Воспитанник «Зенита» Сазонов предпочел сборной России Грузию. Таких историй будет все больше?

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Чемпионат России ушел на паузу на матчи сборных, но футболисты продолжают держать болельщиков в тонусе. В понедельник вдруг обнаружилось, что защитник «Динамо» Саба Сазонов российской молодежке предпочел грузинскую.

Выбор у него появился не так давно, хотя вызова футболист ждал как минимум полгода. Коллеги с «Матч ТВ» напоминают, что еще в январе Сазонов выражал желание выходить в футболке с двуглавым орлом на груди: «Конечно, хотелось бы заиграть за сборную России, потому что я воспитанник именно российской школы футбола».

Тогда он уточнял, что с ним связывались представители и нашей, и грузинской молодежек, но конкретного вызова, по крайней мере, от РФС, видимо, не получал. Спустя восемь месяцев ситуация изменилась – запрос прислали сразу обе федерации. Например, на сайте РФС 15 сентября был опубликован список футболистов на учебно-тренировочный сбор в Белоруссии (россияне сыграют сразу два матча со сверстниками из этой страны), в котором Сазонов идет первым упомянутым защитником.

САЗОНОВ ДАВАЛ СОГЛАСИЕ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖКЕ?

Пожалуй, этот момент является определяющим в оценке происходящего, поскольку сам факт его выбора в пользу той или иной команды является исключительно его делом. Судя по всему, игрок обороны подтвердил российской стороне согласие на приезд в сборную. Во всяком случае, по словам главного тренера отечественной молодежки Михаила Галактионова, он «до последнего дня находился на связи с административным штабом». То есть для тренерского штаба отказ Сазонова стал большим сюрпризом.

«Сазонов наряду с другими игроками футбольного клуба «Динамо» получил вызов в молодежную сборную России на прошлой неделе. После окончания очередного тура РПЛ тренерский и административный штабы команды ждали привычного заезда футболистов на базу в Новогорске. Все игроки прибыли вовремя, за исключением Сазонова.

В понедельник утром футболист сообщил менеджеру сборной о том, что он не приедет, хотя до последнего дня находился на связи с административным штабом. Мы не хотим обсуждать личное решение игрока выступать за другую национальную федерацию, так как это его личное желание. Но мы категорически не приемлем такого поведения игрока по отношению к сборной России», – приводит слова Галактионова ТАСС.

Если Сазонов и правда ранее подтверждал согласие выступать за одну команду, а потом без предупреждения передумал, то раздражение 38-летнего специалиста можно понять.

ПОЧЕМУ САЗОНОВ ПЕРЕДУМАЛ?

По информации «Чемпионата», на административном уровне российская сторона опередила конкурентов в работе над привлечением футболиста в свои ряды, однако реального вызова до сей поры не было. РФС лишь запрашивал его паспортные данные и прочую необходимую документацию.

В свою очередь, футболист долго ждал конкретных действий, не собираясь отказываться от своих планов, озвученных в январе, но так и не дождался. «Вскоре на игрока вышла грузинская федерация, которая проявила себя гораздо активнее — пригласила игрока в Грузию, объяснила ему перспективы», - цитирует свой источник «Чемпионат». Такое отношение и подкупило игрока, поэтому, когда пришло предложение от штаба Галактионова, Сазонов уже определился с будущим.

Впрочем, эта версия немного не стыкуется со словами Галактионова о том, что защитник был на связи с административным штабом. Тут или игрок повел себя некорректно, введя других в заблуждение, либо тренер не вполне корректно донес до нас информацию.

РОССИЯ ОКОНЧАТЕЛЬНО УПУСТИЛА САЗОНОВА?

Нет. По правилам ФИФА, смена футбольного гражданства невозможна только в том случае, если игрок провел официальный матч за первую сборную. Но это не наша ситуация, ведь игрок вызван в молодежку, которой в сентябре предстоят две товарищеские игры – 24-го с Португалией и 27-го с Турцией.

Не все будет кончено и в том случае, если он сыграет за молодежку в официальной игре, поскольку тогда ФИФА хотя и зафиксирует его футбольное гражданство, но еще позволит ему его один раз сменить.

Так что если Сазонова в эту паузу не привлекут в национальную команду Грузии (а ведь могут это сделать специально, чтобы «закрепить» за собой футболиста) и не заиграют в официальных матчах с Македонией и Гибралтаром в Лиге наций, то шанс вернуть футболиста у РФС еще будет.

КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ ИМЕЕТ К ГРУЗИИ САЗОНОВ?

Одновременно прямое и косвенное. Он родился в Санкт-Петербурге и футболу учился в академии «Зенита» (в «Динамо» перешел прошлым летом), однако имеет грузинские корни по матери.

«Я наполовину грузин по маминой линии. Родители познакомились в Петербурге, куда мама переехала из Грузии, – у них, кстати, 29 января был праздник, 20 лет со дня встречи. Папа был младше, влюбился в нее, начал ухаживать, добиваться. Через год родился я, еще через год – мой брат Давид. А меня назвали Саба – мама с папой решили: раз у сына будет русская фамилия, Сазонов, то имя должно быть грузинское.

Я очень люблю Грузию, скучаю по ней. Уже третий год не получается съездить туда из-за плотной занятости, а теперь и пандемии. А в детстве мы с братом даже некоторое время жили там – родители специально делали так, чтобы мы чувствовали себя как дома в обеих странах и оба языка были для нас родными.

Мама родом из Самтредиа, но родня разбросана по всей стране: от Тбилиси до Батуми. Куда бы ты ни приехал, заходишь в любой дом, а там, скорее всего, твой какой-нибудь четвероюродный брат по линии сестры маминой бабушки. И как только слышат, что ты сын Нино Нишнианидзе, сразу усаживают за стол, на котором такое количество еды, которое в России можно было бы съесть за месяц. И отказаться нельзя – это неуважение, да и вкусно», – рассказывал Сазонов пресс-службе «Зенита».

КАК ЭТО РЕШЕНИЕ СКАЖЕТСЯ НА ЕГО ИГРЕ В «ДИНАМО»?

Сазонов пробился в основу весной, после того, как из обоймы выпал Иван Ордец, правда, до прихода Славиши Йокановича был скорее игроком ротации. А вот в новом сезоне, когда одновременно разъехались Роман Евгеньев и Фабиан Бальбуэна, пропустил только два тура и по оценкам Whoscored (6,88) входит в топ-5 лучших игроков команды.

Вряд ли на его перспективах в «Динамо» скажется и тот факт, что теперь игрок получит в России статус легионера. Все-таки с нового сезона лимит расширили до такой степени, что в него трудно не вписаться, особенно в нынешних условиях, когда в РПЛ едут без особого энтузиазма.

Сам Сазонов покидать «Динамо» не намерен.

КАК КО ВСЕМУ К ЭТОМУ ОТНОСИТЬСЯ?

В контексте Сазонова – равнодушно. Мне уже довелось прочесть комментарий одного из экс-тренеров российских юношеских команд различных возрастов Дмитрия Хомухи о том, что парень «не все до конца понял в жизни: кто его воспитал, кто его подготовил, сколько сил Россия потратила на его подготовку». Однако странно слушать мнение человека, который сам в свое время выбрал выступления за сборную Туркмении…

В целом, если защитнику не чужда эта страна (и он этого никогда не скрывал), и считает, что в сборной Грузии ему будет комфортно, что в этом плохого?

Беспокоят же два нюанса, имеющих прямое отношение к сборной России. Во-первых, она не проводит официальные матчи, не участвует в отборах на чемпионаты мира и Европы и когда по-настоящему вернется в международный футбол – неизвестно, а потому такие истории мы будем встречать все чаще.

Во-вторых, показательным в этой истории является тот факт, что грузины оказались просто настойчивее в желании заполучить футболиста, тогда как РФС был так уверен в себе, что шел исключительно официальными тропами – запрашивал документы, оформлял вызовы, «был на связи». Но не был при этом достаточно человечен и убедителен.

Можно предположить, что это исключительно история Сазонова, но ведь всего год назад сборная России похожим образом прошляпила уроженца Ставрополя, воспитанника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, настрелявшего в 2022 году уже 13 мячей. В 10 турах нынешнего сезона он набил 11 (8+3) очков результативности, и сложно поверить, чтобы не получил вызова от Валерия Карпина, если бы уже не был заигран за сборную Армении. На мой взгляд, то упущение было куда весомее, ведь, в отличие от Сазонова, он действительно тащит команду в верхнюю пятерку.

Поэтому нашим футбольным властям пора сесть и задуматься: что надо сделать, чтобы таких историй не становилось все больше?

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