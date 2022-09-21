Удивляет не только «Ростов». Кругом – неожиданные результаты

Какие аномальные результаты можно заметить в других европейских лигах?

Лига 1 (Франция)

Безоговорочным гегемоном французского футбола продолжает оставаться «ПСЖ», а чаще всего в его компании можно видеть «Лион», «Монако», «Лилль» или некоторые другие клубы, но этот сезон пока что становится исключением.

Если вторая строчка «Марселя» не удивляет, то идущий следом «Лорьян» - это шок. Скромный французский клуб едва не потерял место в Лиге 1 в прошлом сезоне, оторвавшись от вылетевших клубов всего на четыре очка, а в этом году «Лорьян» выиграл в 6 из 8 матчах. Если стабильность не потеряется, то команде вполне по силам «запрыгнуть» хотя бы в Лигу конференций.

Бундеслига (Германия)

«Бавария» не только не лидирует в Бундеслиге, но на данный момент даже не располагается в зоне Лиги чемпионов. Почти наверняка мюнхенцы на дистанции реабилитируются и займут высокое место, но чемпионство уже сейчас под вопросом. Команда Юлиана Нагельсмана занимает пятое место, отставая от лидирующего «Униона» на пять очков.

Берлинский «Унион» - лучшая команда лиги после семи туров, набравшая 17 очков при разнице голов 15:4. Отдельно стоит выделить ничью против «Баварии» (1:1) и победу против «РБ Лейпцига» (3:1).

Серия А (Италия)

В Италии, в отличие от других лиг, разбегаются глаза при взгляде на таблицу и невозможно выделить что-то одно, поэтому тезисно можно выделить следующие сюрпризы:

- «Ювентус» вне еврокубков. Туринский клуб продолжает перестраиваться, что даётся очень и очень трудно. На данный момент недавний флагман итальянского футбола занимает лишь восьмое место. По очкам «Юве» ближе к вылету, чем к первому месту.

- «Аталанта» - в лидерах. Несмотря на летние слухи об отставке Джан Пьеро Гасперини и глобальном обновлении состава, итальянец сумел справиться с трудностями и вознести бывший клуб Миранчука на второе место. За семь матчей на счету «Аталанты» пять побед, три пропущенных мяча и светлые перспективы на место в ЛЧ.

- Прогресс «Удинезе». Средний итальянский клуб впечатляет, особенно после прошлогоднего 12-го места. На данный момент клуб опережает «Милан», «Рому», «Ювентус» и другие топ-команды, отставая от лидеров всего на одно очко.

- Феерия «Наполи». Неаполитанский клуб, как и «Аталанта», пережил много уходов летов, тем удивительнее, что именно он опережает бергамасков по разнице голов, благодаря чему возглавляет Серию А. «Наполи» под руководством Лучиано Спалетти и с Хвичей Кварацхелией в атаке всерьёз нацелились на чемпионство, которого не было с 1990 года.

АПЛ (Англия)

АПЛ за последние годы приучила, что на первых-вторых местах обязательно находится кто-то из пары «Ливерпуль» - «Манчестер Сити», но после семи туров там другой лидер. Если бы не одно поражение от «МЮ» (1:3), то «Арсенал» бы набрал максимально возможное количество очков, но даже 18 баллов поражают. Этого хватило, чтобы единолично закрепиться на первой строчке перед международной паузой.

На семь очков меньше «канониров» набрал «Фулхэм» - и этого оказалось достаточно, чтобы заскочить в зону еврокубков. Это выдающийся результат, ведь ещё в прошлом сезоне «дачники» играли в Чемпионшипе. Отдельно стоит выделить Александра Митровича, который, наконец, удачно вошел в сезон и уже после семи туров забил шесть голов.