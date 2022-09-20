«Наши» в Европе: Хвича и Бийол сделали по голу в ворота миланских грандов

АНГЛИЯ

В сентябре еще два футболиста с «российским» прошлым оказались в АПЛ – находившийся после ухода из «Лестера» экс-вратарь «Локомотива» Элдин Якупович подписал контракт с «Эвертоном», а промелькнувший в «Анжи» полузащитник Виллиан вернулся в Лондон, где выступал за «Челси» и «Арсенал», играть за «Фулхэм».

Первый впервые попал в заявку на матч, но на поле не вышел, а вот бразилец помог новым партнерам одержать победу в Ноттингеме, так или иначе приняв участие во всех трех голах, забитых с 54-й по 60-ю минуту. Сначала его точная подача с углового на Олуватосина Адарабиойо привела к ответному голу, затем он отметился предголевой передачей на фланге (хотя на самом деле, гол – полностью заслуга классно пробившего издалека Жоау Палиньи), а в довершение классно увел за собой из центра обороны Ренана Лоди, освободив зону для забегавшего Харрисона Рида. Так вингер решает на опыте, даже когда не касается мяча.

ИСПАНИЯ

В ла лиге у обоих памятных нам игроков были большие матчи против грандов. Аксель Витсель в мадридском дерби традиционно вышел в центре обороны «Атлетико», но не сумел уберечь ворота от настырных Родриго и Федерико Вальверде, хотя прямой его вины в обоих пропущенных мячах и не было.

А Эсекьель Понсе воочию увидел «Камп Ноу», на котором его «Эльче» получил безапелляционные 0:3. Справедливости ради, с 14-й минуты гости играли в меньшинстве. Сам аргентинец вышел на последние 22 минуты и совершил за это время всего 10 касаний, но с нынешней «Барсой» совладать тяжело любому. И всего же одно очко и последнее место в таблице должны насторожить болельщиков «Эльче».

ГЕРМАНИЯ

В бундеслиге у «наших» игроков дела тоже идут неважно. Выделяется разве что Чидера Эджуке, отметившийся результативной передачей во втором туре подряд. В тот раз он помог «Герте» взять очко в игре с «Байером» (2:2), а теперь чуть не принес победу над «Майнцем» (1:1), сравнявшим счет на четвертой добавленной минуте. Нигериец был самым активным в своей команде, нанес половину ударов берлинцев (два из четырех) и технично с места набросил мяч на голову Луке Тоссару.

Очень достойный матч провел и одноклубник Эджуке защитник Филип Уремович, совершивший шесть выносов мяча при трех перехватах.

А вот у Сердара Азмуна в «Байере» совсем не клеится. С каждым туром он получает все меньше игрового времени и против «Вердера» (1:1) появился лишь на 84-й минуте. И все равно иранец мог успеть стать героем встречи, но с линии вратарской головой пробил в перекладину. Не удивлюсь, если он жалеет о переезде в Леверкузен, ведь результативных действий в нынешнем сезоне до сих пор так и не сделал.

Вратарь Андрей Лунев по-прежнему травмирован, поэтому вынужден смотреть за потугами партнеров выбраться из трясины со стороны. С учетом регулярных ошибок Лукаша Градецкого, вновь пропустившего нелепый мяч, россиянину наверняка еще обиднее, что не имеет шанса помочь.

Стоит упомянуть и тяжелейший для «Шальке» матч в Дортмунде, в котором хозяева имели абсолютный перевес. Неудивительно, что вингер Джордан Ларссон за отведенный ему почти час игрового времени успел сделать только шесть (!) точных передач. Правда, процент точности все равно удручает – 55%. Алекс Крал в этой игре вышел на последние 15 минут и успел коснуться мяча те же шесть раз (два точных паса из четырех).

ИТАЛИЯ

Одним из героев тура в серии A стал Яка Бийол, два прихода на стандарты которого принесли «Удинезе» победу над «Интером» (3:1). В первом тайме он на пару с еще одним экс-защитником ЦСКА Родриго Бекао взял в «бутерброд» Мартина Шкриньяра, вынудив его переправить мяч в свои ворота, а на 84-й минуте сам выиграл верховое единоборство и головой уложил мяч под дальнюю штангу.

Стоит добавить, что и у своих ворот при условии большого преимущества нерадзурри оба экс-армейца сыграли здорово. Бразилец отметился пятью отборами, а словенец аж 10 (!) выносами мяча из штрафной. В итоге удинцы одержали пятую победу подряд и ворвались в тройку лучших.

Еще один топ-матч с участием знакомых нам игроков состоялся в Риме, где «Рома», несмотря на эпическое преимущество (21-4 по ударам), с минимальным счетом уступила «Аталанте». Марио Пашалич, несмотря на успех команды, вряд ли занесет себе эту игру в актив, а вот для Элдора Шомуродова каждое появление в чемпионате Италии памятно – Жозе Моуринью до сей поры выпускал его всего раз. Кстати, может, в этот вечер время узбеку дал и не португалец, ведь был удален еще в середине второго тайма. Тем не менее, форвард едва не оправдал доверие, опасно пробив головой и совершив классный прорыв в самой концовке.

Похожая картина была и на «Сан-Сиро», где «Милан» весь матч штурмовал ворота «Наполи», а в результате проиграл 1:2. Наш любимчик Хвича Кварацхелия в этой игре был не самым ярким игроком, но именно он накрутил на входе в штрафную Сержиньо Деста и спровоцировал того на удар по ногам. Матео Политано сделал все, чтобы запороть заработанный товарищем пенальти, но мяч все равно прошмыгнул под мышкой у Мика Миньяна. Победив чемпиона, неаполитанцы вышли на первое место.

ФРАНЦИЯ

В лиге 1 наконец забил Александр Головин. Причем очень для себя не характерно – головой. Этот гол начал разгром «Реймса» (3:0). Монегаски одержали третью победу подряд, но от зоны Лиги чемпионов их отделяют солидные пять очков.

Болельщики «Локомотива» наверняка позлорадствуют о том, что Алексис Бека-Бека и в «Ницце» в основном выходит на замены (проиграли 0:1 «Анже» из-за удаления Жан-Клера Тодибо аж на 9-й секунде!), а фанаты «Спартака» – над неудачной игрой Максимилиана Кофрие за «Клермон» против «Осера» (1:3). Бельгиец был заменен на 70-й минуте, хотя, положа руку на сердце, был далеко не худшим в своей команде.

ТРЕНЕРЫ

После увольнения Доменико Тедеско из «Лейпцига» примечательных для российских болельщиков тренеров в Европе стало на одного меньше, но следить по-прежнему есть за кем. Так, в минувшие выходные его бывшую команду размазала «Боруссия» М Даниэля Фарке (0:3), а «Герта» Сандро Шварца, как упоминалось выше, не сумела удержать минимальную победу в Майнце.

Лучано Спаллетти переживает минуты славы с «Наполи», который вывел на первое место в серии A. Неаполитанцы больше всех забивают (15 голов также у «Удинезе») и мало пропускают – пять мячей (меньше только у «Аталанты» – три). Так что их лидерство после семи туров вполне заслуженное.

Унаи Эмери с «Вильярреалом» оставался единственным клубом топ-5 лиг, не пропускавшим мячей, но в последних двух турах «подводники» не могли удержать ворота на замке. Как результат, всего одно набранное очко и падение на шестое место в таблице.