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Мбаппе вновь флиртует с «Реалом»

Одной из самых интересных тем минувшего лета стала ситуация с Киллианом Мбаппе, который являлся самым лакомым кусочком на трансферном рынке.
Мбаппе вновь флиртует с «Реалом»
22 сентября 2022 13:09
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК «Пари Сен-Жермен»

Его хотели многие топ-клубы, но сам француз рвался в мадридский «Реал», который не только соответствует его амбициям, но и за который с детства переживает форвард. Однако богатым шейхам удалось склонить лидера атак к переподписанию контракта с «ПСЖ», из-за чего Киллиана провозгласили чуть ли не самым преданным игроком за всю историю футбола. Мбаппе получил деньги, удобный контракт и весь карт-бланш, но уже через несколько месяцев ситуация резко изменилась, из-за чего вопрос о будущем футболиста вновь открылся.

«ПСЖ» - уникальная команда, в которой собрана масса футболистов с завышенным эго, из-за чего временами вспыхивают скандалы и разборки, обязательно просачивающиеся в СМИ. Чаще всего они длятся недолго и впоследствии затухают, но когда одному игроку дают столько полномочий, то глобальный конфликт неизбежен. С точки зрения футбола стало только лучше, ведь главный тренер сумел сплотить коллектив, построить классный атакующий футбол и даже заставил Месси с Неймаром отрабатывать в прессинге, но настоящие проблемы кроются в раздевалке, а точнее в голове одного из игроков.

Оказывается, несмотря на все удовлетворенные запросы Мбаппе при подписании долгосрочного контракта, футболист остался недовольным их выполнением. Например, парижское руководство обещало избавиться от Неймара, с которым отношения у Киллиана не сложились с самого начала. В частности, возникали споры даже на поле, когда игрокам приходилось выбирать ответственного для пробития пенальти - и это лишь то, что лежало на поверхности.

Недовольство Мбаппе вспыхнуло после окончания трансферного окна, за которое «ПСЖ» не только не избавился от Неймара, но и не приобрёл обещанных игроков. Например, Килиану обещали привезти Роберта Левандовски, но он пролетел мимо «Парк де Пренс» и отправился в «Барселону». Косвенным показателем желания покинуть «ПСЖ» можно считать его недавнее интервью, в котором он вновь начал флиртовать с «Реалом», чего не было с момента подписания нового контракта.

«Никогда не знаешь, что произойдет. Я никогда не играл за этот клуб, но «Реал» выглядит так, словно это мой дом или что-то такое», – сказал Мбаппе.

«Реал» вряд ли будет столь же настойчив как ранее, но теоретически Флорентино Перес может простить Мбаппе и вновь сделать предложение. Только оно будет далеко не таким же щедрым, как от «ПСЖ» - и тогда главному таланту французского футбола вновь предстоит сделать выбор между классной карьерой и статусом самого высокооплачиваемого футболиста в мире.

источник: «Советский спорт»
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Одной из самых интересных тем минувшего лета стала ситуация с Киллианом Мбаппе, который являлся самым лакомым кусочком на трансферном рынке.
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