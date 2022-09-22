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В «Челси» выявили сексуального террориста и с позором уволили

Оказывается и благородном семействе, то бишь в клубах с мировым именем, возникают неприятные скандалы на сексуальной почве.
В «Челси» выявили сексуального террориста и с позором уволили
22 сентября 2022 12:18
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Челси»

ПРИСЫЛАЛ ВИДЕО ИНТИМНОГО ХАРАКТЕРА

Но для начала разберемся с вынесенным в заголовок определением «сексуальный террорист». Это только звучит угрожающе, на самом деле, это всего лишь означает, что сексуально озабоченный человек с не очень здоровой психикой не может сдерживать свои сексуальные потребности. Часто он «западает» на какую-то хорошую знакомую или коллегу и начинает ее терроризировать – писать ей непотребные смс, отправлять непотребное видео.

Вот и в великом футбольном клубе завелся такой человек. Напомним, что после попадания под санкции российского владельца «Челси» Романа Абрамовича и постепенной передачи акций новым владельцам, в клубе поменялся весь менеджмент. Понятно, что процесс смены офиса в такой мощной организации, занимает некоторое время.

Кандидатуры тщательно проверяются, согласовываются на самом верху. Поэтому совершенно непонятно, как три недели назад «Челси» подписал трудовой договор с новым коммерческим директором Дэмьеном Уиллоуби.

А теперь непосредственно к сути вопроса, а то я уже и так слишком затянул историю. Но это предисловие было необходимо, чтобы вы поняли, что речь идет не о совсем ординарном случае для структур такого уровня, как ФК «Челси».

Все-таки Уиллоуби приняли на работу не на хлебозавод в Северном Лондоне.

И вот, спустя три недели, Уиллоуби уволили. Причина: сексуальные домогательства в отношении финансового агента Каталины Ким.

Сообщается, что Уиллоуби ранее высылал Ким откровенные видео и задавал вопросы интимного характера. Ким пыталась охладить пыл сексуального террориста, увещеваниями и напоминаем того, что она за мужем. Но Дэмьен не унимался.

Надо пояснить, что Ким не работает в «Челси», она вела переговоры с клубом от лица инвестора. И как только к переговорам подключился новый коммерческий директор «синих» Уиллоуби, Ким из переговоров вышла.

Стали выяснять причину ее демарша, девушка поведала о сексуальных домогательствах со стороны Уиллоуби. И хотя дело было еще до его работы в «Челси», клуб поспешил избавиться от такого сотрудника.

«Несмотря на то что сообщения были отправлены до его работы в клубе, такое поведение категорически не соответствует рабочей обстановке и корпоративной культуре, созданной при новом руководстве», — сказано в официальном заявлении клуба.

КАМЕШЕК В ОГОРОД АБРАМОВИЧА?

Как будто в других организациях или фирмах такое поведение «соответствует рабочей обстановке и корпоративной культуре». И последнее предложение насторожило «созданной при новом руководстве».

Выходит, что, когда клубом владел Абрамович, такое поведением считалось в порядке вещей? Так надо понимать последнюю фразу?

То есть, когда много лет «синими» в качестве директора управляла Марина Грановская, которую многие называют одним из лучших футбольных менеджеров мира, и при которой клуб добился наивысших успехов в своей истории, сексуальная распущенность в офисе была нормой?

Некрасиво, господа джентльмены, недостойно! Сами сексуальных маньяков на работу берете, а потом непонятные фразы в официальное сообщение вставляете.

Что касается Уиллоуби, после такого скандала он вряд ли найдет приличную работу. Разве что, на пресловутом хлебозаводе простым пекарем.

источник: «Советский спорт»
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