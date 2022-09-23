Дмитрий Селюк: Зачем играть в Бишкеке? Лучше сыграть со сборной легионеров РПЛ – это полный стадион

Футбольный агент Дмитрий Селюк скептически смотрит на эту игру и предлагает другой вариант для сборной.

- Считаю, что поездка в Бишкек – это бессмысленная трата денег. Что дает этот матч нашим футболистам, при всем уважении к сопернику?

Я предлагаю другой вариант: сыграть два матча со сборной легионеров РПЛ. У нас достаточно иностранцев, чтобы собрать хорошую команду.

Поэтому можно сыграть два матча в провинции – допустим, в Нижнем Новгороде и Воронеже. Гарантированы полные стадионы, огромный интерес болельщиков. А РФС вместо расходов на поездку в Бишкек, еще и денег заработает.

- Почему два матча?

- Даже легионеров можно набрать на полную заявку. Ведь почти никто из них в свои сборные не вызывается, значит, будут эти дни дома сидеть. А окно на матчи сборной довольно большое. В сборной в заявке 25 человек, команду легионеров тоже можно на два состава набрать. Два матча – чтобы проверить всех сборников и дать сыграть всем легионерам.

- Матчи хозяев против легионеров – не новинка, в баскетболе это давно практикуется. Но легионеров должен тренировать иностранец. Сейчас в РПЛ иностранных тренеров, кажется, четверо. Гончаренко не считаем. Кто должен возглавить такую сборную?

- Я бы Желько Бувача назначил, хотя он и спортивный директор. Он опытный специалист, точно справился бы.

Есть и еще одна идея. В окно для сборных проводить матчи нового турнира. Например, пусть это будет условный Кубок Лиги. В эти перерывы на игры сборных играть по два тура.

Опережая ваш вопрос, что никому этот кубок не нужен будет. Отвечаю: а если учредить приличный денежный приз, например, в 1 млрд рублей?

- Откуда такие деньги, кто их даст?

- В России много мощных корпораций, скинутся по 100 млн, вот и будет миллиард. Победитель получает, допустим, 400-500 млн, дальше по убывающей. За такой приз никто дурака на поле валять не будет, будут биться серьезно.

- Если в РФС прочтут нашу заметку, могут задуматься. Вы им дали пищу для размышлений.

- Я просто поделился своими идеями.