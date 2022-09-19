Карась клюет. Почему судейство матча «Динамо» - «Зенит» привело к скандалу

Судейство арбитра ФИФА Сергея Карасева в матче «Динамо»-«Зенит» (0:2) стало одной из самых обсуждаемых тем по итогам тура. Недовольство работой судейской бригады синхронно выразили главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович и представители топ-менеджмента клуба, а полузащитник Денис Макаров даже получил вызов в КДК РФС за предложение боковому арбитру купить билеты в цирк. В то же время, глава Экспертно-судейской комиссии Павел Каманцев заступился за Карасева, отметив, что арбитр «в целом справился с матчем» и «не принимал неверный решений в ключевых моментах». В «Динамо» же обратили внимание не на конкретные ключевые эпизоды, а на разницу в трактовке схожих моментов во время всей игры.

Нельзя не напомнить о том, что Карасев судил игру «Динамо»-«Зенит» в третий раз подряд (результаты – две победы «Зенита» и ничья). Кажется, такая серия - уникальный случай. Вполне возможно, что «хет-трик» из назначений Карасева сам по себе стал катализатором негатива, ведь к работе арбитра у динамовцев возникали претензии и после предыдущих встреч с петербуржцами, а также после двух матчей со «Спартаком». На играх с красно-белыми в сезоне-2022/23 тоже работал Карасев – осенью он не свистнул после того как Соболев нокаутировал ногой в голову Евгеньева после чего динамовцы пропустили гол, а весной удалил динамовца Варелу уже в первом тайме.

Трудно представить, что в российском футболе нет арбитров кроме Карасева, способных отработать игру уровня «Динамо»-«Зенит» и «Динамо»-«Спартак». Почему надо было идти на репутационные риски и снова нервировать один из клубов в знаковой игре – большущий вопрос к руководителям отечественного судейства.

Тем не менее, выбор был в очередной раз сделан в пользу Карасева. Чтобы оценить правомерность возмущения динамовцев его работой, редакция «Советского спорта» внимательно пересмотрела матч, оценив каждый мелкий эпизод, и дополнительно проконсультировалась с рядом бывших судей и экспертов в области судейства.

В итоге мы отметили для себя более 15 эпизодов игры. Большинство из них можно назвать второстепенными с точки зрения драматургии матча. Каждый такой момент сам по себе точно не является скандальным и не оказал прямого влияния на результат. Однако если рассмотреть все эпизоды как единое целое, то позиция «Динамо» становится гораздо более понятной: схожие моменты арбитр действительно оценивал порой совершенно по-разному. Вот несколько ключевых пунктов для изучения.

1.Ряд спорных, пограничных моментов Карасёв трактовал в одну сторону.

9:17. Не зафиксирован фол Барриоса в центре поля. При свистке игрок должен был получить гарантированную желтую карточку за срыв перспективной атаки.

18:12 и 20:24. Вендел не борется за верховой мяч, при этом делает легкое движение корпусом в Норманна. В воздухе этого достаточно, чтобы потерять равновесие. Второй схожий эпизод - с участием Касьерры. Здесь можно отметить последовательность рефери – он не свистит. Но вообще по таким моментам чаще фиксируется фол.

85:30. Странный угловой удар в пользу «Зенита», когда «Динамо» надо было отыгрываться. Касания защитника не было.

91:24. Спорная ситуация с участием динамовца Гладышева – очень похоже на угловой, но решение в пользу «Зенита», назначен удар от ворот. Значит, гостям точно не залетит со стандарта. Да еще и в следующей атаке «Зенит» забивает второй гол.

2.Неправильная позиция главного судьи при развитии атаки.

Дважды рефери занимал неудачную позицию, которая отличается от рекомендованной. Следствие ли это плохой формы или намеренное стояние, сказать сложно. Но в первом случае на 01:25 в момент передачи он должен был сделать ускорение влево по диагонали.

Во втором на 15:58 - не нужно было перебегать атаку, следовало дождаться развития в «обратной диагонали», рядом с ассистентом.

3.Взаимодействие в бригаде.

02:36. Смолов попал в офсайд. Карасев зачем-то советует ассистенту поднимать флаг раньше, хотя тот действует по рекомендации. Выглядит странно и необычно, хотя со стороны команд придраться здесь, наверное, не к чему.

4.Легкие толчки в спину трактуются по-разному. В том числе так был забит гол,

Очень похожие поступки - легкие толчки в спину - арбитр трактовал абсолютно по-разному. При оценке эпизодов становится совершенно ясно: борьба в одну сторону была разрешена, в другую - нет. К примеру, после двух фолов Норманна за легкие толчки логично было бы свистнуть, когда Сергеев легонько толкал самого норвежца. Но свисток не прозвучал – «Зенит» забил гол в этой атаке.

Многие другие схожие эпизоды после трактовались в 90% случаев в одну сторону. Соотношение явно нездоровое. Ряд экспертов считает, что фол при первом голе «Зенита» фиксировать все-таки не следовало. Но к Карасеву все равно возникает вопрос: почему тогда он был не последователен и в схожих эпизодах наказывал фолами «Динамо». Отсюда, в том числе, и счет по фолам 18:5 в пользу хозяев.

5.Каточки за срыв атак.

4:15 – арбитр после нарушения дает продолжить атаку «Динамо», хотя она в результате она захлебнулась, и явной перспективы ее развития не было. Через секунду-две Карасев мог вернуть фол и показать желтую за срыв перспективной атаки. Ведь если бы не тот фол, «Динамо» убегало бы в атаку «три в два».

Сравните с эпизодом на 30:48. Нарушение на зенитовце происходит в той же точке, могла развиться атака «два в два». Решение - ЖК динамовцу.

6. Сравним реакцию на несогласие игроков с решением арбитра.

Зенитовцы Ловрен и Мостовой (причем дважды) жестами и словами бурно выражали несогласие с решениями рефери, но желтых карточек не получили. А вот Захарян «горчичник» увидел, хотя особых жестов с его стороны в адрес арбитров не было. Видимо, только слова, сказанные ассистенту, и нервная реакция в сторону углового флажка. Эмоции, к слову, можно было понять – Арсен в том эпизоде получил болезненый удар по ноге, чему (по словам члена совета директоров «Динамо» Дмитрия Гафина) есть доказательство в виде кровавой ссадины. Однако Захарян получил карточку, а игроки «Зенита» – нет. Арбитр вновь был непоследователен.

По итогам нашего анализа следует признать: арбитра невозможно упрекнуть в ошибках в ключевых эпизодах, что делает бессмысленным возможное обращение в ЭСК. Однако очевидны непоследовательность, разница в трактовках схожих эпизодов и принятие мелких решений преимущественно в пользу «Зенита». Но не хочется обвинять одного из лучших российских рефери в предвзятости. Хочется надееться, что просто таков уровень работы Карасева на данный момент.

«Не хочу сказать, что Карасев кому-то намеренно помогал, - отметил в разговоре с «Советским Спортом» один из экспертов по судейству, пожелавший сохранить инкогнито. – Но в целом, абстрагируясь от конкретной игры, помощь со стороны рефери далеко не всегда выражается в красных карточках, пенальти и других ключевых решениях. Разная трактовка эпизодов в центре поля в спорных ситуациях, умение придержать атаку, назначить удар от ворот вместо углового… Так обычно и работает грамотное лояльное судейство. Профессионалы не оставляют улик».

Впрочем, даже если согласиться с фактом «нелояльного судейства», качество игры «Динамо» вызвало вопросы. Бело-голубым только предстоит понять, как вернуть яркий футбол образца прошлой осени. Хорошо, что это понимает и руководство клуба, которое открыто говорит о том что необходимо в первую очередь улучшать игру и не жаловаться на гегемонию Зенита и потери в результате массового отъезда иностранцев. Пока что «Зенит» выглядит заметно сильнее команды, которая большую часть прошлого сезона боролась с сине-бело-голубыми за золото. И петербуржцам вряд ли нужна была еще и помощь судьи, чтобы доказать в очередной раз свое превосходство.

* Все скриншоты с видео телеканала «Матч Премьер»