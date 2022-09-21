Тихонов ночевал в тайге под елью, а Широков убирал территорию, Юран столкнулся с дедовщиной

21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. Пока ей подлежат не все категории граждан, а только мужчины в возрасте от 18 до 50 лет годные (категория «А») и годные с незначительными ограничениями (категория «Б»), находящиеся в запасе. Таковыми не числятся те, кто не проходил военную службу и не получил военный билет до 27 лет.

Судя по всему, большинство нынешних спортсменов не попадут под частичную мобилизацию, поскольку многие не служили в вооруженных силах, не имеют военно-учетной специальности и боевого опыта.

Однако у нас перед глазами свежий пример: многие помнят, как в июле вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов был задержан в Санкт-Петербурге и отправлен служить в Северодвинск. Так что не будет лишним напомнить, что многие известные футболисты в прошлом имели опыт службы в армии. Вот пять отобранных нами коротких историй.

АНДРЕЙ ТИХОНОВ

В 18 лет будущая легенда «Спартака» не прошла просмотр в ЦСКА-2 и была отправлена в Красноярский край охранять заключенных.

«Когда ты в 18 лет попадаешь в тайгу и встаешь на охрану зоны… Считаю, туда должны были отправлять профессионалов, но никак не детей. 18 лет – мало, чтобы стоять на вышке и принимать решение, стрелять ли в человека. Я был начальником караула. У нас была целая зона, за которой мы следили в составе 12-14 человек.

Когда я еще был стажером, какой-то зэк залез в КрАЗ и пошел на таран: он пробил на машине три забора насквозь. Но убежать ему не удалось, просто переехал через дорогу и врезался в другую зону.

Там каждый день приходилось преодолевать. То был еще СССР, поэтому национальности в армии были все. Люди приезжали с аулов и даже слов твоих не понимали. Я тогда был сержантом и ощутил, что у каждого народа есть своя специфика. Кто-то, например, тряпку в руках никогда не держал, потому что у них это считается недостойным мужчины.

Однажды у нас был полевой выход – нас там троих или четверых выбросили в тайге. Метель, вьюга, на улице минус 30, и мы ночевали под елкой. Разогревали себе консервы на костре. Веток наломаешь, побегаешь минут 15, потом ложишься — а на тебе вот столько снега. Хорошо еще, что нас там не съели, в тайге. Кто знает, какие звери там могли быть.

Хорошо, хоть нас в горячую точку не отправили. Хотя один раз уже сидели на мешках, хотели отослать в Грузию, когда там разгорался конфликт. Это был 1988 год. Представляете, 18-летнего ребенка собирались послать туда, чтобы он разгонял беспорядки!»

(Из интервью «Чемпионату» в 2020 году)

РОМАН ШИРОКОВ

Уже будучи футболистом, был отправлен в армию «по дисциплинарным соображениям» – из-за того, что пил и пропускал тренировки. Правда, Широков провел всего пару месяцев в стройбате.

«Я слышал шутку такую: “Мы должны понять, где у нас недобор больше – в армиях или в тюрьмах». Там, где я служил, мне служба ничего не дала. Смысл в этой армии, если я буду ходить и близлежащую территорию убирать? Я, конечно, не два года ее убирал, а два месяца, но все равно. Просто кому не так повезло, как мне, они два года убирают.

Если армия готовит к тому, чтобы, не дай бог, потом защищать страну, то должны быть какие-то армейские навыки – дать людям пострелять, обучить рукопашному бою. А так чтобы прийти и что-то кому-то строить или за кем-то подметать – это не армия. Есть, конечно, разные войска, где-то может быть и интереснее, но там, где я был – не совсем».

(Из интервью SPB.AIF.RU)

Примечательно, что Широков уже отреагировал на новости о мобилизации, сообщив, что, если его призовут, он пойдет служить.

«Попал ли я под закон о частичной мобилизации? Не знаю. Мне пока ничего не приходило. Если надо – значит надо, какие тут вопросы. Если придет повестка – поеду без вопросов? Безусловно», – приводит слова Широкова Legalbet.

СЕРГЕЙ ЮРАН

У бывшего нападающего сборной России похожая история. В том смысле, что он тоже попал в армию из-за нарушения дисциплины. Он тогда был футболистом киевского «Динамо» и после обильного празднования 8 марта вместе с несколькими товарищами проспал утреннюю тренировку. Валерий Лобановский был суров, отослав форварда в часть.

«Служить мне пришлось во внутренних войсках, то есть – конвоиром. Заключенных, правда, не сопровождал. Один раз чуть было не отправили, но обошлось – нашли кого-то более подходящего. Впрочем, все остальные прелести службы узнал: и на плацу маршировал, и в наряды ходил, и картошку на кухне чистил…

Довелось столкнуться и с таким явлением, как дедовщина. Хотя у меня, в общем-то, проблем в этом плане не возникло. Я же на тот момент по документам считался уже старослужащим – полтора года «отслужил», играя за «Динамо».

А еще мне повезло с командиром роты. Он оказался нормальным человеком. Понимал, что мне нужно форму поддерживать, и особо не загружал. Так что значительную часть времени я проводил в спортзале. И даже в футбол довелось немного поиграть – за нашу роту на первенство полка. Понятное дело, что мы соревнования выиграли.

Конечно, это были потерянные три месяца. Но, в любом случае, они пошли мне на пользу. В армии я поумнел, понял, что нужно браться за голову и заканчивать с этими загулами».

АНАТОЛИЙ КАНИЩЕВ

После выпуска из футбольной школы получил приглашения от самарской команды СКД, смоленской «Искры», липецкого «Металлурга» и вологодского «Динамо», но «пока оформлялся», пришла повестка из военкомата.

«Попал в Тбилиси не в самое лучшее время – 1990-1991 годы. Служил в батальоне охраны Закавказского военного округа. Считавшийся относительно спокойным местом службы, он превратился для меня в каторгу. Постоянные провокации, попытки проникнуть на территорию округа давили на психику. Особенно тяжело было, когда недавние соотечественники кричали нам в лицо: «Оккупанты, оккупанты!». Разве мы, простые солдаты, в чем-то были перед ними виноваты?

Приходилось ли стрелять? Только в воздух, хотя тягостный осадок от пережитого остается в душе до сих пор. Но и в такой обстановке мы не забывали о футболе, проводили турниры между ротами, батальонами. На прощание наш комбат вручил мне кубок, который ребята смастерили из артиллерийского снаряда, мой первый приз лучшего игрока, который храню, как дорогую реликвию».

(Из интервью еженедельнику «Футбол»)

ДМИТРИЙ ЧЕРЫШЕВ

В 20 лет будущий нападающий сборной России после получения повестки готовился к службе в спортроте, однако неожиданно попал в танковую дивизию, где отслужил положенные два года. Он был в экипаже танка, а демобилизовался в звании старшины.

«Наверное, я принадлежу к числу немногих футболистов, которые в свое время отслужили в частях Советской Армии. Причем моя служба проходила не в спортроте, а в Кантемировской дивизии. Соответственно, ни о каком футболе и речи быть не могло. За два года я всего лишь один или два раза сыграл в „дыр-дыр“ с сослуживцами.

Вместе со мной, кстати, два года в сапогах провел и мой друг детства, а ныне один из лучших российских арбитров Игорь Егоров (интервью «Чемпионату» Черышев давал в 2007 году – прим. ред.). Но, несмотря на два потерянных года без футбола, я благодарен судьбе: армия меня многому научила и много дала».

ТАКЖЕ СЛУЖИЛИ

КОНСТАНТИН ЗЫРЯНОВ

В 2013 году полузащитнику сборной России доверили сделать полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости, после чего он признался, что стрелять ему уже доводилось.

«Мне уже приходилось заниматься чем-то подобным. Я служил в ракетных войсках, так что знаю, что это такое. Но давно не стрелял, поэтому слегка непривычно».

ДЕНИС ГЛУШАКОВ

Еще один полузащитник, никогда о своем периоде в армии публично не распространявшийся, однако известно, что он отслужил все два года и дослужился до младшего сержанта.

СТАНИСЛАВ ЧЕРЧЕСОВ

Служил в артиллерийских войсках, и хотя историй об этом не рассказывал, регулярно возвращается к тому опыту по касательной в своей речи.

«Дисциплина бывает разная. Я знаю это, так как сам служил в армии, и нам тоже приказывали быть дисциплинированными. Но не всегда дисциплина, спущенная сверху, работает. Футболистам нужна и внутренняя дисциплина», - уверял он во времена работы в сборной.

БРАТЬЯ БЕРЕЗУЦКИЕ

Тоже не распространяются об армейском периоде. Известно лишь, что они проходили службу в спортивной роте, но и там им насколько не понравилось, что они согласились на переход в ЦСКА, где и провели всю профессиональную карьеру.