«Двуличность Анчелотти? Спроси об этом его». Сборная для Азара – отдушина, вызов и шанс

ОСТОРОЖНЫЙ АЗАР

В четверг сборная Бельгии одержала уверенную и важную домашнюю победу над Уэльсом (2:1), продолжив борьбу с командой Нидерландов на первую строчку в группе лиги A. Оба мяча хозяев сделал дуэт Кевин де Брейне – Миши Батшуайи. Полузащитник «Манчестер Сити» сначала дождался передачи партнера на линии штрафной, откуда технично уложил мяч в ближний угол, а затем после сольного прохода прострелил в свободную зону на дальней штанге, куда вовремя прибежал форвард «Фенербахче».

Чуть более часа в этой игре провел на поле полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар, проведший весьма неоднозначный матч. С одной стороны, ему трижды удавалось вывести партнеров на удар. С другой, при том тотальном перевесе «красных дьяволов» сделать это было не так трудно. Вместе с тем 94% передач наглядно демонстрируют, что в большинстве случаев он принимал не самые сложные решения. Для сравнения, у выдавшего изумительный матч де Брейне при семи ключевых передачах их точность составила «всего» 83%.

Причина столь осторожной игры Азара в его неуверенности в собственных силах, которая только усугублялась по ходу игры. Так, трижды попытавшись обыграть оппонентов, он каждый раз терял мяч. И это провоцировало его чаще выбирать сохранение мяча, нежели обострение атаки.

«АНЧЕЛОТТИ ДВУЛИЧЕН? ЗАДАЙ ЭТОТ ВОПРОС ЕМУ»

После игры, будучи злым на весь мир, он сорвался в разговоре с журналистом: «Просто хочу играть. У меня были сложные времена, потому что я редко выходил на поле, однако я выкладываюсь по полной программе, потому что очень хочу играть. Это сложная ситуация. Знаю, что могу приносить команде больше пользы, но для этого мне нужно больше играть. Набираю темп, хочу вернуться на самый высокий уровень.

Двуличен ли Анчелотти, который повторяет, что верит в меня, но оставляет в запасе? Ты должен задать этот вопрос ему. Спроси его, когда увидишь».

Игрок не сдержался, отвечая на вопрос о главном тренере «Реала» Карло Анчелотти, при котором у него почти нет игровой практики. Проблема действительно существует. Во время празднования 14-й победы сливочных в Лиге чемпионов бельгиец заявил о том, что приложит все силы для того, чтобы вернуться в основу и стать лидером команды, но на деле в шести турах ла лиги провел на поле всего 98 минут. И это при том, что из-за травмы выбыл Карим Бензема.

В «РЕАЛЕ» АЗАР ИГРАЕТ ЛОЖНУЮ ДЕВЯТКУ

Итальянский специалист и правда как будто не сумел придумать, как распорядиться возможностями бельгийца. Летом он пытался вписать Эдена в командные построения в роли ложной девятки, однако здесь вингер попадал под плотную опеку и не смог проявить лучшие качества. В «Челси» он стал звездой благодаря полной свободе на поле и возможности сваливаться на фланги (преимущественно левый), но Анчелотти был непреклонен. Объяснить его логику можно тем, что слева уже есть безусловный игрок основы Винисиус Жуниор, а на противоположном краю правша Азар не сможет угрожать воротам самостоятельно.

В туре по США бельгиец не оставил цельного впечатления и в сезон вошел в роли дублера Бензема. Единственный яркий момент на данный момент – матч на «Селтик Парк», в котором француз и получил травму. Азар тогда вышел на замену на 30-й минуте и записал на свой счет 1+1. И если гол не слишком показателен (с нескольких метров отправил мяч в пустые ворота), то проход через центр и результативный пас на Луку Модрича получись эффектными.

Это говорит о том, что даже многочисленные проблемы с травмами и длительный простой окончательно не стерли навыки некогда яркого вингера, хотя психологически он по-прежнему пребывает в яме, чему свидетельством матч с «Мальоркой», последовавший сразу по возвращении из Шотландии. Анчелотти поставил Азара в старте, но уже через час снял с игры. Whoscored оценил его потуги на 6,41, а выступление Родриго – на 9,5.

Наставник просил Азара открываться вторым темпом, как это делает Роберто Фирмино в «Ливерпуле». Получилось так себе, но Анчелотти все равно похвалил подопечного. «Свободных зон для нападающего не было, хотя он и старался их искать, как я его просил. Он освобождал пространство для остальных, для него это был очень позитивный матч», – сказал Анчелотти.

А потом в двух последующих играх против «Лейпцига» (2:0) и «Атлетико» (2:1) ни разу не выпустил на поле, отдавая предпочтение Родриго, который лучше использует пространство за спинами защитников. Благодаря этому его умению и был открыт счет в мадридском дерби.

Так недовольство Азара можно понять. Он выполняет установку тренера, получает от него комплименты, но все равно редко выходит на поле.

МАТЧ В НИДЕРЛАНДАХ – ВЫЗОВ И ШАНС

На этом фоне поездка в сборную стала для Азара отдушиной. Роберто Мартинес доверяет ему, несмотря ни на что. «Нехватка минут ощущается, но у него очень хороший менталитет, и он полон энтузиазма. Ему предстоит много работы, но он не пропустил ни одной тренировки», – подчеркнул испанец, вместе с тем признавший, что более, чем на час, подопечного не хватает. Потому заменил игрока в матче с Уэльсом.

Тем не менее, даже это игровое время позволяет вингеру вновь почувствовать ритм игры, а доверие тренера помогает ментально. Для Азара это шанс вернуться на «Сантьяго Бернабеу» более готовым к конкуренции с набравшими отличную форму Винисиусом и Родриго. Если им не воспользоваться, можно окончательно осесть в запасе до конца сезона, особенно когда вернется Бензема. Ведь, по информации AS, «Реал» не рассматривает вариант со сдачей игрока в аренду зимой.

Впереди у бельгийцев решающий матч в группе. В воскресенье они идут в Нидерланды, где им необходимо победить с разницей как минимум в четыре мяча. Задача как будто нереальная, но это идеальный вызов для Азара, чтобы доказать Анчелотти свою готовность быть одним из ключевых игроков атаки «Реала». В противном случае летом можно проследовать за другим приобретенным из АПЛ за сотню миллионов футболистом Гаретом Бэйлом, уехавшим наслаждаться футболом в МЛС.

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