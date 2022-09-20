СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Дмитрий Селюк: Не переживайте за Дзюбу – наберет форму, будет играть, еще чемпионом Турции станет

Артем Дзюба уже второй матч «Адану Демирспора» провел на скамейке запасных. А тем временем его команда в обеих играх без российского нападающего одержала победы и возглавила турнирную таблицу чемпионата Турции.
Дмитрий Селюк: Не переживайте за Дзюбу – наберет форму, будет играть, еще чемпионом Турции станет
20 сентября 2022 14:30
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК "Адана Демиспор"

ТРЕВОЖНО ЗА АРТЕМА

В матче 7-го тура «Адану Демирспор» без проблем обыграл на выезде «Антальяспор» - 3:0. Дзюба на замену не вышел, зато вышел его конкурент норвежец Фредрик Гульбрандсен и забил гол.

Автор этих строк считает, что Артему срочно нужно набирать форму. Необходимо быстро переломить ситуацию, за границей не любят долго ждать, в Турции – тем более.

Кто-то скажет, чего это автор так переживает за Дзюбу, к которому в России неоднозначное отношение?

Переживаю, потому что считаю Артема сильнейшим футболистом и лучшим нападающим с российским паспортом последних примерно пяти лет.

А насчет отношения – он веселый, совершенно нормальный парень, балагур, иногда где-то ляпнет лишнего. Это, что повод его хейтить?

Следующий матч «Адану Демирспор» играет дома с грандом турецкого футбола «Галатасараем». Если б Винченцо Монтелла выпустил Артема хотя бы на замену, а тот забил бы. Это было бы просто здорово.

ПОВОДОВ ДЛЯ ПАНИКИ НЕТ

Футбольный агент Дмитрий Селюк, который тоже считает Дзюбу нападающим очень хорошего класса, считает, что поводов для беспокойства нет.

- Не о чем волноваться, Артему надо набрать форму, адаптироваться к чемпионату и все будет нормально, - говорит Селюк.

- Пока его команда после двух побед подряд без Дзюбы вышла в лидеры. А если сгнобят на лавке? Никто там с ним цацкаться не будет: приехал в статусе звезды – давай результат.

- Уже на зря приехал: глядишь, чемпионом Турции станет, - смеется Дмитрий. – Но, если на скамейке игроки такого уровня сидят, это очень здорово помогает в тренировочном процессе, поднимает уровень команды.

- Монтелла выпустил норвежца, а тот забил. Это тревожный сигнал.

- Слушайте, Артем приехал в Турцию в плохой форме. Предсезонку с командой он не проходил, а бегал по кругу у Слуцкого. Чудес не бывает. Думаю, сейчас Артем интенсивно набирает форму. Ничего страшного пока не происходит - будет играть.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Дмитрий Селюк: Не переживайте за Дзюбу – наберет форму, будет играть, еще чемпионом Турции станет
Дмитрий Селюк: Не переживайте за Дзюбу – наберет форму, будет играть, еще чемпионом Турции станет
Артем Дзюба уже второй матч «Адану Демирспора» провел на скамейке запасных. А тем временем его команда в обеих играх без российского нападающего одержала победы и возглавила турнирную таблицу чемпионата Турции.
20.09.2022 14:30
Футбол
автор: Юрий Волохов
Воспитанник «Зенита» Сазонов предпочел сборной России Грузию. Таких историй будет все больше?
Воспитанник «Зенита» Сазонов предпочел сборной России Грузию. Таких историй будет все больше?
Уроженца Петербурга привлекли отношение и активность грузинской федерации, но он еще сможет поменять решение.
19.09.2022 18:57
Футбол
автор: Артем Зибрак
Карась клюет. Почему судейство матча «Динамо» - «Зенит» привело к скандалу
Карась клюет. Почему судейство матча «Динамо» - «Зенит» привело к скандалу
Разобрали работу рефери Сергея Карасева под микроскопом.
19.09.2022 18:44
Футбол
Захарян все дальше от Лондона, Соболев тащит «Спартак» наверх. Впечатления от 10-го тура РПЛ
Захарян все дальше от Лондона, Соболев тащит «Спартак» наверх. Впечатления от 10-го тура РПЛ
Субъективный взгляд обозревателя «Советского спорта» Артема Зибрака на заключительный перед паузой на матчи сборных тур чемпионата России.
19.09.2022 16:29
Футбол
автор: Артем Зибрак
Дмитрий Селюк: Если поставить задачу «Зениту» выиграть чемпионат к зиме – выиграет
Дмитрий Селюк: Если поставить задачу «Зениту» выиграть чемпионат к зиме – выиграет
Вчера завершился 10-й тур РПЛ. Из неожиданных результатов – проигрыш ЦСКА «Торпедо», а «Спартак», наконец, прервал серию из трех поражений, победив «Локомотив» - 1:0.
19.09.2022 15:00
Футбол
автор: Юрий Волохов
Дзюба «прирос» к лавке? Артему нужно срочно переломить ситуацию. В Турции ждать не любят
Дзюба «прирос» к лавке? Артему нужно срочно переломить ситуацию. В Турции ждать не любят
Второй матч «Адану Демирспор» в чемпионате Турции провел без Артема Дзюбы. Экс-капитан сборной России был в заявке, но на поле так и не вышел. А его команда в матче 7-го тура без проблем обыграла на выезде «Антальяспор» - 3:0.
19.09.2022 14:06
Футбол
автор: Юрий Волохов
Европейский уик-энд: букет неожиданностей
Европейский уик-энд: букет неожиданностей
За прошедшие выходные прошли сотни матчей в самых разных чемпионатах Европы.
19.09.2022 11:56
Футбол
автор: Никита Шмытов
Возвращаясь к теме. Что на самом деле происходило с футболкой новичка «Локо»?
Возвращаясь к теме. Что на самом деле происходило с футболкой новичка «Локо»?
История, вброшенная журналистами об игроке «Локомотива», из-за неточностей перевода обросла несуществующими подробностями и нюансами. «Советский спорт», признаемся, тоже «повелся». Отделяем правду от вымыслов и фейковых наслоений.
19.09.2022 11:26
Футбол
автор: Николай Яременко
Чемпионат аутсайдеров
Чемпионат аутсайдеров
В РПЛ интрига осталась только в нижней части таблицы.
19.09.2022 10:12
Футбол
автор: Кирилл Шулика
«Реал» на классе убрал «Атлетико», Винисиус танцем отпраздновал гол Родриго
«Реал» на классе убрал «Атлетико», Винисиус танцем отпраздновал гол Родриго
Команда Диего Симеоне 90 минут билась в закрытые двери и пропустила две разящие контратаки. Вальверде забил уже 4-й мяч в сезоне.
19.09.2022 09:27
Футбол
автор: Артем Зибрак
Свершилось: Месси обошел Роналду по голам с игры! Главные цифры футбольного уик-энда
Статистические итоги очередных туров национальных чемпионатов.
Похоже, «Зенит» решил играть одними иностранцами. Зачем Малком и Клаудиньо оформляют российские паспорта
Бразильцы Малком и Клаудиньо захотели получить российское гражданство. Новость неожиданная, но ее уже подтвердили в «Зените».
Даешь финал Трусова — Валиева! Что нового в фигурном катании
Несмотря на санкции, у российских фигуристов в новом сезоне будет много соревнований: кроме национального чемпионата и этапов Кубка страны, переименованного в Гран-при, планируются еще несколько турниров экспериментального, коммерческого формата.
Покажем, что сборная жива! Доедет ли до Бишкека команда Карпина?
Чемпионат страны встал на паузу, и нам впервые за несколько месяцев предстоит вспомнить уже забытые слова – игра сборной России.
Место Кокорина в «Спартаке» пусто не бывает. Обзор футбольных мемов
Главные новости футбольного уик-энда в картинках и видосиках.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 19.09.2022: на кону 4 150 000 рублей!
19 сентября 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Братья НеГазоли и американец из Казани. Как Испания выиграла Евробаскет командой без звезд
В Берлине завершился чемпионат Европы: в финальном матче испанские баскетболисты победили сборную Франции – 88:76.
«Никто не из руководства не давил на меня из-за моего имени». Педриньо — после поражения «Локомотива» от «Спартака»
Нападающий «Локомотива» Педро Габриэл (Педриньо) после матча 10-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1) еще раз прокомментировал историю со своим именем на футболке.
«Бальде написал сообщение и извинился». Наиль Умяров — после победы «Спартака» над «Локомотивом»
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров подвел итоги матча 10-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:0).
«Спартак» в погоне, «Локомотив» в агонии! Каким получилось очередное московское дерби
В 10-м туре РПЛ железнодорожники в гостях уступили красно-белым (0:1).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика