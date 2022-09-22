Франция и Англия на волоске от вылета, Венгрия и Дания борются за трофей. Расклады в Лиге наций

В конце сентября завершается основной этап Лиги наций, по итогам которого определятся четыре лучшие сборные, которые в июне следующего года разыграют главный трофей, а также произойдут переходы между дивизионами (их, напомню, четыре). Так что будет не лишним напомнить расклады в группах и выделить наиболее значимые матчи.

СБОРНАЯ РОССИИ

Начнем с судьбы нашей национальной команды, отстраненной от официальных международных матчей уже после жеребьевки турнира. Не проведя ни одного матча, она автоматически получает ноль в графе «очки» и занимает последнее место в группе, а значит, вылетает в лигу C.

Интересно, кстати, что было бы, если б Албания проиграла все свои матчи и завершила групповой этап с тем же нулем очков и отрицательной разницей мячей. Россияне заняли бы третье место и сохранили прописку?

ЛИГА A

Группа 1

Весьма неожиданный расклад, ведь фаворит всех турниров сборная Франции в четырех турах набрала всего два очка и теперь думает лишь о выживании, тогда как Дания и Хорватия разыграют первое место.

Сегодня, в четверг, команды проведут определяющие матчи. Подопечные Дидье Дешама без Уго Льориса, Люки и Тео Эрнандеса, Ибраима Конате, Преснеля Кимпембе, Люки Диня, Поля Погба, Нголо Канте, Адриена Рабьо, Бубакара Камара, Кингсли Комана и Карима Бензема примут имеющую на два очка больше Австрию, а отстающие на расстояние вытянутой руки хорваты разыграют первое место с датчанами.

Если хозяева победят в обеих играх, к заключительному туру интрига закрутится до предела, ведь в последний день Дания примет Францию, а Австрия – Хорватию.

Турнирное положение: Дания – 9, Хорватия – 7, Австрия – 4, Франция – 2.

Ключевые матчи: 22.09. Хорватия – Дания и Франция – Австрия.

Группа 2

Здесь картина более предсказуемая, но не менее интересная, ведь отстающие на одно очко команды примут прямых конкурентов в заключительном туре: Португалия сыграет с Испанией, а Швейцария – с Чехией. Впрочем, если 24 сентября чехи вдруг дома обыграют Криштиану Роналду и компанию, эти игры уже не будут иметь никакого значения.

Турнирное положение: Испания – 8, Португалия – 7, Чехия – 4, Австрия – 3.

Ключевые матчи: 27.09. Португалия – Испания и Швейцария – Чехия.

Группа 3

Главная сенсация в элитном дивизионе – лидерство венгров в группе с Германией, Италией и Англией. И уже даже поражения в оставшихся матчах грозят для них лишь минимальным риском вылететь в лигу B, а значит, печальная участь наверняка ждет кого-то из грандов.

В этой связи судьбоносным видится ближайший тур, в котором немцы могут в личной встрече обойти лидера, а англичане попытаются взять три очка в гостях у команды Роберто Манчини. Если им это не удастся, Гарет Саутгейт может и не дотянуть до чемпионата мира в Катаре.

Турнирное положение: Венгрия – 7, Германия – 6, Италия – 5, Англия – 2.

Ключевые матчи: 23 сентября. Италия – Англия и Германия – Венгрия.

Группа 4

В этом квартете максимальный разрыв между первым и последним местом, составляющий девять очков, так что задачи команд определены – Нидерланды и Бельгия разыграют первое место, а Уэльс и Польша определят неудачника. Очные встречи ждут эти команды в заключительном туре.

Турнирное положение: Нидерланды – 10, Бельгия – 7, Польша – 4, Уэльс – 1.

Ключевые матчи: 25.09. Нидерланды – Бельгия, Уэльс – Польша.

ЛИГА B

Группа 1. Разгромив дома украинцев, сборная Шотландии обошла прямого конкурента и взгромоздилась на первую строчку, однако в заключительном туре ее ждет ответная встреча. В тот же день Армения постарается не вылететь, для чего потребуется набрать три очка в Дублине.

Турнирное положение: Шотландия – 9, Украина – 7, Ирландия – 4, Армения – 3.

Группа 2. Израильтянам для выхода в элиту достаточно справиться дома с Албанией. В противном случае шанс появится у Исландии, в заключительном туре отправляющейся в Тирану.

Турнирное положение: Израиль – 5 (3 матча), Исландия – 3 (3), Албания – 1 (2), Россия – 0.

Группа 3. Согласившаяся на проведение в ноябре товарищеского матча с Россией Босния и Герцеговина завтра принимает ближайшего преследователя в лице Черногории, а финны постараются обыграть дома румын. В этом случае заключительный тур станет формальностью, а вот если хозяева не преуспеют, интрига закрутится нешуточная.

Турнирное положение: Босния и Герцеговина – 8, Черногория – 7, Финляндия – 4, Румыния – 3.

Группа 4. Лучший бомбардир этапа Эрлинг Холанд (5 голов в 4 матчах) тащит норвежцев наверх. Чтобы преуспеть в этом, достаточно одолеть в заключительном туре Сербию. А неожиданно слабые шведы же в тот же вечер будут стараться хотя бы не проиграть в родных стенах еще более унылой команде Словении.

Турнирное положение: Норвегия – 10, Сербия – 7, Швеция – 3, Словения – 2.

Ключевые матчи за выход в лигу A: 23.09. Босния и Герцеговина – Черногория. 24.09. Израиль – Албания. 27.09. Украина – Шотландия и Норвегия – Сербия.

ЛИГА C

Греция, Турция и Казахстан практически решили свои вопросы по выходу из групп, а Хвича Кварацхелия сотоварищи проведут матч жизни против Северной Македонии в пятницу. Победа автоматом выводит их в лигу B, а в случае ничьей достаточно будет не проиграть в гостях у Гибралтара, набравшего в четырех турах всего одно очко.

Ключевые матчи за выход в лигу B: 22.09. Турция – Люксембург и Казахстан – Белоруссия. 23.09. Грузия – Северная Македония. 27.09. Греция – Северная Ирландия.

ЛИГА D

Здесь в двух группах правят бал прибалты. Латвия уже в пяти очках от Молдавии, так что в очной домашней встрече ее устроит и ничья (в Кишиневе выиграли 4:2), а Эстония при равенстве очков с Мальтой имеет лучшую разницу мячей и матч в запасе, так что достаточно не проиграть конкуренту на своем поле, а затем – в Сан-Марино.

Ключевые матчи за выход в лигу C: 22.09. Латвия – Молдавия. 23.09. Эстония – Мальта.