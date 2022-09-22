СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Англия или Италия? Кто кого утопит в Лиге наций?

23 сентября, в 21:45, на «Сан-Сиро» пройдёт первый за три месяца международный матч для сборных Италии и Англии. По сути, это центральная встреча, от результата которой может кардинально измениться ситуация в Лиге наций-2022/23.
Англия или Италия? Кто кого утопит в Лиге наций?
22 сентября 2022 16:42
автор: Никита Шмытов
автор фото: Sky Sports

ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Англия и Италия - два финалиста последнего чемпионата Европы-2020, которые угодили в одну группу к Германии и Венгрии, но вопреки ожиданиям, обе из них после четырёх туров расположились на последних строчках.

Однако ситуации перед очным матчем совершенно разные. И это отличный повод для пари. Ведь в акции «Джекпот «Большой куш» у вас есть шанс одной ставкой получить сразу двойной выигрыш – за успешный прогноз на матч и за счастливый джекпон. Призовой фонд акции составляет 450 миллионов рублей – присоединяйтесь к клубу победителей! Если Италия смогла обыграть венгров и дважды сыграть вничью, то Англия набрала лишь два очка, умудрившись проиграть даже венграм со счётом 0:4.

Фото: Sky Sports

В случае победы Англия лишь сравняется по очкам с Италией, а если сильнейшим окажутся хозяева, то гости будут почти обречены на последнее место в группе.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Главный тренер Роберто Манчини вызвал всех сильнейших доступных футболистов, но нельзя не упомянуть отсутствие Марко Верратти, который получил травму уже после оглашения состава. Из новичков сборной Италии стоит выделить голкипера Ивана Проведеля, который имеет теоретические шансы играть даже за сборную России.

Смущение вызывает атака, в которой надежды ни на кого нет за исключением Чиро Иммобиле. Манчини придётся экспериментировать и надеяться на быструю адаптацию неопытных форвардов. Поэтому болельщикам стоит испытать удачу вместе с букмекерской компанией «Лига Ставок». Крутите «Колесо фортуны» и получайте возможность выиграть бесплатную ставку до 10 000 рублей и VIP-статус с первого дня! Пройти регистрацию можно тут.

Италия (4-3-3): Доннарума - Эмерсон, Бастони, Бонуччи, Ди Лоренцо - Барелла, Кристанте, Жоржиньо - Грифо, Иммобиле, Дзербин

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт ошеломил страну выбранной заявкой для участия в предстоящих матчах. Например, в окончательный список не попали Маркус Рэшфорд и Джейдена Санчо, которые в последнее время показывают хороший уровень, зато в числе призванных оказались Харри Магуайр и Люк Шоу, потерявшие даже места в основе «Манчестер Юнайтед». Также стоит сказать про вратарское амплуа, где нет главного лидера последних лет Джордана Пикфорда, но он отсутствует из-за травмы. Его подменит в стартовом составе кто-то из следующей тройки: Ник Поуп, Аарон Рэмсдейд или Дин Хендерсон.

Англия (3-4-3): Рамсдейл - Стоунз, Магуайр, Дайер - Джеймс, Беллингхэм, Райс, Трипьер - Стерлинг, Кейн, Маунт

СТАТИСТИКА И ФАКТЫ

Очный матч первого круга закончился со счётом 0:0.

Из десяти официальных матчей за всю историю Англия лишь раз победила Италию - в 1977 году.

В десяти официальных матчах соперники только трижды обменивались голами. Чаще всего в матчах не забивалось более трёх голов.

Арбитром встречи назначен испанский специалист Хесус Хиль Мансано, который в последнее время не отличается жесткостью решений. В десяти последних матчах он показал только две красные карточки и назначил два пенальти.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Англия или Италия? Кто кого утопит в Лиге наций?
Англия или Италия? Кто кого утопит в Лиге наций?
23 сентября, в 21:45, на «Сан-Сиро» пройдёт первый за три месяца международный матч для сборных Италии и Англии. По сути, это центральная встреча, от результата которой может кардинально измениться ситуация в Лиге наций-2022/23.
22.09.2022 16:42
Футбол
автор: Никита Шмытов
Новый секс-скандал: глава судейской коллегии Парижа делал непристойные предложения молодым арбитрам
Новый секс-скандал: глава судейской коллегии Парижа делал непристойные предложения молодым арбитрам
Только в футбольном мире обсудили новость о сексуальном домогателе в «Челси», и уже новый секс-скандал - на этот раз во Франции.
22.09.2022 15:15
Футбол
автор: Юрий Волохов
Мбаппе вновь флиртует с «Реалом»
Мбаппе вновь флиртует с «Реалом»
Одной из самых интересных тем минувшего лета стала ситуация с Киллианом Мбаппе, который являлся самым лакомым кусочком на трансферном рынке.
22.09.2022 13:09
Футбол
автор: Никита Шмытов
В «Челси» выявили сексуального террориста и с позором уволили
В «Челси» выявили сексуального террориста и с позором уволили
Оказывается и благородном семействе, то бишь в клубах с мировым именем, возникают неприятные скандалы на сексуальной почве.
22.09.2022 12:18
Футбол
автор: Юрий Волохов
Франция и Англия на волоске от вылета, Венгрия и Дания борются за трофей. Расклады в Лиге наций
Франция и Англия на волоске от вылета, Венгрия и Дания борются за трофей. Расклады в Лиге наций
Почти во всех группах Лиги наций в заключительных турах нас ждут яркие противостояния между прямыми конкурентами в борьбе за первую строчку и выживание.
22.09.2022 11:40
Футбол
автор: Артем Зибрак
Удивляет не только «Ростов». Кругом – неожиданные результаты
Удивляет не только «Ростов». Кругом – неожиданные результаты
«Ростов» по итогам прошлого тяжелого сезона занял лишь девятое место в РПЛ, поэтому мало кто до текущего сезона мог предположить, что Валерий Карпин с южанами сумеет обогнать многие более статусные клубы России и расположиться на втором месте после десяти туров, сразу вслед за «Зенитом». Однако российский чемпионат не единственный, который выдал сюрприз.
21.09.2022 23:24
Футбол
автор: Никита Шмытов
Финал Лиги чемпионов в США? Это круто или этого нельзя допустить?
Финал Лиги чемпионов в США? Это круто или этого нельзя допустить?
21.09.2022 22:47
Футбол
автор: Никита Шмытов
Андрей Кобелев: Пару-тройку очевидных фолов возле штрафной «Зенита» Карасев пропустил
Андрей Кобелев: Пару-тройку очевидных фолов возле штрафной «Зенита» Карасев пропустил
21.09.2022 22:31
Футбол
автор: Вадим Федотов
Пять вариантов для Суареса. От вульгарного до комфортного
Пять вариантов для Суареса. От вульгарного до комфортного
21.09.2022 21:35
Футбол
автор: Никита Шмытов
Тихонов ночевал в тайге под елью, а Широков убирал территорию, Юран столкнулся с дедовщиной
Тихонов ночевал в тайге под елью, а Широков убирал территорию, Юран столкнулся с дедовщиной
Как служили российские футболисты.
21.09.2022 15:35
Футбол
автор: Артем Зибрак
«Потеряли девочку». Что говорят об американском инсайде по «делу Валиевой»
Стоило журналисту Дэвиду Лизу написать в The Skating Lesson о положительной пробе Б Камилы Валиевой, как интерес к допинговому делу российской фигуристки разгорелся с новой силой.
Они сражались за родину. Кто из спортсменов воевал в Великой Отечественной, Афгане и Чечне
Российские спортсмены во все времена участвовали в войнах: шли на фронт добровольцами или попадали туда по призыву. «Плеймейкер» рассказывает о людях, которые поменяли спортивную форму на военную.
«Сделаем все, чтобы киргизы нам не забили». Матвей Сафонов — о матче сборной России
Вратарь сборной России Матвей Сафонов в преддверии товарищеского матча в Бишкеке оценил игру соперника и прокомментировал недопуск нашей команды к Евро-2024.
За стыки и грубость ответили. Как Шотландия разгромила Украину в Лиге наций
В перенесенном матче группы 1 Лиги В британская команда взяла убедительный реванш у своего обидчика в отборе на ЧМ-2022 (3:0).
«Суперсерия Россия — Канада? Надеюсь, эта идея станет реальностью». Роман Ротенберг — о нашем и мировом хоккее
Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился подробностями о ближайшем будущем сборной России.
«Мы большая хоккейная семья». «Лига Ставок» продлила контракт с ФХР и сборной России до 2025 года
21 сентября в Музее хоккейной славы в рамках мероприятий, посвященных 50-летию Суперсерии СССР - Канада, состоялось подписание нового соглашения букмекерской компании «Лига Ставок» с ФХР и сборной России.
А где же драка? Почему «Сочи» Назарова не стал выяснять отношения с «Авангардом» на кулаках
Сочинцы проиграли домашний матч регулярного чемпионата КХЛ омичам (1:4), которые одержали третью подряд победу после серии из шести поражений.
Спасутся ли Франция и Англия от позора? Расклады на концовку группового этапа Лиги наций
Лига наций возвращается: после трехмесячного простоя сборных стоит напомнить, как развивается ситуация в дивизионах и группах.
Рокки Бальбоа — да, Килиан Мбаппе — нет! Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
«Едем играть за страну — это мотивация номер один для всех». Комличенко — о матче Киргизия — Россия
Нападающий сборной России Николай Комличенко рассказал о подготовке к товарищескому матчу в Бишкеке 24 сентября, тренировках Валерия Карпина и ситуации в мире.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика