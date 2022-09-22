Нужна ли России футбольная сборная?

Товарищеский матч с Киргизией все-таки состоится в субботу и его покажут в прямом эфире по «Матч-ТВ». Казалось бы, что это не новость, все было известно несколько недель назад.

А вот и нет! Сам матч был под угрозой срыва на из-за военного обострения на таджикско-киргизской границе, а вопрос с телеправами решился около суток назад. Поэтому то, что мы увидим сам матч, можно считать большой удачей. Как так получилось и почему к первому товарищескому матчу сборной после введения санкций в сфере спорта отнеслись спустя рукава?

Можно предположить, что у наших футбольных чиновников были более важные задачи. Например, они реагировали на антирусские высказывания тренера украинской футбольной сборной Александра Петракова. Высказывания настолько мерзкие, что я не буду их тут приводить из-за чувства брезгливости. РФС подал на них жалобу в УЕФА, после чего Петракову был выписан штраф. Деньги, кстати, пошли в пользу УЕФА. Теперь это можно выдавать за свою историю успеха. Но как это помогает российскому футболу в тяжелейших условиях изоляции?

БУДУТ ЛИ ИГРАТЬ С БОСНИЕЙ?

На ноябрь у национальной команды запланированы еще два матча. Первый - со сборной Ирана, готовящейся к чемпионату мира, а второй - со сборной Боснии и Герцеговины, который планируется провести в Санкт-Петербурге 19 ноября. И если с первым матчем вопросов нет, то решение по второму исполком федерации футбола Боснии примет 10 октября.

Пока сложно что-либо планировать, а тем более продавать на матч билеты несмотря на то, что в пользу проведения игры высказались на встрече в Кремле Владимир Путин и лидер боснийских сербов Милорад Додик. Дело не только в позиции политического руководства и футбольной федерации Боснии, но еще и футболистов. Голкипер сборной Ибрагим Шехич выразил уверенность, что никто из основных игроков в Россию не поедет. Этот фактор явно будет учитываться при принятии решения об игре боснийцев в Санкт-Петербурге. Можно предположить, что играть привезут какой-то пятый состав сборной, например, состоящий из боснийских сербов. Но для России и такой матч станет событием.

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПРОЙДЕТ МИМО

Накануне теперь уже судьбоносного решения исполкома федерации футбола Боснии, а именно 9 октября, пройдет жеребьевка отборочного турнира к Чемпионату Европы-2024. Естественно, сборная Россия в нем участвовать не будет из-за решения ФИФА и УЕФА приостановить участие наших футболистов в турнирах «до особого уведомления». Этого самого «особого уведомления» может не быть, как выясняется, годами. При этом многие осуждают УЕФА за то, что она разрешает проводить россиянам товарищеские матчи. И это давление может закончиться, кстати, тем, что сборная России по футболу будет играть только со сборными Абхазии и другими непризнанными ФИФА командами. Для того, чтобы этого не случилось, РФС должно работать и взаимодействовать с международными федерациями.

Вместо этого нам зачем-то начали рассказывать, что у России был шанс попасть на Евро в Германию. Но среди болельщиков они не вызывали ничего, кроме саркастической улыбки, а то и смеха. Наверное, это создание видимости работы.

Если бы такие планы сбылись, то сборная России могла бы стать чемпионом Европы. Просто потому, что с ней бы отказывались играть остальные, как футболисты основного состава сборной Боснии. Соответственно, подопечные Валерия Карпина могли бы собрать целую авоську технических побед.

СНОВА ЗАГОВОРИЛИ ПРО АЗИЮ

После того, как сборная России пролетела мимо Евро, снова видные представители отечественного футбола заговорили о возможном переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию.

Эти люди просто не понимают, что это такое. Для того, чтобы войти в Азию, надо выйти из Европы. При этом в Азию Россию могут и не принять – членами AFC являются, например, вводившие жесткие санкции против нашей страны Япония и Австралия, а их могут поддержать союзники США в регионе. Тогда сборная России просто зависнет между Европой и Азии, а это уже может стать существенно большей трагедией, чем нынешнее отстранение от международных турниров.

Кроме того, в эти дни многие обсуждают, что из-за опасений получить вторичные санкции США банки Турции и даже Казахстана совсем отказываются или ограничивают использование карт «Мир». Ну так вот под вторичные санкции США могут попасть и азиатские банки, которые будут проводить платежи сборной России, скажем, за гостиницу в Таиланде или Сингапуре. Но до этих стран нужно еще добраться. Равно, как и сборным этим стран до России. Если кто забыл, то с прямыми перелетами сейчас большие проблемы, а добираться с пересадками по два-три дня желающих не найдется.

И это только техническо-бюрократические вопросы, есть еще и чисто футбольные. Совершенно очевидно, что в Азии российский футбол будет не развиваться, а деградировать. К тому же играть в какой-нибудь Малайзии при стопроцентной влажности и температуре за 30 градусов желающих может и не найтись. Совершенно правильно, кстати, поступил Валерий Карпин, который не стал вызывать в сборную на игру с Киргизией легионеров. Им эта игра совершенно точно ничего не дала бы.

РОССИЯ ТЕРЯЕТ ИГРОКОВ ДЛЯ СБОРНОЙ

Сейчас главная задача заключается не в том, чтобы вселять в болельщиков надежду, что мы поедем на чемпионат Европы и строить воздушные замки по поводу перехода в Азию, а в том, чтобы сохранить отечественный футбол в максимально приличном состоянии и не растерять игроков. Впрочем, эти две задачи связаны между собой, и к их исполнению есть большие вопросы.

Например, перспективный защитник московского «Динамо» Саба Сазонов решил играть не за Россию, а за Грузию, откуда у него родом мать. Потому что Грузия играет официальные матчи, не собирается в Азию и оттуда можно уехать в Европу. Тем более что к команде сейчас будет много внимания из-за того же Кварадоны.

Еще один динамовец Лука Гагнидзе, как говорят злые языки, может приостановить контракт с российским клубом из-за давления тренеров и футбольных чиновников Грузии. Понятно, что подобное давление выходит за все рамки приличия, так себя вести должно быть стыдно, но мы живем в реальности, где такое происходит сплошь и рядом. Однако вы слышали когда-нибудь о том, чтобы кто-то у нас работал с такими игроками и защищал бы их? Вот, например, история с тем, что Матиас Норманн был изгнан из сборной Норвегии за то, что остался играть в России, не закончилась даже жалобой в УЕФА в интересах игрока и российского футбола. Зато написали заявление на антироссийские заявления украинского тренера и добились штрафа. Может, оно и хорошо, так этому Петракову и надо, но наверняка российскому футболу принесло бы больше пользы разбирательство с тем, почему Норманну не дают играть за сборную.

Представители клубов вообще говорят, что власти совершенно никак не задействованы в решении вопросов приостановки контрактов легионеров. Оказывается исключительно моральная поддержка и содействие в совершенно бессмысленных разбирательствах в CAS.

В такой ситуации очевидно одно: Россия, конечно, когда-нибудь вернется к международным матчам, но только начинать придется с самых низов и потребуются годы, если не десятилетия, чтобы вернуться хотя бы на те позиции, с которых ее отправили в политическую изоляцию. Болельщикам надо быть к этому готовыми. И они это понимают. Не зря же так стремительно пошла вверх популярность Медиалиги, которая часто по просмотрам в Интернете уже даже начинает опережать матчи РПЛ. А ведь это частный и независимый проект, что является очень громким звонком для футбольных чиновников. Инициативу в мире они уже потеряли, теперь теряют ее внутри страны.

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