от «Локомотива» и 0:8 (!) от «Зенита». 26 пропущенных мячей (то есть по 2,6 за матч!) – с отрывом худший показатель в лиге (у «Торпедо» он равен 21).

В «Торпедо», «Химках» или «Урале» уже наверняка последовали бы оргвыводы, однако в Оренбурге не дергаются и дают чеху развлекать себя и болельщиков. Как следствие, победа в Нижнем Новгороде (2:0), 12 очков (больше, чем у «Крыльев», «Локо» или «Химок») и 9-е место в таблице, всего в паре очков от ее верхней половины.

«СПАРТАК» ХОРОШ, НО ЗАПАСА ПРОЧНОСТИ НЕ ВИДНО

Наверное, надо что-то сказать и про «Спартак», победивший в первом топ-матче сезона. Пусть, «Локо» в нынешнем виде и не является столь большой угрозой, дерби есть дерби. Пожалуй, тут буду банален – красно-белые провели очень хороший матч, в котором обязаны были выигрывать крупнее. Особое удовольствие доставляет их комбинационная игра, в которой никто из футболистов не жадничает, даже Квинси Промес.

Тем не менее, смущает финальный выхолоп. Несмотря на качественную игру, подопечные Гильермо Абаскаля допустили срывы в играх с «Динамо» (0:1) и «Ростовом» (2:4) и вполне могли потерять два очка в воскресенье, ведь у «Локо» были два железных момента, в которых выручил Александр Селихов. Спартаковцам как будто не хватает запаса прочности, чтобы заранее решать все вопросы – низкая реализация впереди и легкая тревога сзади.

Хочется верить, что виной тому высокая интенсивной игры, которую ставит испанский тренер. В завершающую стадию атаки футболисты зачастую прибегают вымотанными, отсюда низкое качество ударов и слабая реализация. Если так, то есть надежда, что со временем игроки адаптируются к объему работы, станут сильнее физически и смогут выдерживать этот темп.

НОСТАЛЬГИЯ В «ЛУЖНИКАХ»

«Торпедо» в минувшем туре подарило нам очень ностальгический матч – стадион «Лужники», победа в дерби над ЦСКА, первая для команды в РПЛ за 2667 дней… Но пока ничего, кроме славного прошлого, черно-белые предложить не могут. Как я уже говорил выше, в этот раз они откровенно отскочили.

СПЕРЦЯН И СОБОЛЕВ – ВАУ!

Герои тура: Андрей Мостовой («Зенит»), Эдуард Сперцян («Краснодар») и Александр Соболев («Спартак»).

Я очень долго не верил в зенитовца. Он хорошо смотрелся в «Сочи», но по возвращении в Петербург слишком явно проигрывал конкуренцию легионерам. Однако в этом сезоне вдруг научился пользоваться своей скоростью и стал лучше находить перспективные позиции в штрафной. Против «Динамо» Мостовой выдал не лучший матч, но забил, оказавшись в нужное время в нужном месте, и продлил результативную серию голов и передач до четырех игр (3+1).

Наряду со Сперцяном и Соболевым он демонстрирует лучший футбол в карьере. Причем двое последних впечатляют еще сильнее. Краснодарец продолжает тащить не самую громкую по именам команду в каждом матче – забивал или отдавал в семи из 10 туров и всего набил 11 (8+3) очков результативности, а всего в 2022 году Эдуард забил уже 13 мячей.

Спартаковец же научился блестяще работать корпусом, одновременно демонстрируя невероятную координацию. Он роскошно забил, развернувшись вокруг своей оси, «Зениту», а в игре с «Локо» здорово укрыл мяч от Наира Тикнизяна и метко пробил в дальний угол. Кстати, на неделе в Кубке он похожим образом «спрятал» мяч от защитника «Факела» в кубковой игре, и тогда тоже мастерски воспользовался эпизодом. То есть это системная работа, а не случайность.

Еще похвалы за игру в туре заслужили Сергей Пиняев («Крылья Советов») и Батчи («Краснодар»). Первый вышел в основе впервые после выздоровления (и второй раз в сезоне РПЛ) и забил роскошный мяч – сместился в центр и уложил мяч в дальнюю девятку. Второй запомнился невероятной настырностью (и жадностью) в матче с «Химками» (3:1). Пока анголец выглядит несколько безумным, но видно, что техникой у него все в порядке. Он еще обязательно сверкнет.

ХЛУСЕВИЧ – БОЛЕЕ ВЫНОСЛИВАЯ ВЕРСИЯ ЛОМОВИЦКОГО

Антигерои тура: Даниил Хлусевич («Спартак») и Матвей Ивахнов («Факел»).

Спартаковец выглядит инородным телом в комбинационной игре Абаскаля. Он словно более выносливая версия Александра Ломовицкого – бегает быстро и много, но по мячу бьет, как по камню, и тот летит в любую сторону, кроме необходимой. Смотреть на это физически больно, особенно после техничного умницы Айртона. Апофеоз происходящего в минувшем туре – когда Хлусевич подставился под очень перспективную передачу Квинси Промеса на другого партнера и в касание отправил мяч за лицевую.

А нападающий «Факела» «легендарно» вышел на замену на «Фиште», получив две желтые карточки за 10 минут. И это при том, что на этот период пришлись водопой и серия замен, съевшие солидную долю игрового времени.

ПРЫЖОК ЛОМАЕВА, РЫВОК БЕЗБОРОДОВА

Два самых запоминающихся момента тура. Первый: удар Даниила Уткина со своей половины поля за шиворот вышедшему из ворот Ивану Ломаеву. Вратарь рванул назад и в красивом прыжке перевел мяч на угловой. Комментатор Дмитрий Шнякин назвал эпизод «самым красивым голом сезона, который не был забит».

А еще впечатлил фантастический рывок арбитра Владислава Безбородова на 80-й минуте матча «Краснодар» - «Химки». В 49 лет рефери промчался через полполя быстрее большинства защитников гостей. Потрясающая форма!