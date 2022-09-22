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Новый секс-скандал: глава судейской коллегии Парижа делал непристойные предложения молодым арбитрам

Только в футбольном мире обсудили новость о сексуальном домогателе в «Челси», и уже новый секс-скандал - на этот раз во Франции.
Новый секс-скандал: глава судейской коллегии Парижа делал непристойные предложения молодым арбитрам
22 сентября 2022 15:15
автор: Юрий Волохов

ПРЕДЛАГАЛ ЗАНЯТЬСЯ РУКОБЛУДИЕМ И ОРАЛЬНЫМ СЕКСОМ

Что же это в мире футбола делается? Глава судейской коллегии футбольных арбитров Парижа Даниэль Галлетти домогался к молодым арбитрам. За ублажение его сексуальных утех обещал ставить судьям хорошие оценки.

Когда это поведение главного футбольного арбитра Парижа стало достоянием общественности, Федерация футбола Франции без объяснения причин расторгла контракт с Галлетти. И лишь в последствие журналистам удалось выяснить причины расставания с Галлетти.

Он буквально терроризировал молодежь своими сексуальными фантазиями. Свои предложения он отправлял на страницы молодых судей в их соцсетях.

Как пишет Josimar Football, Даниэль просил арбитров заняться рукоблудием взамен на хорошие оценки, а также предлагал заняться оральным сексом за € 1 тыс.

«ЧЕСТНО ГОВОРЯ, ОН БЫЛ СУМАСШЕДШИМ»

Свои непристойные предложения месье Галлетти делал далеко не всем. Он тщательно выбирал будущие жертвы. Для этого после тренировок Галлетти любил задержаться в раздевалке, видимо, чтобы посмотреть на физиологические особенности учеников, выходящих из душа. Так он находил понравившихся ему молодых парней.

Если кто-то велся на его предложения, Галлетти предлагал взамен давать больше назначений на матчи. Футболисты хотят больше играть, судьи хотят больше судить, это же очевидно. Тем более, за матчи неплохо платят. Обещал помочь с хорошими оценками. А это значит, больше матчей, а следовательно – и больше денег.

Издание приводит слова одной из жертв домогательств, как общественный приговор Галлетти: «Честно говоря, он был сумасшедшим».

источник: «Советский спорт»
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Новый секс-скандал: глава судейской коллегии Парижа делал непристойные предложения молодым арбитрам
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