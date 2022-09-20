Дмитрий Селюк: Не переживайте за Дзюбу – наберет форму, будет играть, еще чемпионом Турции станет

ТРЕВОЖНО ЗА АРТЕМА

В матче 7-го тура «Адану Демирспор» без проблем обыграл на выезде «Антальяспор» - 3:0. Дзюба на замену не вышел, зато вышел его конкурент норвежец Фредрик Гульбрандсен и забил гол.

Автор этих строк считает, что Артему срочно нужно набирать форму. Необходимо быстро переломить ситуацию, за границей не любят долго ждать, в Турции – тем более.

Кто-то скажет, чего это автор так переживает за Дзюбу, к которому в России неоднозначное отношение?

Переживаю, потому что считаю Артема сильнейшим футболистом и лучшим нападающим с российским паспортом последних примерно пяти лет.

А насчет отношения – он веселый, совершенно нормальный парень, балагур, иногда где-то ляпнет лишнего. Это, что повод его хейтить?

Следующий матч «Адану Демирспор» играет дома с грандом турецкого футбола «Галатасараем». Если б Винченцо Монтелла выпустил Артема хотя бы на замену, а тот забил бы. Это было бы просто здорово.

ПОВОДОВ ДЛЯ ПАНИКИ НЕТ

Футбольный агент Дмитрий Селюк, который тоже считает Дзюбу нападающим очень хорошего класса, считает, что поводов для беспокойства нет.

- Не о чем волноваться, Артему надо набрать форму, адаптироваться к чемпионату и все будет нормально, - говорит Селюк.

- Пока его команда после двух побед подряд без Дзюбы вышла в лидеры. А если сгнобят на лавке? Никто там с ним цацкаться не будет: приехал в статусе звезды – давай результат.

- Уже на зря приехал: глядишь, чемпионом Турции станет, - смеется Дмитрий. – Но, если на скамейке игроки такого уровня сидят, это очень здорово помогает в тренировочном процессе, поднимает уровень команды.

- Монтелла выпустил норвежца, а тот забил. Это тревожный сигнал.

- Слушайте, Артем приехал в Турцию в плохой форме. Предсезонку с командой он не проходил, а бегал по кругу у Слуцкого. Чудес не бывает. Думаю, сейчас Артем интенсивно набирает форму. Ничего страшного пока не происходит - будет играть.