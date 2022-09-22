Англия или Италия? Кто кого утопит в Лиге наций?

ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Англия и Италия - два финалиста последнего чемпионата Европы-2020, которые угодили в одну группу к Германии и Венгрии, но вопреки ожиданиям, обе из них после четырёх туров расположились на последних строчках.

Однако ситуации перед очным матчем совершенно разные. И это отличный повод для пари. Ведь в акции «Джекпот «Большой куш» у вас есть шанс одной ставкой получить сразу двойной выигрыш – за успешный прогноз на матч и за счастливый джекпон. Призовой фонд акции составляет 450 миллионов рублей – присоединяйтесь к клубу победителей! Если Италия смогла обыграть венгров и дважды сыграть вничью, то Англия набрала лишь два очка, умудрившись проиграть даже венграм со счётом 0:4.

Фото: Sky Sports

В случае победы Англия лишь сравняется по очкам с Италией, а если сильнейшим окажутся хозяева, то гости будут почти обречены на последнее место в группе.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Главный тренер Роберто Манчини вызвал всех сильнейших доступных футболистов, но нельзя не упомянуть отсутствие Марко Верратти, который получил травму уже после оглашения состава. Из новичков сборной Италии стоит выделить голкипера Ивана Проведеля, который имеет теоретические шансы играть даже за сборную России.

Смущение вызывает атака, в которой надежды ни на кого нет за исключением Чиро Иммобиле. Манчини придётся экспериментировать и надеяться на быструю адаптацию неопытных форвардов. Поэтому болельщикам стоит испытать удачу вместе с букмекерской компанией «Лига Ставок». Крутите «Колесо фортуны» и получайте возможность выиграть бесплатную ставку до 10 000 рублей и VIP-статус с первого дня! Пройти регистрацию можно тут.

Италия (4-3-3): Доннарума - Эмерсон, Бастони, Бонуччи, Ди Лоренцо - Барелла, Кристанте, Жоржиньо - Грифо, Иммобиле, Дзербин

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт ошеломил страну выбранной заявкой для участия в предстоящих матчах. Например, в окончательный список не попали Маркус Рэшфорд и Джейдена Санчо, которые в последнее время показывают хороший уровень, зато в числе призванных оказались Харри Магуайр и Люк Шоу, потерявшие даже места в основе «Манчестер Юнайтед». Также стоит сказать про вратарское амплуа, где нет главного лидера последних лет Джордана Пикфорда, но он отсутствует из-за травмы. Его подменит в стартовом составе кто-то из следующей тройки: Ник Поуп, Аарон Рэмсдейд или Дин Хендерсон.

Англия (3-4-3): Рамсдейл - Стоунз, Магуайр, Дайер - Джеймс, Беллингхэм, Райс, Трипьер - Стерлинг, Кейн, Маунт

СТАТИСТИКА И ФАКТЫ

Очный матч первого круга закончился со счётом 0:0.

Из десяти официальных матчей за всю историю Англия лишь раз победила Италию - в 1977 году.

В десяти официальных матчах соперники только трижды обменивались голами. Чаще всего в матчах не забивалось более трёх голов.

Арбитром встречи назначен испанский специалист Хесус Хиль Мансано, который в последнее время не отличается жесткостью решений. В десяти последних матчах он показал только две красные карточки и назначил два пенальти.